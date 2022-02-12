Царевна-лягушка или Покахонтас: какая вы принцесса по знаку зодиака

А вы задумывались, что некоторые анимационные персонажи по характеру похожи на вас или ваше окружение? Астрологи не останавливаются на достигнутом, и кроме привычных символов каждого астрологического знака находят признаки в знаменитых мультипликационных фильмов.

Принцесса Овен — Василиса Микулишна

Своенравная и смелая Василиса Микулишна не ждала пока жизнь преподнесет ей счастье на блюдечке с голубой каемочкой. Когда ее мужа, богатыря Ставра бросили в темницу, она решила не плакать по нему, а взять его и свою судьбу в собственные руки.

Овен-Василиса отстригла косы, переоделась в мужчину и выручила своего дурачка-мужа. С ее темпераментом она могла бы и напрочь спалить город, однако она сдержалась. Других Овнов лучше не доводить до ярости — они страшны и неумолимы в гневе.

Кадр из м/ф «Василиса Микулишна» 1975 г.

Телец — Принцесса Забава

Искренняя, некорыстолюбивая Забава соответствует мягкой натуре Тельцов. «С милым рай и в шалаше» — ее жизненное кредо. Главное для Забавы-Тельца найти свою настоящую любовь, а все остальное приложится.

Как помнится, из сказки про Летучий корабль, принцесса Забава так поразила Иванушку, что он мигом из дурачка превратился в предприимчивого молодца, добывшего возлюбленной и дом, и транспорт в одном флаконе.

Кадр из м/ф «Летучий корабль» 1979 г.

Близнецы — принцесса из «Бременских музыкантов»

Прелестная Принцесса была то ли наследницей престола, то ли свободолюбивой хиппи. Она удачно сочетала в себе обе ипостаси, прямо как Близнецы, которым легко вести разные жизни в зависимости от обстоятельств и ситуации.

Кроме того, с Принцессой Близнецов объединяет и тяга к веселью, забавам и радости. Вспомните хотя бы разбитную компанию Бременских музыкантов, которых выбрала юная наследница короны.

Кадр из м/ф «Бременские музыканты» 1969 г.

Принцесса Рак — Золушка

Мягкая и отзывчивая Золушка является отражением Раков в мире сказок. И сестрам в ущерб себе поможет и унижения мачехи стерпит. При этом эта принцесса трудолюбива и упорна, а кроме того чрезвычайно романтична — прямо как водный знак зодиака.

Однако Ракам не стоит брать пример с истории Золушки. Чем раньше они научатся бороться за свою жизнь и отстаивать свои права — тем быстрее добьются желанного благополучия.

Кадр из м/ф «Золушка» 1979 г.

Лев — Принцесса Жасмин

Непокорная, властолюбивая и немного эгоистичная принцесса Жасмин поражает своими жизненными ценностями, особенно если учесть, что она живет в арабском государстве. Как и Львам, принцессе не занимать честолюбия и величия, которое она охотно продолжает культивировать в себе.

Несмотря на такой характер, Львы очень преданные партнеры. Вспомните бесшабашного Аладдина, разве бросила она его со всеми проблемами один на один? Конечно, нет. Жасмин встала плечом к плечу с возлюбленным и отправилась решать проблемы своего государства.

Кадр из м/ф «Аладдин» 1992 г.

Дева — Принцесса Фиона

Эта необычная принцесса была заколдована так, что красивого в ней осталось немного. Но ее это не печалило, ведь для Фионы, как и для Дев, в отношениях важна внутренняя красота, а не внешняя.

Кроме того, эта принцесса мастерица на все руки — она не любит терять времени зря — за время заточения в замке она научилась и петь, и расправляться с врагами в рукопашном бою.

Кадр из м/ф «Шрек» 2001 г.

Принцесса Весы — Ариэль

Русалочка была недовольна своей роскошной жизнью в подводном царстве. Ей все время хотелось чего-нибудь новенького. Увидав принца, Ариэль поддалась своим чувствам и обменяла голос на ноги, прямо как Весы, которые готовы на большой риск ради достижения желаемого.

Неординарность Весов омрачается лишь их нерешительностью, однако это не мешает им добиваться задуманного.

Кадр из м/ф «Русалочка» 1989 г.

Принцесса Скорпион — Мулан

Принцесса Мулан пожертвовала собой ради своего отца и переоделась в мужчину, чтобы пойти вместо него на службу к императору. Как и Скорпионы, Мулан не знает слова нет. Она спасла целое государство и стала национальной героиней.

Скорпионы любят достойных партнеров, поэтому, как и Мулан скорее выберут себе в пару соперника, нежели обожателя. Этот знак зодиака любит храбрых и решительных, а кроме того и сам демонстрирует наличие этих качеств.

Кадр из м/ф «Мулан» 1998 г.

Принцесса Стрелец — Мерида

«Храбрая сердцем» — это однозначно про Стрельца, который будет добиваться своих целей даже если ради этого придется рискнуть всем что есть. Стрельцы, как и Мерида, без ума от разного рода приключений — они и по горам пробегутся и из лука будут стрелять лучше всех.

Мерида не терпит гордыни, а еще не любит, когда ее принуждают делать что-то, прямо как воздушные знаки зодиака. Эта принцесса точно не домашняя наседка, она активный воитель, который не боится жизненных трудностей.

Кадр из м/ф «Храбрая сердцем» 2012 г.

Принцесса Козерог — Покахонтас

Эта удивительная принцесса смогла найти общий язык между двумя враждующими народами — европейцами и индейцами. Ее целеустремленность и трудолюбие помогло ей выучить английский язык. Индейская принцесса образец благородства и ума, чем очень похожа на Козерогов.

Именно Козероги любыми путями добиваются гармонии и мира между враждующими. Им свойственно сострадание и доброта к окружающим.

Кадр из м/ф «Покахонтас» 1985 г.

Принцесса Водолей — Белль

Необычная, не такая, как все, выделяющаяся даже своей одеждой среди односельчан, Белль всегда приковывала к себе внимание — это объединяет главную героиню «Красавицы и чудовища» с Водолеем. Этот знак зодиака может легко вписаться в любой коллектив — даже если он состоит из говорящих чашек, подсвечников и чайников.

Даже принц у этой дамы необычный — нужно приложить ряд усилий и много любви, чтобы расколдовать это чудовище и сделать его человеком.

Кадр из м/ф «Красавица и Чудовище» 1991 г.

Рыбы — Царевна-лягушка

Оборотная сторона характера Рыб очень похожа на Царевну-лягушку. Этот знак зодиака обожает мистику и фантастику, а кроме того они предпочитают плыть по течению. Поэтому не Царевна-лягушка нашла стрелу, а стрела ее.

При этом, лягушка оказалась семи пядей во лбу и быстренько затянула Ивана Царевича в свои сети. Хитрость и беззащитность Рыб легко позволяют им манипулировать в своих целях кем угодно, когда угодно и как угодно.

Кадр из м/ф «Царевна-лягушка» 1954 г.

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