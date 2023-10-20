Вкусная ловушка: в чем главная опасность пальмового масла для детей

У покупателей все меньше шансов найти в магазине натуральные продукты. Действительно ли пальмовое масло вредит организму и может ли оно быть полезным?

Пальмовое масло — растительный продукт, которым люди питались несколько тысячелетий и не видели в этом проблемы. Сегодня же фраза «содержит пальмовое масло» является народным маркером низкокачественной еды, от покупки которой лучше отказаться.

В самом ли деле пальмовое масло несет только вред? Или бывают случаи, когда оно полезно? На эти вопросы ответил председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий в эксклюзивном интервью в эфире радио «Петербург».

Пальмовое масло бывает разное

Пальмовое масло — далеко не новый продукт. В СССР его добавляли не только в конфеты и супы быстрого приготовления, но даже в детское питание, и ничего плохого в этом нет.

«Каждый продукт имеет свое назначение. И пальмовое масло тоже давно используется в пищевой промышленности — не только в российской, но и мировой. В частности, не будем забывать, что пальмовое масло входит в состав детского питания. Все упирается в качество выработки. Есть разные фракции, отжимы. Так, из технического пальмового масла делают мыло и бытовую химию», — объясняет Вишневецкий.

При производстве масла плоды масличной пальмы подвергаются сложной многоступенчатой обработке: их прессуют, вываривают, фракцинируют, в результате получается несколько продуктов разного качества, и все они называются «пальмовое масло». Одни виды масла можно без опасений употреблять в пищу, а из других — только делать бытовую химию, есть их нежелательно.

Полезное и вредное пальмовое масло

www.globallookpress.com / Konrad Wothe

Самое полезное — нерафинированное красное пальмовое масло. В нем много каротина (отсюда и красно-оранжевый цвет), витамина Е, антиоксидантов, снижающих холестерин олеиновой и линолевой кислот.

Это масло имеет сладковатый вкус и запах, оно дорого стоит (около 3 тысяч рублей за 300 грамм), его продают как отдельный продукт и не используют в качестве заменителя молочного жира. Рафинированное масло — тоже неплохой вариант, это жидкость без цвета и запаха.

Контрафакт на полках магазинов: как отличить натуральное молоко от подделки

Гидрогенизированное — самый дешевый и самый неполезный сорт пальмового масла. В процессе гидрогенизации масло насыщается трансжирами, которые провоцируют появление сердечно-сосудистых заболеваний. Именно это масло, к сожалению, чаще всего и используется при фальсификации молочных продуктов из-за низкой себестоимости.

К тому же гидрогенизированное пальмовое масло имеет нейтральный вкус и ничем не пахнет — его легко замаскировать и выдать за молоко.

В чем главная проблема продуктов с пальмовым маслом

Производители нигде не указывают, пальмовое масло какого отжима они используют, рафинированное оно или гидрогенизированное, какие в нем фракции. В лучшем случае честно напишут «продукт содержит пальмовое масло», в худшем — вообще скроют замену молочных жиров на растительные.

«Контроля никакого нет, что везут из-за рубежа под видом пальмового масла, я не знаю, но предполагаю, что это сырье не очень высокого качества. Если 200 грамм маргарина с пальмовым маслом стоят 50 рублей, ясно, что ничего полезного там нет», — отметил эксперт.

Проблема даже не в том, что в России едят много пальмового масла, а в том, что оно непроверенного (скорее всего, низкого) качества.

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Гидрогенизированное пальмовое масло — продукт сам по себе неполезный, так оно еще и может не пройти положенную очистку и содержать канцерогены. Часто такое масло неправильно хранится, используется с истекшим сроком годности.

«Тут важна подмена. Например, если производитель замещает молочный жир на растительный или говяжий и не сообщает об этом потребителю на упаковке, пишет нагло: „ГОСТ“, „молоко“ или „сметана“, он уже нарушает закон», — комментирует Вишневецкий.

Почему пальмовое масло наиболее опасно для детей

Употребление пальмового масла низкого качества не несет пользы организму. Такое масло содержит много насыщенных жиров, но они усваиваются хуже, чем молочные. На сегодняшний день возможности фальсификации ушли далеко вперед, а методы контроля за ними не успевают, поэтому продукты с заменителем молочного жира попадают и к дошкольникам.

«В детских садах, школах все дети едят молочные продукты из обязательного меню, и вместо молока, вместо полезных элементов, которые есть в молочном жире, — тот же кальций, витамины, аминокислоты, — и необходимы для развития организма и укрепления костей, получают совершенно другой продукт, где ничего полезного нет в составе. Вредного, может, тоже ничего нет, но полезного тоже», — предостерегает специалист.

Проверить наличие в молоке пальмового масла в домашних условиях невозможно, на это способна только лаборатория. И родители не могут быть уверены, что малыш действительно получает с молочными продуктами.

Недостаток кальция распознать несложно: волосы становятся ломкими, ногти слоятся, зубы поражает кариес, ребенок становится апатичным и плохо спит. Если нет возможности приобретать натуральные фермерские продукты, выход в данной ситуации один: помимо молока, в ежедневном рационе должны быть дополнительные источники кальция — миндаль, фундук, курага, рыба и яйца.

Так вредно или полезно пальмовое масло? Полезно, если это красное нерафинированное масло высокого качества. Вредно, если это гидрогенизированное масло.