Чтобы ребенок не пропускал школу: чем кормить детей во время простуды

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Алексей Панков
Алексей Панков 46 0

Во время простуды ребенка стоит кормить цитрусовыми плодами и пюре

Чтобы ребенок не пропускал школу: чем кормить детей во время простуды

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Важно не заставлять ребенка есть насильно и следить за питьевым режимом.

При повышенной температуре тела не стоит навязывать ребенку привычный рацион питания. Лучшим вариантом будет предложить ему любимое блюдо, но из полезных продуктов. Также специалисты советуют не кормить больного сладостями или вредной едой.

Вместе с тем важно не заставлять ребенка есть насильно и следить за питьевым режимом. Обилие жидкости позволяет быстрее выводить токсины из организма.

Какие продукты стоит включить в рацион:

  1. Нежирный йогурт, который восстанавливает микрофлору кишечника;
  2. Запеченные фрукты и овощи, не создающие ощущения тяжести;
  3. Богатую белком пищу, вроде нежирных сортов мяса и рыбы, а также кисломолочные продукты;
  4. Ценные с точки зрения питательных веществ каши. Лучше всего гречневую или овсяную;
  5. Цитрусовые, которые снижают температуру и повышают аппетит;
  6. Пюре, позволяющие быстрее усваивать питательные вещества.

От каких продуктов стоит отказаться:

  1. При кашле не давать малышу сухари, печенье и сладости, которые раздражают слизистую;
  2. Кислой, острой или соленой пищи при больном горле.

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