Успешнее живых: кто из звезд продолжает зарабатывать миллионы даже после смерти

Чьи произведения до сих пор ежемесячно приносят огромные деньги звездным наследникам?

Легендарные знаменитости, которые внесли вклад в мировую культуру, не теряют своей популярности после смерти. Более того, зачастую именно уход из жизни, особенно, преждевременный, лишь сильнее разжигает интерес публики к талантливому музыканту, композитору или писателю.

Так сложилось, что самые успешные из почивших — почти все выходцы из Северной Америки, то есть жители США и Канады. Их бессмертные произведения не только остаются величайшей ценностью для потомков, но приносят весьма неплохие доходы, которые получают уже наследники культовых личностей. И порой цифры настолько велики, что не все ныне живущие могут мечтать о подобном.

О самых богатых умерших знаменитостях — в материале Пятого канала.

Джон Толкин

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Первую строчку в рейтинге богатых умерших знаменитостей, составленном журналом Forbes, занимает британский писатель Джон Толкин. Доходам покойного автора «Хоббита», «Властелина колец» и «Сильмариллиона» можно только позавидовать. Так, за 2022 год он писатель заработал около полумиллиарда долларов. Именно такую сумму заплатил шведский игровой разработчик Embracer за приобретение эксклюзивных прав на фильмы, мерч, а также отдельные произведения Толкина.

Джон Толкин продолжает оставаться одним из самых богатейших людей в мире, хотя скончался писатель еще в 1973-м в возрасте 81 года от язвы желудка.

Коби Брайант

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Американский баскетболист Коби Брайант — один из богатейших умерших знаменитых спортсменов в мире с доходом около 400 миллионов долларов в год. Знаменитость играл в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» и был признан выдающимся баскетболистом современности.

Погиб баскетболист в 2020-м в результате несчастного случая: его вертолет врезался в склон горы и загорелся. На борту, помимо звезды спорта, была его дочь и еще семь человек.

Коби Брайант был не только блестязим спортсменом, но и довольно успешным бизнесменом. Ему принадлежало 7% бизнеса бренда напитков BodyArmor, входящих в группу The Coca-Cola Company. Отсюда и доход, который по сей день получают его наследники.

Дэвид Боуи

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Рок-музыкант и мультиинструменталист Дэвид Боуи по праву считался весьма влиятельным музыкантом своего времени, его хиты «Space Oddity» и «The Thin White Duke» до сих пор занимают верхние позиции чартов.

Музыкант попал в список самых богатых мертвых знаменитостей благодаря сделке, осуществленной спустя шесть лет после его смерти. В январе 2022 года американская компания звукозаписи Warner Music выкупила права на все песни покойной звезды, тем самым обогатив его наследников на четверть миллиарда долларов.

Певец скончался от рака печени в 2016-м, ему было 69 лет.

Элвис Пресли

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Еще при жизни Элвиса Пресли называли самым коммерчески успешным исполнителем ХХ века. Он продолжает подтверждать этот статус даже будучи мертвым.

Американский король рок-н-ролла по сей день является одной из богатейших умерших знаменитостей в мире. Баснословный доход, в основном, связан с продажей путевок в его усадьбу, а также сувениров и билетов на шоу двойников. В год имя Пресли приносит не менее 110 миллионов долларов.

Элвис Пресли ушел из жизни в 1977-м. Причиной смерти легендарного музыканта стало злоупотребление медикаментами, которое привело к ухудшению здоровья. Его нашли мертвым в ванной комнате его поместья. Знаменитости было всего 42.

Джеймс Браун

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Еще одна из самых богатых умерших знаменитостей — Джеймс Браун, который признан величайшей фигурой в американской поп-музыке. За более чем полувековую карьеру певец выпустил более 60 студийных альбомов и не менее 40 сборников. Его хиты «It’s a Man’s, Man’s, Man’s World» и «Cold Sweat» знакомы, пожалуй, каждому второму.

Браун умер от пневмонии в рождественскую ночь 2006-го. А спустя 15 лет частная музыкальная издательская компания Primary Wave приобрела эксклюзивные права на музыку, имя и образ Брауна. «Мертвый» доход составил порядка 100 миллионов долларов.

Майкл Джексон

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Король поп-музыки Майкл Джексон умер на пике своей карьеры и до сих пор считается богатейшей знаменитостью в мире. Легендарный исполнитель 13 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Его песня «You Are Not Alone» в 1995-м стала первой в истории, дебютировавшей в чарте Billboard сразу на первом месте. А альбомы звезды на протяжении нескольких лет считались самыми продаваемыми в мире.

Сегодня доход приносит личная коллекция и собственный лейбл Джексона Mijac Music. Кроме того, неплохие деньги наследники получают от тематической программы по авторской музыке исполнителя, в том числе, мюзиклов по мотивам биографии знаменитости. В среднем, доход от наследия мертвой звезды составляет около 75 миллионов долларов ежегодно.

Майкл Джексон скончался в 2009-м от передозировки сильнодействующего препарата от бессонницы, не дожив два месяца до своего 51-го дня рождения.

Леонард Коэн

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Композитор и певец из Канады Леонард Коэн получил известность после издания поэтических сборников, которые легли в основу многих популярных песен.

Например, его перу принадлежат хиты «Everybody Knows» и «Hallelujah». Права на издание композиций выкупила компания Hipgnosis, принеся доход в 55 миллионов долларов. Так что Коэна по праву можно назвать одной из самых богатых умерших знаменитостей.

Леонард Коэн скончался в 2016-м после падения с кровати. Ему было 82 года.

Доктор Сьюз

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Детский писатель и художник Теодор Сьюз Гайсел, получивший известность как Доктор Сьюз, — один из наиболее знаменитых писателей, чьи книги до сих пор издаются и переводятся на многие языки мира. За свои заслуги был удостоен высшего признания — Пулитцеровской премии. Детские истории, удачно переплетенные с реальным миром, не оставляют равнодушным ни маленьких зрителей, ни их родителей. Именно он придумал знаменитого Гринча, который ненавидел Рождество.

В ноябре 2022-го студия Netflix выкупила права на бессмертных персонажей Доктора Сьюза, принеся его семейному дому доход в 32 миллиона долларов. Это сделало автора одной из наиболее богатых мертвых знаменитостей.

Доктор Сьюз умер в 1991-м от онкологии в возрасте 87 лет.