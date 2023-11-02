Как по имени и дате рождения рассчитать, когда суждено выйти замуж

Современные женщины все чаще обращаются к нумерологии — эзотерической концепции, согласно которой числа способны определять дальнейшую судьбу и вычислять, когда появится возможность выйти замуж, сколько в браке будет детей и какие важные события, в целом, стоит ожидать.

Специалисты в этой области утверждают, что цифры раскрывают характер, предсказывают жизненный путь и даже позволяют заглянуть в будущее. Вычислить это помогут имя и дата рождения человека.

Как это правильно сделать, Пятому каналу в эксклюзивной беседе рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

Замуж невтерпеж? Доставайте калькулятор!

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Пожалуй, каждая девушка, даже самая юная, рано или поздно задумывается, когда она выйдет замуж. Порой и претендента-то на руку и сердце еще нет, а перед глазами романтичной натуры мелькают образы в пышном платье, белоснежной фате возле алтаря, а то и напротив строгой женщины-регистратора в ЗАГСе.

Особенно остро вопросы брака встают с течением времени, когда уже и родные начинают косо поглядывать или задавать неудобные вопросы о замужестве вслух.

Чтобы определить, когда настанет пора выйти замуж, а, точнее, примерный возраст вступления в брак, будущей невесте достаточно сложить несколько цифр с помощью калькулятора.

Как вычислить свой возраст замужества:

Это древняя методика нумерологии, которая зарекомендовала себя как достаточно надежный способ узнать, когда лучше всего выходить замуж. Первая цифра берется из количества букв в полном имени. Например, имя Екатерина содержит девять букв.

Далее складываются все цифры года рождения. Например, девушка родилась в 1988 году.

Получается: 1+9+8+8 = 26. Получившийся результат нужно прибавить к девяти: 26+9=35. Это и будет финальным возрастом возможного замужества.

Однако, как отмечает экстрасенс, не стоит забывать о цикличности планет, так что не исключено, что выйти замуж получится гораздо раньше или немногим позже.

А чтобы вычислить самый ранний возраст, когда девушка может выйти замуж — достаточно из полученной цифры отнять 12. Тем не менее, паниковать, если выпала слишком маленькая цифра, все-таки не стоит, ведь речь идет о периоде наиболее вероятного брака. Да и стоит помнить, что по законодательству вступление в брак возможно только с 18 лет.

Какой тип отношений можно вычислить по нумерологии

Андрей Харрис обращает внимание на то, что нумерология помогает вычислить при помощи калькулятора только ту любовь, что предопределена самой судьбой и, следовательно, заложена в имени и дате рождения.

«Этот расчет позволяет понять, когда возможна именно любовь по судьбе. Все отношения в нашей жизни делятся на три основные категории: первая — любовь по судьбе, которую каждому из нас посылают свыше», — отмечает оккультист.

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Любовь по судьбе приносит радость и красивые чувства, какие зрители привыкли видеть в кино: без сложностей, проблем, только удовольствие от проведенного вместе времени и практически идиллия. Как раз эти отношения часто заканчиваются замужеством, и именно их может просчитать нумерология, ведь они и заложены в цифрах, содержащихся в дате рождения.

Кармические отношения призваны научить партнеров чему-то новому, преподнести уроки, которые понадобятся в будущем. В таких случаях пара проходит вместе какие-то преграды. Здесь точно могут быть и сложности, и проблемы, которые в итоге должны стать полезны для мужчины и женщины. Однако предугадать с помощью нумерологии такие отношения не получится.

Временные романы не несут фактически никакого серьезного значения с точки зрения судьбы человека и призваны лишь для того, чтобы скоротать время. Они не зависят от даты рождения, имени и прочего. И выйти замуж в таком кратковременном союзе, само собой, не получится. И нумерология подобные отношения вычислить тоже не может, так что тут калькулятор точно не поможет.