Свадебный переполох: как фамилия влияет на судьбу и стоит ли менять ее после свадьбы

При смене фамилии в жизни девушки происходит масштабная трансформация, в результате которой меняется не только восприятие себя, но и взаимоотношение с супругом и программа рода.

Замужество — важный этап в жизни практически каждой девушки. С этим торжеством связано множество старинных традиций и обычаев. В древности считалось, что невеста, вступая в брак, умирает для своей семьи и возрождается в роде супруга. С этим мистическим представлением была связана и традиция смены фамилии.

До сих пор многие представительницы прекрасного пола соблюдают издавна заведенный порядок и даже во время свадебного торжества устраивают красивые церемонии прощания с девичьей фамилией.

Однако в связи с тем, что от многих старинных элементов бракосочетания современная молодежь отказывается, данный обычай нередко становится камнем преткновения между женихом и невестой, так как он связан с большой бумажной волокитой. Также некоторые девушки не хотят расставаться со своими благозвучными и красивыми фамилиями в угоду древним порядкам. В таких случаях порой родственники и друзья нагнетают обстановку перед свадьбой, предвещая молодым несчастья и скорый развод, если они откажутся от данной традиции.

Как поступить и какие изменения происходят в жизни женщины при подобном изменении, эксклюзивно Пятому каналу рассказали специалисты из разных областей.

Одна семья — одна фамилия

Традиция брать фамилию мужа имеет давнюю историю. Все это, как утверждает психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский, было связано с особенностями наследования земли и имущества. Уходить на второй план традиция начала в ХХ веке, но большинство невест все-таки придерживаются общепринятых норм, желая укрепить отношения с возлюбленным после свадьбы.

www.globallookpress.com / Andrea Matone; 5-tv.ru

По словам эксперта, это действительно помогает сохранить гармонию в браке, так как в этом случае муж меньше ревнует избранницу.

«Для супруга это явный показатель признания его мужского статуса, что она не стыдится его, <…> поэтому смена девушкой фамилии приятно льстит его самолюбию. И самое главное, что для окружения становится понятно, что она принадлежит данному мужчине в хорошем смысле этого слова», — рассказал эксперт в эксклюзивном комментарии.Большинство невест беспрепятственно идут на этот шаг, потому что вместе со статусом хотят поменять и отношение к себе.

Большинство невест беспрепятственно идут на этот шаг, потому что вместе со статусом хотят поменять и отношение к себе.

«Если человеку не нравится его фамилия, (ее смена, — прим. ред.) дает некую внутреннюю дополнительную мотивацию, чтобы почувствовать себя кем-то другим, более успешным», — пояснил специалист.

Некоторые девушки специально охотятся за женихами с красивыми фамилиями, потому что надеются, что после замужества будут лучше запоминаться окружающим и покорят новые высоты.

Важно договариваться на берегу: что бывает при отказе от смены фамилии

Не все невесты готовы смириться с древней традицией, считая это пережитком прошлого. Под воздействием идущих из древности правил некоторые мужчины отказываются принять позицию будущей супруги.

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Реакция на отказ со стороны жениха бывает разной. Некоторые, чтобы не портить отношения с возлюбленной, соглашаются принять ее условия, но после свадьбы чувствуют себя уязвленными, особенно когда поступают вопросы о том, почему супруги носят разные фамилии и действительно ли у них крепкий и официальный брак. Во избежание недопониманий эксперт посоветовал влюбленным заранее проговаривать свою позицию, чтобы не допустить ссор накануне самого прекрасного торжества.

Специалист порекомендовал девушкам обстоятельно подумать над этим вопросом, потому что общая часть имени — основа для эмоционального комфорта в браке.

«Для меня как для семейного психолога правильный формат, когда девушка все-таки принимает фамилию мужа, делает это искренне, радостно, без всяких долгих уговоров и конфликтов. Это значительно комфортнее для семьи», — отметил эксперт.

В случае разногласий на данной почве, следует продумать варианты компромисса. Вероятно, стоит взять двойную или придумать общую, которая устроит все стороны. Так, согласно законодательству, тоже можно поступить.

Как смена фамилии влияет на судьбу

Каждое имя несет в себе особую вибрацию, которую рассчитывают с помощью определенных нумерологических техник. Смена фамилии при замужестве приводит к изменению энергии. Это воздействие способно оказаться как позитивным, так и негативным.

Благоприятно этот процесс пройдет у женщины, которая осмыслила данный шаг, и ей откликается новое имя. В эксклюзивном комментарии нумеролог, психотерапевт, специалист по психосоматике Игорь Силенок отметил, что позитивное чувство, которое невеста ощущает при смене фамилии после свадьбы, помогает сделать переход к новому статусу более гармоничным.

«Тут важно понимать, что ничего просто так в жизни не происходит. И когда человек принимает такое решение, то это для него определенный путь, который ему важно пройти. Если он хочет как-то подстраховаться, может обратиться к тому или иному специалисту, чтобы сделать какие-то расчеты и выбрать для себя более подходящий вариант», — прокомментировал нумеролог.

www.globalloookpress.com / Silas Stein; Ruptly; 5-tv.ru

При этом, по словам эксперта, необходимо учитывать не только свое имя, но и определить совместимость с конкретным избранником. Нумерологические расчеты и другие способы анализа отношений в паре не просто дают прогноз, как повлияет новая фамилия на семейное благополучие, но и позволяют получить совет, как скорректировать ее, чтобы укрепить связь с избранником.

Индивидуальный показатель: когда нельзя менять фамилию

В основном смена фамилии после свадьбы имеет отрицательное влияние на тех, кто принял это решение неосознанно.

«Когда человек действует на автопилоте, <…> живет только по стимулами и реакциями и просто решает поменять имя, не обращая внимание на свои внутренние ощущения, на то, какого качества отношения с партнером, я бы назвал это бессмысленным», — прокомментировал эксперт.

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Иногда женщины после свадьбы ощущают, что потеряли себя, так как девичья фамилия постоянно использовалась в быту или профессии. Внутренний дискомфорт в таком случае часто возникает у медийных личностей или владельцев личного бренда.

«Если мы говорим про человека, у которого, скажем так, в рамках его деятельности особо не фигурирует фамилия, то тогда это на него в меньшей степени повлияет, но хорошо или плохо, насколько сильно — это индивидуальный показатель, который сложно заранее проанализировать», — отметил эксперт.

Перед сменой фамилии нумеролог порекомендовал девушкам проверить, совпадают ли вибрации новой части имени с набором врожденных качеств. Это также определит, насколько гармоничным окажется переход.

«Когда дата рождения имеет одни планетарные или нумерологические вибрации и их характеристики, а фамилия не совпадает, у такого человека могут быть <…> те или иные успехи либо какие-то препятствия, иногда мелкие, иногда более сложные», — предостерег специалист.

Определить, в какую сторону произойдут изменения после свадьбы, позволяют различные нумерологические расчеты.

Удачная партия: как история фамилии мужа влияет на брак

В каждой фамилии заложена определенная родовая программа. Входя в семью мужа, женщины с давних времен брали на себя карму рода супруга или привносили в него особенности своих предков. Как отметила эзотерик, ангелотерапевт и родолог Милена Юсупова в эксклюзивном комментарии, предки верили, что сила рода передается по мужской линии, поэтому это часть имени являлась важным критерием отбора супруга.

«Фамилия человек определяет его судьбу, потому что это родовая программа. Издревле она передавалась по наследству и отражала основные особенности семьи. Допустим, финансовое положение, социальное положение, поэтому очень важно это учитывать», — отметила специалист.

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Чтобы брак сложился удачно, нужно перед замужеством обязательно поинтересоваться историей семьи жениха. Это позволит определить, какую программу несет его род и чем она может помочь невесте.

Сильная и звучная фамилия мужа, способна решить некоторые внутренние проблемы и противоречия после свадьбы. В случае ее принятия женщина возьмет на себя положительные стороны рода супруга и продолжит их.

«Когда у невесты фамилия, которая отражает неплодовитость, в ней заложены программы бесплодия, выходя за мужчину с сильным родовым именем, у которого в семье были многодетные пары, здоровые дети, женщина <…> становится плодовитой», — отметила эксперт.

Приумножить силу семьи: как фамилия меняет программу рода

Когда у самой женщины сильная фамилия, а у мужа — слабая, то в таком случае можно отказаться от смены. Однако если все-таки невеста решилась поменять документы, то данный шаг позволит оздоровить род мужа и принести ему удачу.

«Иногда бывает, что женщина из сильной семьи связывает жизнь с мужчиной из более слабой и спасает род, потому что она несет в себе княжеские, купеческие корни и позитивные программы. И супруг становится, допустим, бизнесменом, хотя до этого он имел фамилию слуги», — привела пример эзотерик.

Чтобы получить максимальный эффект, стоит рассмотреть вариант двойной фамилии. Так, женщина объединит сильные стороны своей семьи и семьи супруга, если в обеих ветках рождались одаренные и обеспеченные личности.

«Раньше на Руси фамилии давались не случайно. Они часто связывались с видом деятельности человека. Если предок был слугой, то давались условные прозвища, и эта программа передавалась по наследству. Придя в настоящее время, она мешает стать богатым», — прокомментировала эксперт.

В случае несложившихся семейных отношений при разводе желательно вернуться к девичьей фамилии, чтобы отказаться от ответственности за род бывшего мужа.

Не стоит торопиться: когда можно взять фамилию мужа

Сергей Бобылев / ТАСС; Ruptly; 5-tv.ru

Многие девушки не решаются менять фамилию, потому что их пугают хлопоты с документами. По словам адвоката по семейным делам Ильи Титова, процесс этот не такой трудоемкий, каким кажется со стороны. Конечно, после свадьбы заменить придется практически все документы:

паспорт;

полис медицинского страхования;

документы на автомобиль;

водительское удостоверение;

военный билет (если профессия девушки входит в перечень военно-учетных специализаций);

заграничный паспорт;

СНИЛС;

ИНН;

трудовую книжку;

рабочий пропуск.

Изменить дополнительные документы придется тем женщинам, у кого есть несовершеннолетние дети.

«Если есть несовершеннолетние дети, то их свидетельства о рождении будут заменены, поскольку изменения в актовые записи внесут автоматически», — поделился особенностями процедуры в эксклюзивном комментарии эксперт.

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Заявление о желании поменять документ нужно подать в органы ЗАГС, приложив к нему:

паспорт;

свидетельство о рождении;

документ о заключении брака, где прописано, что после регистрации девушка берет фамилию мужа.

Также потребуется оплатить пошлину в размере 1600 рублей за свидетельство о перемене имени. За изменение других документов придется заплатить отдельно. Затем нужно подождать, пока документы изготовят. Это произойдет в течение месяца.

Адвокат заявил, что можно не торопиться с принятием данного решения до свадьбы. Поменять документы женщина способна в любой момент. Если девушка решает взять двойную, то в таком случае девичья присоединится к фамилии мужа.

Отказать в услуге могут по формальным причинам:

наличие у женщины и так двойной фамилии;

отсутствие какого-либо документа;

несоответствие поданных документов требованиям закона.

В некоторых случаях органы ЗАГС сами выносят решение — выдавать человеку новый документ или нет.

«Встречаются позиции, что также отказ может последовать в случае наличия непогашенной судимости или нахождения под следствием либо в розыске. Но этот список напрямую не фигурирует в законе, в связи с чем окончательное решение остается за сотрудниками учреждения», — сообщил специалист.

В таком случае заявителю обязаны предоставить мотивированный отказ в оказании услуги.

Дополнительный документ: какие трудности возникают у супругов с разными фамилиями

Обычно у мужей и жен, имеющих разные фамилии, не возникает проблем в решении каких-либо вопросов в государственных организациях, при заключении сделок и других юридических вопросах. Недопонимания способен решить всего один документ — свидетельство о браке.

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Трудности не вызывает и то, что фамилия кого-то из родителей и ребенка, различаются. Подобные вопросы часто возникают, например, при выезде за границу, но легко устраняются.

«Достаточно показать сотрудникам таможни и пограничникам свидетельство о браке либо свидетельство о перемене имени и свидетельство о рождении ребенка», — прокомментировал адвокат.

Также неприятности могут решаться и более простым способом. В паспорте родителя на особой странице должны быть указаны имена детей и их даты рождения.