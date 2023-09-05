Лайфхак для любителей ягод: как собрать бруснику и сохранить целебные свойства

Ягоды брусники обладают множеством целебных свойств, помогают при лечении различных заболеваний и повышают иммунитет.

Сезон сбора брусники наступает в конце августа — начале сентября. Собирать бруснику можно вплоть до ноября, если речь идет о дикой лесной ягоде. Дачные кусты обычно обрывают не раньше октября.

Как собирать бруснику

Собрать бруснику — вопрос не из легких. Как ускорить этот процесс и сохранить полезные свойства ягод, рассказала «Самая полезная программа».

Как сделать тяжелую работу проще, придумали народные умельцы. Можно своими руками собрать прибор, который позволяет собирать бруснику не по одной ягоде, а целыми горстями. Кстати, такой ручной «комбайн» пригодится при сборе голубики, черники и клюквы.

Чтобы повторить гаджет и наконец забыть про многочасовые мучения, потребуется:

несколько кусков пластика,

прочные нитки,

стальная проволока,

деревянная рукоятка.

Собираем опытный образец, как показано на видео. Фиксируем все части. Ручной комбайн готов! Теперь можно собрать урожай и наслаждаться вкусными и полезными ягодами.

Польза брусники

© РИА Новости / Илья Тимин

В народе бруснику прозвали ягодой бессмертия или чудо-ягодой. Употребление ее в пищу помогает укрепить иммунитет и справиться с различными заболеваниями.

Свойства чудо-ягоды обусловлены ее химическим составом. В 100 граммах брусники содержится: 8,2 г углеводов, 0,5 г жиров, 0,7 г белка, а также 95% от суточной нормы органических кислот и 16% витамина С.

Брусника богата полезными веществами, среди которых марганец, железо, витамины А, В1, В2, В9, РР, С и Е. Целебные вещества содержатся не только в самих ягодах, но и листьях растения.

Благодаря этому бруснику используют для лечения самых разнообразных заболеваний. В народной медицине ее применяют при:

простудах;

проблемах с желудком (гастритах с пониженной кислотностью, опухолях желудка);

заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертонии, анемии, ишемической болезни сердца);

проблемах с суставами (ревматизмах и артритах);

диабете;

неврозах и депрессии;

урологических проблемах.

Кому нельзя есть бруснику

Из-за того, что в ягоде содержится большое количество кислот, она противопоказана при:

гастрите с повышенной кислотностью;

воспалении желчного пузыря;

пониженном артериальном давлении (гипотонии).

Также свежую бруснику не рекомендуется есть людям с мочекаменной болезнью, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.

Отвар из брусники для повышения иммунитета

В холодные осенние дни для повышения иммунитета и поднятия настроения можно сделать отвар из ягод брусники.

Ароматный десерт: Рецепт домашней заготовки из брусники и яблок

Для его приготовления понадобится:

200 г брусники;

1,5 ст. ложки сахара;

400 мл воды.

www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Рецепт отвара прост:

промыть ягоды, сложить их кастрюлю и размять пестиком (можно измельчить бруснику в блендере); поставить кастрюлю с ягодами на медленный огонь, чтобы брусника дала сок; добавить воду и сахар и довести массу до кипения; снять с огня, процедить через сито или марлю.

После того как отвар остынет, его можно пить. Рецепт рассчитан на 3-4 порции, поэтому его можно укреплять иммунитет всей семьей.