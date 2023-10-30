Предсмертный хруст: какие домашние соленья категорически нельзя есть

Елена Лапаева
Елена Лапаева Эксклюзив 21 0

Каждый год от отравления домашними заготовками овощей в России умирают десятки людей. Три признака некачественных консервов нужно знать каждому.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Хозяйки делают соления, чтобы сохранить все самое полезное и вкусное с собственной грядки. Но пользу домашних огурцов и помидоров могут перечеркнуть клостридии ботулизма, если им удастся выжить в банке с солеными овощами.
Как отличить качественные домашние заготовки от смертельно опасных, рассказывает программа Пятого канала «Страна советов».

Маринованные помидоры должны даже выглядеть красиво

Татьяна Лебедева — хозяйка со стажем. Она ежегодно закрывает десятки разносолов.

«Я делаю несколько вариантов с разными ингредиентами, потому что в каждой банке тогда получаются помидоры по-своему вкусные. <…> У меня бабушка всегда переворачивала банки с помидорами красивой стороной, чтобы они даже смотрелись красиво», — говорит она.

Самыми любимыми в семье считаются помидоры.

Чем опасны домашние соленья

Именно в домашних консервах кроется опасное заболевание — ботулизм.

Читайте также

Водочкой обеззаразим: что будет, если смешать жареные грибы и алкоголь

«Смертность от заболевания ботулизмом очень высокая, в прошлом году у нас было зафиксировано 148 случаев заражения, 22 человека погибли. Смерть наступает от паралича дыхательных мышц с полным сознанием пациента», — говорит Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области.

Откуда же в домашних консервах появляются опасные бактерии? Клостридии ботулизма обитают в почве и легко попадают на овощи и фрукты. Если продукты плохо промыты и законсервированы, в герметичных условиях бактерии начинают вырабатывать опасные для человека вещества.

Как овощи консервируют на заводе

А какие меры предосторожности принимают на промышленном производстве?

«Внутри бака с маринадом находится стержневой фильтр, который отсекает механические примеси в случае их попадания, внизу стоит система магнитной фильтрации», — объясняет Юлия Иванова, директор производства.

Читайте также

«Миллионов не будет»: что делать при обнаружении посторонних предметов в еде

Перед началом работы все специалисты проходят обязательный медицинский контроль, ответственный руководитель проводит с сотрудниками инструктаж и осматривает их на наличие заболеваний.

Риск отравиться покупной консервацией минимален, но в целях безопасности стоит внимательно проверить банку перед употреблением.

«Вздутая крышка, то есть которая может говорить о микробиологическом бомбаже, затем это помутнение рассола и газообразование», — делится ценной информацией Антонина Шагина, пищевой технолог.

Как правильно закрывать домашние заготовки

В домашних условиях невозможно создать условия, в которых бактерии ботулизма погибли бы с вероятностью в 100%.

«Чтобы погибли споры ботулизма, надо кипятить продукты не менее четырех часов при температуре сто градусов или под воздействием ста двадцати градусов под давлением в две атмосферы в течение 35-40 минут», — объясняет Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области.

Споры ботулизма очень не любят кислую, соленую и сладкую среду. Если класть достаточное количество соли и уксуса, бактерии не смогут развиваться.

«На литр воды я кладу две ложки сахара и две ложки соли неполные. Рассол закипел — заливаю его в банки и добавляю две столовые ложки уксуса», — делится опытом хозяйка Татьяна Лебедева.

Затем Татьяна плотно закатывает банки крышками. Хорошо добавить в банку зелень по вкусу, чеснок и секретный ингредиент — пастернак.

Смертельная селедка: как избежать ботулизма после покупки консервов

Если тщательно выбирать ингредиенты и соблюдать условия стерилизации, можно порадовать своих близких вкусными и безопасными соленьями.

Как правильно называть — закатка или закрутка

Читайте также

Никогда не ешьте это: из-за чего может возникнуть рак почек

Что хозяйки готовят на зиму — закатки или закрутки? На самом деле ни то, ни другое, таких слов в толковых словарях нет. Правильно называть заготовки овощей, фруктов и ягод консервами.

Происхождение просторечий связано со способом приготовления. Закатка — это когда банку закрывают жестяной крышкой специальным ключом для консервирования.

А закрутка — когда с усилием закручивают крышку с резьбой.

Первые в истории консервы

Откуда вообще взялась традиция закрывать консервы на зиму? Первые такие заготовки ученые обнаружили в Египте. Это были жареные утки.

Для фараона птиц заливали оливковым маслом и закупоривали в амфорах. Когда археологи обнаружили этот «завтрак Тутанхамона», он пролежал в земле почти три тысячи лет, но питательные свойства все равно сохранились.

Северные народы Скандинавии просто закапывали рыбу в землю. По сей день в Швеции можно полакомиться «гравлаксом», в переводе это означает «похороненный лосось». Сегодня это деликатес.

Читайте также

Пальчики оближешь: как вкусно приготовить соленые или малосольные огурцы

Как солили овощи в Древней Руси

А вот славяне еду любили солить. Известно, что еще в XII веке на Руси заготавливали в бочках огурцы. Однако в те времена соль была продуктом дорогим, и ее старались экономить. Поэтому изобретательные предки придумали продукты квасить.

Вся суть в рассоле. Так, для приготовления соленых огурцов на литр рассола нужно было добавить две ложки соли, а для квашеной капусты на два килограмма продукта хватит и одной. По сути, капуста готовится в собственном соку. Это и экономно, и полезно, так продукт сохраняет все витамины.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
«Должны быть готовы»: Писториус допустил войну в Европе
11:11
Из Франции депортируют 39 россиян, «приверженных к радикальному исламу»
11:05
В крайне тяжелом состоянии: главное о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы
10:44
«Единственная фигура»: в Польше рассказали об отношении боевиков к Зеленскому
10:40
«Хочу жить, чтобы увидеть правнуков»: Бедрос Киркоров опять срочно госпитализирован в Москве
10:27
В Крыму задержан россиянин за передачу ВСУ данных об оборонительных укреплениях

Сейчас читают

Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?
«Я их уже безумно люблю»: как JONY мотивируют его будущие дети
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео