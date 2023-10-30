Предсмертный хруст: какие домашние соленья категорически нельзя есть

Хозяйки делают соления, чтобы сохранить все самое полезное и вкусное с собственной грядки. Но пользу домашних огурцов и помидоров могут перечеркнуть клостридии ботулизма, если им удастся выжить в банке с солеными овощами.

Как отличить качественные домашние заготовки от смертельно опасных, рассказывает программа Пятого канала «Страна советов».

Маринованные помидоры должны даже выглядеть красиво

Татьяна Лебедева — хозяйка со стажем. Она ежегодно закрывает десятки разносолов.

«Я делаю несколько вариантов с разными ингредиентами, потому что в каждой банке тогда получаются помидоры по-своему вкусные. <…> У меня бабушка всегда переворачивала банки с помидорами красивой стороной, чтобы они даже смотрелись красиво», — говорит она.

Самыми любимыми в семье считаются помидоры.

Чем опасны домашние соленья

Именно в домашних консервах кроется опасное заболевание — ботулизм.

«Смертность от заболевания ботулизмом очень высокая, в прошлом году у нас было зафиксировано 148 случаев заражения, 22 человека погибли. Смерть наступает от паралича дыхательных мышц с полным сознанием пациента», — говорит Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области.

Откуда же в домашних консервах появляются опасные бактерии? Клостридии ботулизма обитают в почве и легко попадают на овощи и фрукты. Если продукты плохо промыты и законсервированы, в герметичных условиях бактерии начинают вырабатывать опасные для человека вещества.

Как овощи консервируют на заводе

А какие меры предосторожности принимают на промышленном производстве?

«Внутри бака с маринадом находится стержневой фильтр, который отсекает механические примеси в случае их попадания, внизу стоит система магнитной фильтрации», — объясняет Юлия Иванова, директор производства.

Перед началом работы все специалисты проходят обязательный медицинский контроль, ответственный руководитель проводит с сотрудниками инструктаж и осматривает их на наличие заболеваний.

Риск отравиться покупной консервацией минимален, но в целях безопасности стоит внимательно проверить банку перед употреблением.

«Вздутая крышка, то есть которая может говорить о микробиологическом бомбаже, затем это помутнение рассола и газообразование», — делится ценной информацией Антонина Шагина, пищевой технолог.

Как правильно закрывать домашние заготовки

В домашних условиях невозможно создать условия, в которых бактерии ботулизма погибли бы с вероятностью в 100%.

«Чтобы погибли споры ботулизма, надо кипятить продукты не менее четырех часов при температуре сто градусов или под воздействием ста двадцати градусов под давлением в две атмосферы в течение 35-40 минут», — объясняет Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области.

Споры ботулизма очень не любят кислую, соленую и сладкую среду. Если класть достаточное количество соли и уксуса, бактерии не смогут развиваться.

«На литр воды я кладу две ложки сахара и две ложки соли неполные. Рассол закипел — заливаю его в банки и добавляю две столовые ложки уксуса», — делится опытом хозяйка Татьяна Лебедева.

Затем Татьяна плотно закатывает банки крышками. Хорошо добавить в банку зелень по вкусу, чеснок и секретный ингредиент — пастернак.

Смертельная селедка: как избежать ботулизма после покупки консервов

Если тщательно выбирать ингредиенты и соблюдать условия стерилизации, можно порадовать своих близких вкусными и безопасными соленьями.

Как правильно называть — закатка или закрутка

Что хозяйки готовят на зиму — закатки или закрутки? На самом деле ни то, ни другое, таких слов в толковых словарях нет. Правильно называть заготовки овощей, фруктов и ягод консервами.

Происхождение просторечий связано со способом приготовления. Закатка — это когда банку закрывают жестяной крышкой специальным ключом для консервирования.

А закрутка — когда с усилием закручивают крышку с резьбой.

Первые в истории консервы

Откуда вообще взялась традиция закрывать консервы на зиму? Первые такие заготовки ученые обнаружили в Египте. Это были жареные утки.

Для фараона птиц заливали оливковым маслом и закупоривали в амфорах. Когда археологи обнаружили этот «завтрак Тутанхамона», он пролежал в земле почти три тысячи лет, но питательные свойства все равно сохранились.

Северные народы Скандинавии просто закапывали рыбу в землю. По сей день в Швеции можно полакомиться «гравлаксом», в переводе это означает «похороненный лосось». Сегодня это деликатес.

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Как солили овощи в Древней Руси

А вот славяне еду любили солить. Известно, что еще в XII веке на Руси заготавливали в бочках огурцы. Однако в те времена соль была продуктом дорогим, и ее старались экономить. Поэтому изобретательные предки придумали продукты квасить.

Вся суть в рассоле. Так, для приготовления соленых огурцов на литр рассола нужно было добавить две ложки соли, а для квашеной капусты на два килограмма продукта хватит и одной. По сути, капуста готовится в собственном соку. Это и экономно, и полезно, так продукт сохраняет все витамины.