Жертвы суеверий: как приметы испортили жизнь черным кошкам

Черные коты в массовой культуре уже давно ассоциируются с чем-то дьявольским и мистическим. Стоит вспомнить хотя бы того же Бегемота из книги «Мастер и Маргарита» или Салема из телесериала «Сабрина маленькая ведьма». Этих персонажей многие любят, чего уж точно нельзя сказать об их обычных собратьях.

Ежегодно в мире погибают десятки, если не сотни тысяч черных кошек, которые становятся жертвами особенно суеверных людей. Кроме того, необычный окрас зачастую мешает животным обрести дом и любящих хозяев. Большую часть жизни они проводят в приютах или на улице, и всему виной — ничем не обоснованные предрассудки.

Вопрос несправедливого отношения к хвостатым впервые подняли в 2007-м итальянцы. Тогда же возник весьма необычный праздник, со временем распространившийся по всему миру, — День защиты черных котов, который ежегодно празднуют 17 ноября. Пятый канал выяснил, откуда пошло страшное суеверие и стоит ли в него сегодня верить.

Откуда пошли суеверия про черных кошек

Существует несколько теорий, объясняющих связь между пушистыми питомцами и мистикой. Одна из них берет начало в скандинавских мифах. Так, богиня Фрейя, являвшаяся наиболее известным прообразом ведьмы, обычно разъезжала на колеснице, запряженной двумя черными котами.

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Согласно другой, питомцы с темной расцветкой в Средневековье пользовались особой популярностью среди гадалок и ворожей. Возможно, дело было в их загадочном виде, а также умении «сливаться» с тенью и хорошо видеть в темноте.

Так как в те времена со сторонниками потусторонних сил не церемонились, сразу же отправляя на плаху или в костер, многие верили, что женщины могли перед смертью перемещать душу в тело питомца, чтобы избежать страшной участи.

Именно поэтому зачастую инквизиции подвергались также домашние животные, личные вещи и даже жилье обвиняемых. Однако и это не спасало людей от загадочной ведьмы, жаждущей отомстить всему миру. Отсюда же пошла популярная примета: перебегающая дорогу черная кошка непременно принесет беды и неудачи прохожим, которым встречается на пути. Таким образом, согласно поверью, исполнялась последняя воля казненной — отомстить всем причастным к ее гибели.

Кроме того, к мистическому животному относились с опаской во время эпидемии бубонной чумы. Питомцы заражались во время охоты на крыс, принося тяжелое заболевание в город. Однако священнослужители, учредившие закон о сжигании всех черных котов на праздник Святого Иоанна (24 июня), не учли того, что без них количество больных крыс будет лишь увеличиваться, так как грызунов попросту станет некому ловить. Тем самым распространение чумы многократно ускорилось.

Самые распространенные суеверия о черных кошках

О том, что перебегающая дорогу черная кошка не приведет ни к чему хорошему, знают многие. Вот только суеверий, связанных с домашним любимцем, намного больше.

Например, существует примета, согласно которой, встретить на своем пути черную кошку, сидящую на дороге, — хороший знак. Таким образом силы свыше дают понять, что человек находится в нужном месте в верный час.

Также бытует мнение, что ни в коем случае нельзя прогонять хвостатого гостя, неожиданно пришедшего под двери дома. Наделенное магическими силами животное способно почувствовать благоприятную энергетику и привлечь в жилище еще больше счастья.

Кроме того, черные коты обладают целительными свойствами. Если среди домочадцев кто-то заболел, верный питомец обязательно придет, ляжет рядом или на беспокоящую часть тела, и через несколько часов боль и недомогание полностью исчезнут.

И, конечно же, верные спутники ведьм, если в доме о них хорошо заботятся и любят, охраняют хозяев от сглаза и порчи.

Поэтому особенно суеверные люди зря опасаются черных котов. Пушистый питомец, если с ним подружиться, может быть крайне полезным в быту. А если избавиться от предрассудков не так просто, то можно прибегнуть к древним способам защититься от «магии» перебежавшей дорогу черной кошки. Предки верили, что мистической опасности можно избежать разными способами: поплевать через левое плечо три раза или подержаться за пуговицу при пересечении места, где пробежал хвостатый. В таком случае, точно ничего сверхъестественного не произойдет.

В каких уголках мира черные кошки — символ удачи

С недоверием к черным кошкам относятся далеко не во всем мире. Например, в некоторых частях Англии верят, что хозяйка необычного питомца всегда будет окружена поклонниками. А Шотландии и Японии твердо убеждены: темная шерсть — это самый мощный магнит для привлечения денег, поэтому хозяева таких любимцев всегда будут богаты.

С тем, что черные кошки привлекают удачу, также согласны многие моряки. Нередко животное первым выпускают погулять по палубе перед очередным рейсом, дабы плавание прошло без происшествий.

Как черные коты отметились в истории

Все же приметы о черных кошках появились не из воздуха. В истории существует немало случаев, когда питомцы с характерной темной шерстью действительно оправдывали свою репутацию.

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Например, пушистая любимица была у английского короля Карла I. Тот страшно боялся, что кто-то из суеверных слуг убьет животное, поэтому кошку охраняли и днем, и ночью. Когда же питомец умер (к счастью, от старости), король, не сдерживая эмоций, воскликнул, что удача навсегда его покинула. Было это совпадением или нет, но несколькими месяцами спустя монарха казнили в ходе разгоревшейся гражданской войны.

Еще один примечательный случай произошел в США во время футбольного матча между командами Чикаго (Chicago Cubs) и Нью-Йорка (New York Mets) в 1969 году. Во время второго тайма на поле неожиданно выбежал черный кот. Как оказалось позднее, это было подстроено фанатами. Животное побежало в сторону чикагский игроков, тем самым предрешив исход игры. Встреча завершилось победой футболистов Нью-Йорка с разгромным счетом. Все дальнейшие игры в сезоне Chicago Cubs также проиграл.

Настолько полярные ситуации в очередной раз демонстрируют, что плохая репутация черных кошек — это не более, чем стечение обстоятельств. Возможно, со временем устойчивый стереотип окончательно утратит силу и пушистые любимцы перестанут ассоциироваться с потусторонними силами, смертями и бедами.