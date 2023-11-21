«Какие мои годы»: Филипп Киркоров уже думает над новой пластической операцией

Певец Филипп Киркоров нередко попадал в скандалы из-за своего непростого характера. Как артист изменился с возрастом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров рассказал, как справляется с гневом. Что может вывести из себя короля российской эстрады? Как однажды певец напугал опасных бандитов? Собирается ли Киркоров делать новые пластические операции? Зачем фанаты просили у Тимура Хайдарова продать им биоматериал народного артиста России? И правда, что Филипп Киркоров в очередной раз планирует сменить имидж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас это сразу такая шторка… И все. И у меня кровь застит глаза», — признался певец.

О взрывном характере Филиппа Киркорова знает весь шоу-бизнес. Из-за своей импульсивности певец часто попадает в скандалы. Он много раз ругался с коллегами и журналистами. Историю про микрофон и розовую кофточку до сих пор помнят все.

«Вулканчик, огонь. Он взрывной, потому что у него кровь южная. Поэтому он такой темпераментный, горячий», — выразил свое мнение светский журналист Феликс Грозданов.

«А почему человек с таким непростым имиджем, с таким непростым реноме, с такой совершенно фантастической энергетикой должен иметь простой характер?» — задал вопрос певец Митя Фомин.

Но были случаи, когда горячий нрав артиста выручал его в опасных ситуациях. Например, в лихие 90-е Киркоров всего парой фраз испугал бандитов, которые ворвались к нему в гримерку.

«Все, с этого дня будешь платить дань. А я молодой, мне лет двадцать. Я вообще об этом только слышал, но никогда не видел», — вспомнил артист.

Филиппа Киркорова возмутило такое поведение бравых парней в малиновых пиджаках. Он решил им ответить. О возможных последствиях своей смелости в тот момент не думал.

«Из меня вылезает такое, что я никогда не думал, что у меня… А я так как хороший актер, я начинаю, откуда-то не понимаю, на их языке с ними, на жаргоне абсолютно, так скажем. Не имея представления, что я несу. Но я был настолько убедителен, что они: „Ладно-ладно, хорошо“», — рассказал певец.

Киркоров признается: с возрастом он стал относиться ко всему спокойнее. Уже давно не так остро реагирует на критику и старается держать себя в руках.

«Я всегда был гармоничный. Я просто стал терпимее. На то, что я срезонировал, среагировал бы лет 20 назад, как, например, на какую-то розовую кофточку, сегодня я просто бы не обратил на это внимания. Но время учит нас и делает мудрее. Но это не значит, что я не стал менее ранимый или менее чувствительный. Наоборот», — признался исполнитель.

В сторону Филиппа Киркорова часто летят камни. То стилист Александр Рогов назовет его одним из самых безвкусно одетых артистов, то звезда шансона Любовь Успенская приложит крепким словцом.

«Он с годами двигается, ******* мозгами», — заявила певица.

«Да плевать мне, что кто про меня говорит. Про меня 35 лет что-то говорят», — заверил поп-король.

Киркоров объясняет: ему нет дела до того, что думают другие. У него есть дела поважнее. Певец вовсю работает над своим преображением. После череды пластических операций он похудел на 27 килограммов.

«У меня, скажи (обращается к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. — Прим. ред.), практически все настоящее. И мы просто вернули то, что было утеряно за годы служения отечественному шоу-бизнесу», — объяснил Филипп Киркоров.

Но мало просто сделать операцию. Результат надо поддерживать. Певец регулярно занимается фитнесом. Хотя раньше обходил спортзал стороной.

«Я до прошлого года не знал, что такое спорт. У меня был фитнес только на сцене. Я занимался танцем», — подчеркнул артист.

Так любимые Киркоровым чебуреки и вареники тоже остались в прошлом. Теперь он следит за питанием и каждый день отправляет своему врачу фото— и видеоотчет.

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«Весы я посылаю», — сказал исполнитель.

«Да, он реально взвешивается и отправляет. И он сам радуется и делится радостью этой со мной», — подтвердил Тимур Хайдаров.

Вместе с Филиппом радуются его фанаты. Врач рассказал, что они обращались к нему со странной просьбой: купить биоматериал звезды. Проще говоря, жир, который откачали королю российской эстрады во время операции.

«Да, да, было такое. Наверное, настолько любят, настолько фанатеют. Хотят прикоснуться», — предположил пластический хирург.

Тимур Хайдаров, естественно, отказал поклонникам.

«Нет, конечно, вы что? Это же как минимум неправильно», — отметил он.

Киркоров заявляет: он не собирается останавливаться на достигнутом. И, возможно, снова ляжет под нож. Ведь нет предела совершенству.

«Какие мои годы? Мне всего лишь 56. Через полгода 57. Жизнь только начинается, поверьте мне. 37, правильно!» — заявил певец.

«Я вижу, как сияют его глаза. Я вижу, как в конце своего нового шоу он выходит в этой накидке Далиды, как он этим всем живет», — восхитилась певица Наталья Гордиенко.

К своему дню рождения артист готовит для поклонников сюрприз. Он обещает полную смену имиджа. И говорит, что таким Филиппа Киркорова еще никто и никогда не видел.