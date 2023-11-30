Броня для машины: что поможет защитить авто от сколов и царапин

Царапины и сколы на машине не только портят ее внешний вид, но и становятся причиной появления ржавчины на металле, который до этого находился под слоем лака и краски. Отремонтировать повреждения можно, но не всегда это просто и дешево. Поэтому лучше позаботиться о сохранности авто заранее.

Существует множество средств, с помощью которых можно обеспечить кузову надежную защиту. Самым популярным является прозрачная антигравийная пленка, которая оберегает машину от нежелательных следов, оставаясь при этом незаметной. Действительно ли она эффективна и какой вид данной пленки справится со своей задачей лучше всего, выяснила «Самая полезная программа».

Как поклеить антигравийную пленку самостоятельно

Оклейка автомобиля антигравийной пленкой в специальной мастерской стоит крайне дорого. Цена зависит от материала защиты и размера автомобиля. В большинстве случаев она более 50 тысяч рублей.

Однако антигравийную пленку можно наклеить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионала. Даже если процесс покрытия покажется долгим и неприятным, можно сократить его время. Достаточно защитить переднюю часть машины, ведь именно она больше всего страдает от камней, песка и веток деревьев.

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«Для того чтобы качественно наклеить пленку, важно убрать все загрязнения на поверхности и обезжирить. После чего можно уже наносить на нужное место мыльный раствор. С пленки необходимо снять защитный слой, наложить на деталь и выгнать остатки воды», — объясняет владелец автомастерской Сергей Рощектаев.

Антигравийные пленки делают из разных материалов. Самыми популярными на рынке являются виниловые, полиуретановые и гибридные. Для того чтобы выяснить, какой вариант среди них выполняет свою функцию лучше всего, провели эксперимент. Виниловый образец стоил 900 рублей за погонный метр, гибридный обошелся в 1500 рублей, а полиуретановая пленка оказалась самой дорогой — 4000 рублей.

Какая у антигравийной пленки износостойкость

Все три выбранных вида пленки приклеили на капот, после чего их сразу же проверили на износостойкость. Для этого по оклеенным участками провели шлифовальной машинкой. В результате винил треснул буквально за пару секунд. А гибрид и полиуретан испытание прошли успешно, лишь слегка поцарапавшись, а значит и сохранив автомобиль в целости.

Также проверили, способны ли покрытия защитить кузов машины от сколов, возникающих при попадании гравия. Чтобы сымитировать удары подготовленное место расстреляли камнями из рогатки, а для увеличения силы в дальнейшем использовали пневматический пистолет. Винил оказался слишком тонким. От выстрелов на капоте появились глубокие сколы, которые необходимо ремонтировать во избежание образования ржавчины.

Гибридная пленка справилась чуть лучше. В месте попадания пули осталась лишь небольшая вмятина. Однако удар, нанесенный каменем, стесал в верхний слой лака.

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Самой стойкой оказалась пленка из полиуретана. В местах ударов лакокрасочное покрытие незначительно стерлось. Такие повреждения не требуют ремонта. даже заделывать не придется. Защита из данного материала справилась с испытанием благодаря тому, что она имеет большой амортизационный слой.

Выдерживает ли антигравийная пленка морозы

Суровые морозы, практически ежегодно посещают Россию. Поэтому крайне важно, чтобы антигравийная пленка не подвела водителей и справилась с холодами.

С помощью сухого льда образцы остудили до минус 35 градусов. Понижение температуры не повлияло на их качество. Для того чтобы усложнить задачу, по защищенным участкам постучали молотком. От ударов пленки даже не потрескались, лишь немного отошли от поверхности.

По итогам всех проведенных тестов видно, что лучше всех справилась самая дорогая полиуретановая пленка. У нее всего лишь один минус — высокая цена. Тем, кто не хочет сильно тратиться, подойдет гибрид. Он также успешно защитил капот от повреждений. А пленку из винила лучше избегать, ведь существует риск, что она испортится при первом же воздействии.