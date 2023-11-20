Спасение в непогоду: как защитить боковые зеркала авто от снега и дождя

В сезон дождей или снега риск попасть на машине в аварию увеличивается. Опасностью становятся не только мокрая дорога и короткий световой день, но и постоянно грязные зеркала заднего вида, что сильно мешает обзору на проезжающий мимо транспорт. В результате даже обычное перестроение из одного ряда в соседний может стать причиной ДТП.

Многие водители привыкли обрабатывать поверхности специальными водоотталкивающими средствами. Однако для того чтобы видимость не ослабевала, придется обновлять слой практически каждый день. С помощью каких составов эффективнее и удобнее защищать боковые зеркала от ливней и грязи, выяснила «Самая полезная программа».

Чем заменить водоотталкивающее средство

Если нет желания тратить время и деньги на обработку водоотталкивающим средством, стоит установить на зеркала специальные защитные козырьки. Их можно приобрести не только в любом автомагазине, но и на заправках.

«При плохих погодных условиях всегда ухудшается видимость. В этом случае ситуацию должны спасти козырьки», — говорит специалист по автоподбору Егор Ларин.

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Производители обещают, что защитные элементы универсальны, то есть любой товар подойдет к разным моделям авто. Для того чтобы выяснить, можно ли сэкономить на покупке козырьков и установить дешевый вариант, провели эксперимент. Были взяты образцы из трех ценовых сегментов: за 160, 300 и 600 рублей.

Как прикрепить защитные козырьки к боковым зеркалам

Установить защитные зеркала очень просто. Достаточно немного согнуть изделие, чтобы придать ему нужную форму, снять защитный слой и приклеить к корпусу зеркала.

«Как заявляет производитель температура установки от +10 до +40 градусов. Если устанавливать козырьки в более холодную погоду, то необходимо нагревать их феном», — отмечает эксперт.

Проверку начали с бюджетного образца. Чтобы аксессуар держался лучше, рабочую поверхность очистили и обезжирили. В итоге дешевые козырьки сразу же отклеились, а значит выбыли из эксперимента. Более дорогие модели, в отличии от предшественника, проблем в процессе установки не доставили.

Справляются ли защитные козырьки с ливнем

Защита боковых зеркал от дождя является основной задачей козырьков. Поэтому первым стало именно испытание водой. Зеркала полили из шланга и оценили результат. Самый дорогой образец пропустил лишь несколько капель, но в целом поверхность осталась чистой.

Козырек средней ценовой категории тоже защитил зеркало от имитации дождя. Однако на этот раз центральная часть покрылась большим количеством капель. Результат неплохой, особенно учитывая тот факт, что без накладок зеркало покрылось бы водой и мутной грязью полностью. В таком случае о хорошей видимости не было бы и речи.

Как долго держатся защитные козырьки

Чаще всего такая защита отлетает под мощной струей воды на мойке. Поэтому следующий эксперимент был проведен именно там. И даже после сильного потока из шланга козырьки держались на боковых зеркалах. Значит, можно мыть автомобиль полностью, не опасаясь за сохранность аксессуаров.

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Порой бывает так, что владельцы теряют козырьки при езде на большой скорости, ведь тогда машина со всех сторон окутывается сильным ветром. Чтобы выяснить, можно ли выезжать с данной защитой на трассу с высоким скоростным ограничением, был проведен еще один тест. В итоге даже в таких условиях аксессуары остались на месте.

Эксперимент показал, что специальные защитные козырьки для боковых зеркал очень полезны и удобны в использовании. Однако лучше не скупиться и приобрести не самую дешевую модель, чтобы каждая мойка не превращалась в огромное испытание.