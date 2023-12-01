В поле зрения: спасают ли зеркала слепой зоны от аварий

Увеличенный обзор на дорогу поможет не только избежать ДТП, но и сохранить жизнь находящимся в салоне машины.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Patricia Galiana; 5-tv.ru
Через боковые зеркала водитель видит лишь часть дороги. Слепые или мертвые зоны могут стать причиной серьезной аварии, которая впоследствии спровоцирует длинную пробку. Даже успешное перестроение из одной полосы в другую зависит от обзора на дорогу.
Для того чтобы взору автомобилистов открывалось больше пространства вокруг машины, были созданы специальные дополнительные зеркала, крепящиеся за основные боковые. Действительно ли с помощью зеркал слепой зоны можно контролировать большую часть дороги, выяснила «Самая полезная программа».
Что такое зеркала слепой зоны
Зеркала слепой или мертвой зоны — это выпуклые линзы, которые благодаря своей форме позволяют расширить поле зрения водителя. Так, становится видно автомобили и различные препятствия, скрытые от взора.
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Зеркала слепой зоны можно найти практически в каждом автомагазине. В упаковке находится сразу два круглых устройства, которые среди автовладельцев называются «пяточками». Для того чтобы проверить, действительно ли такие зеркала увеличивают обзор на дорогу, провели эксперимент. В качестве образца взяли товар за 400 рублей.
Как устанавливать зеркала слепой зоны
Установить зеркала слепой зоны самостоятельно сможет каждый автовладелец. Для этого нужно убрать защитную пленку с обратной стороны аксессуара и приклеить его к штатному боковому зеркалу, преимущественно находящемуся со стороны водителя. Предполагается, что данные устройства будут крепиться в левый нижний угол.
Производители рекомендуют устанавливать пяточки в теплую погоду. Иначе клей не схватится, и аксессуар отлетит во время поездки.
Эффективны ли зеркала мертвой зоны
Первые поездки с установленным зеркалом слепой зоны могут оказаться достаточно трудными. Чтобы привыкнуть к дополнительному устройству, понадобится какое-то время, так как водитель может неожиданно растеряться. Также расфокусировка на два зеркала приносит легкую головную боль. Именно поэтому в период адаптации нужно действовать крайне осторожно.
Чаще всего авто оказывается в мертвой зоне, если находится на уровне задней дверей попутного транспортного средства или же идет на обгон.
Автомобиль, на котором находились прикрепленные образцы, обогнала другая машина. В самый опасный момент из бокового зеркала со стороны водителя она исчезла. Однако в дополнительном аксессуаре отражение до сих пор было видно. Та пара секунд, в которую авто все еще заметно, может спасти жизнь находящимся в машине.
Для того чтобы тщательно изучить работу пятачков, провели еще один тест. Машина с образцами медленно пыталась повернуть налево, находясь рядом с другой полосой. В зеркале бокового вида ни одного авто не было заметно. Однако на самом деле транспортное средство было рядом — в мертвой зоне. Заметить его помогло именно дополнительное устройство.
Эксперименты показали, что зеркала слепой зоны действительно эффективны и могут стать верными помощниками на дорогах. Однако эксперты предупреждают, что на старых автомобилях с маленькой площадью боковых зеркал подобные приспособления могут только мешать. Они закроют собой половину обзора. В этом случае лучше выбрать аксессуары, которые крепятся не внутри, а снаружи штатных зеркал.
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