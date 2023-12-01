В поле зрения: спасают ли зеркала слепой зоны от аварий

Через боковые зеркала водитель видит лишь часть дороги. Слепые или мертвые зоны могут стать причиной серьезной аварии, которая впоследствии спровоцирует длинную пробку. Даже успешное перестроение из одной полосы в другую зависит от обзора на дорогу.

Для того чтобы взору автомобилистов открывалось больше пространства вокруг машины, были созданы специальные дополнительные зеркала, крепящиеся за основные боковые. Действительно ли с помощью зеркал слепой зоны можно контролировать большую часть дороги, выяснила «Самая полезная программа».

Что такое зеркала слепой зоны

Зеркала слепой или мертвой зоны — это выпуклые линзы, которые благодаря своей форме позволяют расширить поле зрения водителя. Так, становится видно автомобили и различные препятствия, скрытые от взора.

Читайте также Спасение на дорогах: какой антигравий защитит автомобиль от камней и дорожных реагентов

Зеркала слепой зоны можно найти практически в каждом автомагазине. В упаковке находится сразу два круглых устройства, которые среди автовладельцев называются «пяточками». Для того чтобы проверить, действительно ли такие зеркала увеличивают обзор на дорогу, провели эксперимент. В качестве образца взяли товар за 400 рублей.

Как устанавливать зеркала слепой зоны

Установить зеркала слепой зоны самостоятельно сможет каждый автовладелец. Для этого нужно убрать защитную пленку с обратной стороны аксессуара и приклеить его к штатному боковому зеркалу, преимущественно находящемуся со стороны водителя. Предполагается, что данные устройства будут крепиться в левый нижний угол.

Производители рекомендуют устанавливать пяточки в теплую погоду. Иначе клей не схватится, и аксессуар отлетит во время поездки.

Эффективны ли зеркала мертвой зоны

Первые поездки с установленным зеркалом слепой зоны могут оказаться достаточно трудными. Чтобы привыкнуть к дополнительному устройству, понадобится какое-то время, так как водитель может неожиданно растеряться. Также расфокусировка на два зеркала приносит легкую головную боль. Именно поэтому в период адаптации нужно действовать крайне осторожно.

Чаще всего авто оказывается в мертвой зоне, если находится на уровне задней дверей попутного транспортного средства или же идет на обгон.

Читайте также Броня для машины: что поможет защитить авто от сколов и царапин

Автомобиль, на котором находились прикрепленные образцы, обогнала другая машина. В самый опасный момент из бокового зеркала со стороны водителя она исчезла. Однако в дополнительном аксессуаре отражение до сих пор было видно. Та пара секунд, в которую авто все еще заметно, может спасти жизнь находящимся в машине.

Для того чтобы тщательно изучить работу пятачков, провели еще один тест. Машина с образцами медленно пыталась повернуть налево, находясь рядом с другой полосой. В зеркале бокового вида ни одного авто не было заметно. Однако на самом деле транспортное средство было рядом — в мертвой зоне. Заметить его помогло именно дополнительное устройство.

Эксперименты показали, что зеркала слепой зоны действительно эффективны и могут стать верными помощниками на дорогах. Однако эксперты предупреждают, что на старых автомобилях с маленькой площадью боковых зеркал подобные приспособления могут только мешать. Они закроют собой половину обзора. В этом случае лучше выбрать аксессуары, которые крепятся не внутри, а снаружи штатных зеркал.