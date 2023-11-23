Счастье в чужих деньгах: как блогер Аяз Шабутдинов заработал миллиард на курсах

Многие шли на курсы Аяза Шабутдинова, чтобы обрести знания и увеличить доходы. Однако на самом деле инфопродукт помогал зарабатывать совсем не участникам.

Уже много лет процветает инфобизнес, приносящий огромные деньги тем, кто создает различные известные контент-проекты. Люди вдохновляются авторами обучающих программ, а для многих их деятельность становится настоящей мечтой. Однако далеко не каждый человек, основавший инфопродукт и называющий себя профессионалом, оказывается честным и опытным.

Как инфоблогеры обманывают подписчиков? Почему задержали предпринимателя Аяза Шабутдинова? И кому инфокурсы приносят прибыль в действительности? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое инфобизнес

Инфобизнес — это продажа различных тренингов, курсов, вебинаров и других обучающих проектов. В основе таких продуктов лежит информация, которой делятся знатоки той или иной области.

Однако не всегда данными контент-проектами занимаются добросовестные люди. Существуют инфомошенники, именуемые в разговорной речи «инфоцыганами», которые за основу своих курсов берут то направление, которое им самим неизвестно, или вовсе «продают воздух».

Как Аяз Шабутдинов заработал миллионы на курсах

Аяз Шабутдинов — предприниматель, блогер и коуч, заработавший на своих курсах не менее миллиарда рублей. Молодой человек демонстрировал подписчикам всю роскошь своей жизни. Путешествия, дорогие подарки для жены, перелеты на частных самолетах — все это привлекало зрителей, в результате чего многие из них решали приобретать у Шабутдинова дорогие тренинги и образовательные курсы.

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Теперь Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве после многочисленных жалоб на его инфопродукты.

«Принуждал потерпевших заключать договора и приобретать дорогостоящие образовательные бизнес-программы, тренинги, которые якобы помогут заниматься эффективной предпринимательской деятельностью с получением сверхдохода», — рассказывает заместитель Таганского межрайонного прокурора Денис Марченко.

Личная консультация 32-летнего миллиардера стоила 50 миллионов рублей. Очевидно, что не каждый мог себе это позволить. Так что была возможность подобрать чудодейственный курс в его компании под названием «Лайк центр» желающим с любым уровнем дохода.

Однако многим все равно не удалось избежать больших трат. Некоторые покупатели отдали Аязу Шабутдинову все свои сбережения.

«Мы вместе отдали 1,5 миллиона. Нет, на самом деле больше. Я ещё покупала „Вселенную инфобизнеса“. Ну в общем миллиона 3 точно!», — признаются Леонид и Михайловы, которые приобрели курсы.

Даже медийные личности были готовы отдать деньги за инфопродукт миллиардера.

«Я, на самом деле, сам был готов отнести деньги Аязу. Потому что реклама была колоссальная! Он летает на частных самолетах, ест черную икру ложками, деньги сыпятся рекой!» — признавался блогер Никита Турчин.

Однако счастью Аяза Шабутдинова не суждено было длиться вечно. Недавно в офисе миллиардера прошли обыски, которые изначально были приняты многими за PR-ход. Но когда блогер оказался в СИЗО, стало понятно, что это не маркетинг.

Как обманывают участников инфокурсов

Множество людей идут на курсы и тренинги инфоблогеров, чтобы перенять их опыт и добиться не меньших высот. Однако в большинстве случаев ожидания тех, кто приобрел инфопродукт за внушительные деньги, не оправдываются.

Так было и в случае Аяза Шабутдинова, который обещал своим подопечным регулярный заработок не одного миллиона рублей. И даже спустя долгое время финансы участников курсов не увеличились.

«Я заработала ноль рублей при том, что выполняла абсолютно все рекомендации, данные преподавателями в рамках обучения», — делится пострадавшая Ирина Ильичева.

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Покупательница заплатила за инфопродукт 300 тысяч рублей. Через полтора месяц ожиданий и отсутствия каких-либо продвижений она потребовала вернуть хотя бы часть денег за купленный годовой курс. Оказалось, что оплаченную часть обучения она уже прошла. Организаторы объяснили это тем, что сумма, которую человек платит, дает ему 42 дня курсов, а остальные 320 дня — подарок.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023. Ему было предъявлено серьезное обвинение — мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Максимальное наказание может быть до 10 лет тюрьмы. А до этого 8 бывших участников написали заявление на предпринимателя.

Авторы бесполезных инфопродуктов, не представляющих никакой ценности, давно следуют некоторым правилам, способным сыграть им на руку.

«Есть лингвистические экспертизы, которые устанавливают, какие именно выражения, слова побуждали [приобрести продукт]», — говорит адвокат Олег Колотушкин.

Зачастую клиенты подписывают оферту не глядя, чем пользуются современные мошенники.

«Лица, которые представляют инфобизнес, на нее возлагают определенные надежды, потому что когда ты подписываешь оферту, фактически перекладываешь все обязательства по договору на приобретателя услуги», — объясняет адвокат.

Помогает ли кому-то посещение инфокурсов

Кажется, что на подобные курсы записываются лишь те люди, которые не знают, какова реальность на самом деле. Однако не все покупатели столь доверчивы. Некоторые отдают деньги для того, чтобы научиться так же ловко продавать воздух.

«Появились страшные инфомошенники, которые учат, как лечить рак прикосновением руки. Учат колдовству или гадать на картах Таро. И так далее», — рассказывает бизнесмен, общественный деятель Андрей Ковалёв.

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Например, Анна называет себя телесным терапевтом и обещает своим подписчикам вылечить любые заболевания. Девушка отдала миллион рублей за то, чтобы оказаться на одной сцене с продавцом медитаций — Александрой Беляковой. После чего она начала продавать и свои курсы. Среди них «Пакет энергопрактик на рост дохода» за 56 тысяч рублей. По меркам Аяза или другого известного блогера Елены Блиновской — это почти даром.

Также курсами крупных инфоблогеров довольны и по другой причине. Девушка, которая заплатила 80 тысяч рублей пять лет назад Аязу Шабутдинову, не жалеет о покупке.

«Я результаты финансово не получила, я не выросла, но для меня важнее было, что я получила окружение, и, конечно же, вот это общение с Аязом», — делится бизнес-тренер Алена Королева.

Что поможет избавиться от инфомошенников

В сети можно найти список блогеров-миллионников, которых многие тоже считают инфомошенниками. Среди перечисленных: Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова и Дмитрий Портнягин. В «Клубе 500», принадлежащем последнему из перечисленных, уже прошли обыски.

«Как только человек дает рекламу курсов или рекламу пирамиды или привлекает инвестиции, сразу на зону уезжает. Сразу. Я вас уверяю, максимум через месяц страна бы очистилась», — говорит бизнесмен Андрей Ковалёв.

По оценкам экспертов, рынок информационных услуг имеет оборот порядка двух триллионов рублей в год. В Госдуме уже предложили создать реестр онлайн-коучей и ввести сертификацию. А также обязать включить в договоры пункт о возврате средств. Это может значительно сократить количество инфомошенников.