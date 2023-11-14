Из блогера в прозаики: Аяз Шабутдинов хочет написать книгу в СИЗО

Арестованный по подозрению в мошенничестве коуч и бизнесмен занимается саморазвитием даже за решеткой.

Подозреваемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов решил написать книгу в СИЗО. В личном блоге он уже поделился предположительным сценарием будущего шедевра.

«Ждите сценарий для книги. Находите того, что девять лет строит бизнес, который работает вовсю и набирает 30 тысяч довольных клиентов и 20 тысяч текущих участников. Находите одного недовольного клиента, она находит еще семь таких же. Восемь человек из 50 тысяч человек», — написал Шабутдинов.

Судя по всему, в этом послании он говорил о самом себе. В этой книге будет и щепотка экшена: после найденных героев дом и офис главного персонажа должны окружить «устрашающие своим видом люди», которые взломают все сейфы, заберут технику, деньги и снимут это все на камеру.

Действительно ли его руки дойдут до пера — неизвестно, но скучать в СИЗО Шабутдинову точно не приходится. Все необходимые удобства в камере присутствуют: блогер может смотреть телевизор, пользоваться чайником и холодильником, но в основном он предпочитает читать произведения Ремарка.

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Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Изначально блогер просил разрешения на время предварительного следствия находиться с семьей. У него есть гражданская жена и двое несовершеннолетних детей.

По предварительным данным, один из самых известных информационных менеджеров обещал научить любого человека зарабатывать, при этом используя агрессивный маркетинг. Когда же одна из клиенток пожелала вернуть деньги, Шабутдинов сделать это отказался, за что и оказался на допросе у следственных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защита блогера Аяза Шабутдинова обжаловала его арест.