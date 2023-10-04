Актер Милош Бикович рассказал, почему покрылся татуировками и стал блондином

Артист не сразу раскрыл причину столь радикальных перемен. Выдержал интригу.

Сербский и российский актер Милош Бикович, звезда фильмов «Вызов», «Холоп» и «Лед», из рокового брюнета превратился в яркого блондина, на его шее появилась татуировка, а привычный расслабленный костюм он сменил на красную кожаную куртку. Что произошло с артистом и к чему такое перевоплощение? Конечно, ради роли.

В личном блоге Бикович опубликовал фото в новом образе и рассказал, что снимается в новом сериале «Дайте шоу» и ради него преображается. Персонаж актера — совсем для него нетипичный. Поэтому вживаться в его неоднозначный характер непросто, но очень интересно.

Бикович долго скрывал причину смены имиджа. Фото: Instagram* / bikovic

«Я очень люблю слушать музыку, но теперь я внутри этого музыкального процесса. По роли я поп-исполнитель, такой опыт у меня впервые. Я много общаюсь с людьми из шоу-бизнеса, знакомлюсь изнутри с этой средой», — признался Бикович.

По словам актера, «Дайте шоу» снимается в жанре драмеди, но при этом он будет поднимать и общественно значимые темы. Артист признался, что получает удовольствие от работы в этом проекте и надеется, вскоре его разделят зрители. Премьера ожидается в следующем году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Милош Бикович обрадовал поклонников заявлением о скором появлении на свет его первенца.

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