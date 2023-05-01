«Всплески чувств»: Бикович назвал главное отличие русских женщин от сербских

Сербский актер утверждает, что россиянки более прямолинейны.

Звезда фильмов «Холоп», «Лед», а теперь и «Вызов» Милош Бикович объяснил, чем российские женщины отличаются от сербок. В интервью журналу The Voice он выразил мнение, что россиянки более прямолинейны в чувствах.

«Русская женщина больше напрямую выражает свои чувства. Всплески этих чувств наименее сдержаны. Более прямые», — сказал Бикович.

На данный момент 35-летний российско-сербский артист в отношениях с 25-летней Иваной Малич, которая далека от актерской деятельности и работает юристом. На премьеру фильма «Вызов» пара приехала вместе. В киноленте Бикович исполнил роль одного из главных персонажей. По словам актера, съемки в этой картине стали событием, выходящим за грани мечтаний.

Он рассказал, что больше всего ему понравилась сцена, которую снимали в падающем самолете. Во время полета он почувствовал невесомость.

Прежде Бикович заявил, что гордится российским гражданством, которое он получил в 2021 году. Милош отмечает, что, как серб он осознает, что дискриминация из-за национальности — это «не самое страшное, что можно получить от Запада».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Милош Бикович преодолевал языковой барьер.