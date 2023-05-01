«Всплески чувств»: Бикович назвал главное отличие русских женщин от сербских

|
Полина Долгова
Полина Долгова 1 152

Актер Милош Бикович заявил, что русские девушки склонны к открытому проявлению чувств

«Всплески чувств»: Бикович назвал главное отличие русских женщин от сербских

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Сербский актер утверждает, что россиянки более прямолинейны.

Звезда фильмов «Холоп», «Лед», а теперь и «Вызов» Милош Бикович объяснил, чем российские женщины отличаются от сербок. В интервью журналу The Voice он выразил мнение, что россиянки более прямолинейны в чувствах.

«Русская женщина больше напрямую выражает свои чувства. Всплески этих чувств наименее сдержаны. Более прямые», — сказал Бикович.

На данный момент 35-летний российско-сербский артист в отношениях с 25-летней Иваной Малич, которая далека от актерской деятельности и работает юристом. На премьеру фильма «Вызов» пара приехала вместе. В киноленте Бикович исполнил роль одного из главных персонажей. По словам актера, съемки в этой картине стали событием, выходящим за грани мечтаний.

Он рассказал, что больше всего ему понравилась сцена, которую снимали в падающем самолете. Во время полета он почувствовал невесомость.

Прежде Бикович заявил, что гордится российским гражданством, которое он получил в 2021 году. Милош отмечает, что, как серб он осознает, что дискриминация из-за национальности — это «не самое страшное, что можно получить от Запада».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Милош Бикович преодолевал языковой барьер.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео