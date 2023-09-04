Горбатого могила исправит: 3 типа людей, которые не перестанут изменять

Причины того, что человека регулярно тянет налево, часто кроются в глубоком детстве.

Говорят, если кто-то изменил в первом браке, то он обязательно будет гулять и во втором. Однако, как показывает статистика, это не совсем так. По данным социальных исследований, на повторную интрижку в новом союзе способны лишь 45% тех, кто раньше позволял себе вольности на стороне.

Чтобы обезопасить себя от предательства, нужно выяснить, почему партнер, находясь в предыдущем браке, ходил налево. Если избраннику самому сложно ответить на этот вопрос, то, вероятно, причина кроется в каких-то травматических событиях его прошлого. В таком случае это тревожный звоночек, что партнер продолжит искать любовь, даже несмотря на кольцо на пальце.

По каким обстоятельствам биографии вычислить Казанову, эксклюзивно Пятому каналу рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

Олеся Иневская

клинический психолог

Почему люди изменяют

По словам специалиста, чаще всего измена связана с тем, что человек в силу определенных обстоятельств не может грамотно выстраивать отношения со второй половинкой. В большинстве случаев это сопряжено с неправильной поведенческой моделью, воспринятой в родительской семье, и проблемами с привязанностью.

В раннем возрасте детям кажется, что отношения между папой и мамой идеальны, поэтому они мечтают в будущем создать свою ячейку общества по схожему принципу. Однако если в семье происходит что-то не так, то неокрепшему сознанию сложно понять, что в других семьях бывает иначе. Нарушенная система и утрата доверия к родителям часто приводят к тому, что человеку становится сложно сближаться с окружающими — ведь он думает, что они поступят так же.

Чувствовать привязанность к партнеру и верить ему очень важно для создания гармоничного союза. Когда этого не происходит и возлюбленный постоянно ищет какой-то подвох, возникают проблемы в отношениях, которые могут приводить к изменам.

Есть несколько типов людей, которые не могут отпустить предыдущие травмы и остановить свой выбор на одном человеке.

1. Травмированный тип

Детские травмы серьезно мешают построению гармоничного союза, потому что партнер, переживший драму в семье, боится испытывать привязанность к кому бы то ни было.

В процессе сближения с избранником такой типаж будет испытывать не наслаждение и умиротворенность, а тревогу и желание убежать, причем сразу в другие отношения, потому что, кроме страха предательства, он испытывает ужас при мысли, что останется совершенно один. Подобная ситуация часто происходит в кризисные для пары моменты.

Читайте также Часики тикают: какую роль свадьба и рождение детей играют в отношениях

Чувство привязанности формируется в детстве, поэтому источник проблемы нужно искать в этом периоде.

Проверить избранника можно, задав ему вопросы о том, каким он был малышом, или проследив, как он взаимодействует с близкими.

«Нужно понимать, какой контакт имелся у ребенка с матерью и отцом в детстве, были ли близкие отношения. <…> Если родители достаточно равнодушные, то в этом случае у ребенка могут развиться проблемы с привязанностью», — предупредила специалист.

Легко выяснить, в какой атмосфере росла вторая половинка, если на семейных застольях понаблюдать, как человек общается с близкими, какие темы они обсуждают. Обычно во время подобных посиделок часто всплывают интересные подробности из биографии возлюбленного.

Неловкие паузы, холодный тон и желание сменить тему при обсуждении этих вопросов может свидетельствовать, что у ребенка со взрослыми складывались сложные отношения.

Ситуация в семье могла усугубляться другими травмирующими событиями: домашним насилием или пагубными привычками родителей.

«То есть ситуация не однократно произошла, а несколько лет длилась. Например, папа возвращался в алкогольном опьянении, после этого агрессировал на маму, и ребенок был свидетелем. Вот это все может создать предпосылки к тому, что человеку будет сложно строить близкие отношения», — отметила клинический психолог.

Неумение доверять даже самым близким способно привести к изменам, так как неосознанно избранник представляет, что настанет день, когда придется разойтись, поэтому ищет на стороне того, кто утешит в сложный для семьи момент и останется с ним в случае развода. Потом, когда разрыв все-таки происходит, такой человек утверждается в мысли, что вторая половинка действительно не любила его.

2. Охотник за эмоциями

Когда кто-то из родителей имел алкогольную, наркотическую или игорную зависимость, ребенок, наблюдавший за такой моделью поведения, может в будущем также стать охотником за эмоциями.

«При встрече с травматическим опытом у нас развивается алекситимия. Это состояние, когда человеку сложно понимать, что он чувствует. Он постоянно пребывает в неком ощущении, когда не суперхорошо, но и не суперплохо», — пояснила эксперт.

При этом расстройстве все ощущения как будто приглушены, пока не происходит сильное эмоциональное событие, вызывающее возбуждение. Люди в подобным расстройством не способны испытывать обычные радость от того, что выдался хороший день или все ладится в браке. Это должны быть очень сильные эмоции: восторг, уныние, ярость и так далее.

«Это может быть влюбленность, потому что она вызывает состояние эйфории, либо сильные горестные эмоции, когда происходит какое-то несчастье. Только тогда человек начинает что-то ощущать», — пояснила эксперт.

Такие люди постоянно находятся в поиске эмоций, чтобы избавиться от внутренней пустоты. Из-за этого они часто становятся жертвами токсичных отношений или сами решаются на измену.

«Любые эмоциональные всплески в последовательных здоровых отношениях идут на спад. И это нормально. Но если я охотница за эмоциями, то тогда мне нужен партнер, который будет вести себя непоследовательно и амбивалентно. То есть мы станем то сближаться, то расходиться, он будет увлекаться кем-то другим, а я за ним бегать», — пояснила специалист.

Построить надежный союз с подобным типом людей довольно трудно, так как им сложно смириться с тем, что страсть проходит, поэтому идут на измену.

3. Потомственный изменник

Склонность к неверности может возникнуть у тех, чьи родители допускали измены в собственных отношениях. Когда, например, отец заводил любовниц, а мать прощала, в сознании ребенка подобное поведение становится естественным процессом.

«Когда я вижу, как изменяют мои родители, то эта ситуация со временем для меня должна нормализоваться. <…> Также, например, и насилие нормализуется, потому что, если я буду постоянно ужасаться происходящему, моя психика просто не выдержит и перегорит», — прокомментировала клинический психолог.

Взрослых дома нет: как смена ролей в семье влияет на будущее ребенка

В таком случае человеку сложно сближаться с окружающими, и он начинает постоянно искать в партнере подвох, подозревать его в неверности и сам заводить романы. В таком случае риск измены тоже достаточно высок.

Когда повторная измена маловероятна

Если же причиной измены в предыдущем браке стало то, что за годы супружества муж и жена многие проблемы замалчивали, копили обиды и претензии друг к друга, но в новых отношениях готовы исправить ошибки, то риск повторных похождений на сторону гораздо ниже.

«Люди, которые столкнулись с кризисом, разобрались в себе и готовы допустим, с новым партнером <…> что-то менять, обсуждать, разговаривать, привносить, то, скорее всего, это не повторится», — прокомментировала эксперт.

Также низок риск повторной измены, когда в предыдущих отношениях адюльтер произошел из-за того, что партнеры утратили былую страсть и перестали заботиться друг о друге. При подобных обстоятельствах человек должен осознать, что гармония в браке зависит от открытости супругов и желания вместе решать назревшие проблемы.