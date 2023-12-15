Опасный звон бокалов: кому категорически нельзя пить шампанское

Чтобы новогодняя ночь принесла исключительно радость и не обернулась серьезными проблемами для здоровья, важно знать, может ли праздничный напиток навредить организму.

Из года в год 31 декабря в каждом доме на столе появляется бутылка шампанского. Этот напиток давно стал настоящим символом Нового года, а звон бокалов под бой курантов — неотъемлемой традицией. Все это послужило причиной тому, что при упоминании шампанского в душе сразу наступает теплый праздник, и поднимается настроение.

Однако не всегда такая радость оправдана. Иногда даже один выпитый бокал игристого не останется незамеченным организмом. И речь идет не о головной боли, нещадно настигающей празднующих с утра. Нанесенный здоровью вред может оказаться намного серьезнее. О том, кому категорически нельзя пить шампанское и как минимизировать негативное влияние напитка на организм, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

Шампанское — слабоалкогольный напиток?

Любой алкогольный напиток имеет свою крепость, которая обозначает процентное соотношение этилового спирта к основной жидкости. Как правило, градусные значения варьируются в диапазоне от 4 вплоть до 90 процентов. Так, алкоголь делится на слабый и крепкий.

В шампанском содержится от 10% до 12%, однако иногда значения могут незначительно быть меньше нормы или же немного превышать ее. Такие цифры говорят о том, что напиток слабоалкогольный.

При каких заболеваниях нельзя пить шампанское

Несмотря на низкое содержание спирта, шампанское может навредить организму сильнее, чем некоторые более крепкие напитки.

Риску подвержены люди с заболеваниями ЖКТ. Игристый напиток может стать причиной обострения гастрита, язвы желудка, проблем с кишечником других заболеваний.

«Шампанское может серьезно спровоцировать воспаление до такой степени, что человека могут увезти на скорой», — предупреждает нутрициолог.

В шампанском высокое содержание сахара. Следовательно, употребление напитка провоцирует увеличение глюкозы в крови. Поэтому от игристого необходимо отказаться людям, страдающим от сахарного диабета, а также тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность.

«Помимо этого, шампанское крайне нежелательно употреблять людям с хроническими заболеваниями почек, печени и серьезными аллергическими реакциями, так как напиток обладает высокой кислотностью», — рассказывает эксперт.

И важно помнить, что распитие шампанского может отразиться и на здоровом человеке. Из-за большого количества пузырьков игристое способно вызвать серьезное похмелье. Поэтому людям, страдающим от частых головных болей и тем, кто обладает особенной чувствительностью к алкоголю, лучше исключить шампанское из новогоднего меню.

Чем лучше закусывать шампанское

Шампанское лучше закусывать белковыми и жирными продуктами. Такая еда минимизирует воздействие алкоголя на организм.

«И это не жирные, вредные, жареные продукты. Например, картошка фри, жареный картофель или жареное мясо. Ни в коем случае. Это, например, запеченая в духовке индейка, в которой содержится большое количество полезных жиров и достаточное количество белка», — объясняет нутрициолог.

Также закуски, которые идеально сочетаются с шампанским и не вредят организму, это:

сыры;

жирная рыба, например, лосось;

морепродукты;

красная и черная икра;

фрукты;

нежирное мясо.

Чем нельзя закусывать шампанское

Шампанское крайне нежелательно закусывать жирной жареной пищей. Например, картофелем или солеными продуктами. Они провоцируют задержку жидкости в организме, что может серьезно навредить желудку.

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Также не стоит сочетать игристое с тортами и пирожными. Все эти виды продуктов крайне сладкие, поэтому данное сочетание может вызвать достаточно резкий и значительный скачок сахара в крови.

Чем можно заменить шампанское

Если человек решил исключить шампанское из своего меню, это вовсе не повод отказываться от традиционного звона бокалов в полночь. Игристому легко найти замену.

Тем, кто не может пить шампанское из-за заболеваний желудка или гастрита, можно заменить газированный алкоголь на белое вино. А бокал того, кто вовсе отказался от спиртных напитков, лучше наполнить соком.

Однако если человеку поставлен диагноз инсулинорезистентности или выявлены другие заболевания, связанные с уровнем сахара, важно отказаться от любых сладких напитков. Им можно найти безвредную альтернативу, например, на травяной чай.