Отек, язва и не только: чем опасны мандарины

Каким категориям людей категорически нельзя есть мандарины и почему, рассказал врач высшей категории Сергей Длин.

Шампанское, оливье и, конечно же, сочные мандарины — все эти продукты еще с советских времен считаются символами Нового года. Раньше достать цитрусы было трудно даже в канун национального праздника, сейчас же приобрести фрукт можно в каждом продуктовом магазине в любое время года.

Однако врачи предупреждают: избыточное употребление мандаринов может пагубно сказаться на здоровье. Важно понимать, что есть группы людей, которым категорически нельзя есть их.

Эксклюзивно Пятому каналу специалист высшей категории, главный врач медицинской клиники Сергей Длин рассказал, кому лучше воздержаться от употребления этого цитруса.

Нельзя есть мандарины людям с проблемами ЖКТ

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В первую очередь воздержаться от употребление мандаринов стоит тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

«Мандарины сильно повышают кислотность, раздражают оболочки кишечника и желудка, поэтому людям, которые страдают язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, гастритами или нарушениями работы желчного пузыря, употреблять мандарины категорически не стоит», — объясняет эксперт.

Мандарины нельзя есть аллергикам

Также мандарины противопоказаны людям, склонным к аллергии, например, на цитрусовые. В таких случаях даже маленький кусочек может вызвать высыпания, головную боль, зуд, сыпь, отек гортани с удушьем.

Иногда аллергию могут вызывать не только вкус и запах фрукта, но и телесный контакт со шкуркой плода. Порой для проявления аллергической реакции достаточно даже эфирных масел, добавляемых в различные блюда.

Как есть мандарины при диабете

Диабетикам не рекомендуется употреблять цитрусовые, однако на Новый год им можно побаловать себя ограниченной порцией фрукта.

«Мандарины повышают уровень сахара, и людям, которые страдают этим недугом, конечно же, нужно либо ограничить, либо есть не более 2-3 мандаринов в неделю», — подчеркивает эксперт.

Употребление мандаринов при заболеваниях почек

Люди, которые страдают заболеваниями почек, должны быть аккуратными с мандаринами, потому что в составе этих фруктов присутствует кислота, провоцирующая выход камней из почек.

Если эти образования крупные, то потребуется хирургическое вмешательство, чтобы их удалить из организма, поэтому лучше не допускать таких ситуаций.

Беременным нельзя есть мандарины

Не стоит употреблять мандарины и при беременности, особенно когда у ребенка в утробе уже сформированы все органы, и он продолжает расти.

«Мандаринами в этот период, конечно же, злоупотреблять нельзя. Чем больше срок беременности, тем выше опасность», — предупреждает врач.

Употребление мандаринов детьми

Детям в возрасте до одного года не следует давать мандарины из-за высокого риска аллергии. Такая опасность существует, потому что организм ребенка еще не окреп.

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Начинать можно после одного года с одной дольки и понемногу увеличивать порцию, доводя до целого мандарина.

«Если же ребенок поел мандарины, а кожа реагирует покраснениями и высыпаниями, то лучше подождать до 2-3 лет», — рекомендует специалист.

Мандарины и проблемы с лишним весом

Мандарин - достаточно калорийный продукт. В нем высокое содержание сахара, что может навредить тем, кто склонен к полноте.

Таким образом, в канун Нового года после него нужно быть наиболее осторожным с употреблением цитрусовых, ведь несмотря на то, что мандарины имеют замечательный, восхитительный вкус и, бесспорно, полезные качества, они могут и навредить организму.

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