Даже если праздничное меню не меняется годами, именно 31 декабря все встречают на ура любимые закуски, салаты, горячее и десерты. Каждое новогоднее блюдо обладает особым, присущим только ему ароматом и вкусом.

Одно капризно не хочет подниматься в духовке, другое заставляет повозиться с пропорциями, а третье готовится часами, а испаряется за минуты. Вполне реально соотнести характеристики популярных блюд с характерами знаков зодиака.

Шуточный новогодний гороскоп эксклюзивно для Пятого канала составила эзотерик Аделина Панина.

Овен — оливье

Главное блюдо новогоднего стола, главный символ праздника и одновременно главный предмет спора между хозяйками в канул Нового года. Без него никак, даже если он вам уже надоел. Этот знак зодиака так или иначе привлекает к себе внимание и доказывает, что достоин звания короля всего застолья.

Телец — утка с яблоками

Непременный атрибут новогоднего празднования, показатель мастерства хозяйки и благосостояния дома. Данный знак зодиака, несмотря на восхитительный внешний вид и манящие формы, редко получает на вечеринке много внимания. Ведь к тому моменту, как на стол водрузят дымящуюся запеченную утку в яблоках, гости уже успевают насытиться салатами, закусками и произнести несколько тостов. А ведь Тельцам так хочется быть важным блюдом, которое в торжественной обстановке выносят всем на обозрение.

Близнецы — селедка под шубой

В популярном салате сочетаются несовместимые ингредиенты — сладкая свекла и соленая рыба. Воздушный знак зодиака сам соткан из невозможных качеств и сочетаний. Близнецы сами не знают, как им удается беззаботно врываться на праздник с громким смехом и моментально попадать в центр всеобщего внимания.

Рак — мимоза

Это блюдо — отличная иллюстрация к тому, как из ничего приготовить роскошный салат. Щепотка хитрости, стакан воображения, ложка смекалки — и вот гости уже уплетают необычный кулинарный шедевр. Точно такой же суперспособностью обладает и этот знак зодиака. Он легко может из каких-то мелочей создать красивый наряд, накрыть шикарный стол и открыть прибыльный бизнес.

Лев — бутерброд с икрой

Всеобщий любимец на Новый год, настоящий деликатес и признак аристократии. Он подается строго дозированно для поддержания ажиотажа на празднике. К нему тянутся все руки, его хотят попробовать, и именно он вызывает зависть и восхищение. Общество этого знака зодиака преподносится на застолье с такими же фанфарами.

Дева — рассол

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Не все герои носят плащи, и эта неприметная мутная жидкость месяцами ждет своего часа в глубине холодильника, чтобы потом всех спасти. Рассол едва ли поставят в центр стола на Новый год, зато на следующий день он будет переходить из рук в руки, как священный Грааль. Этот знак зодиака точно не входит в число любителей шумных праздников, но всегда готов составить близким уютную компанию на январских каникулах. Правда, Девы никогда не понимают, почему все ими пользуются.

Весы — шампанское или игристое вино

Сложно представить Новый год без этого напитка, шумно выстреливающего из красивой бутылки. Данный знак зодиака, подобно шампанскому, со смехом врывается в зал в разгар вечеринки и приносит с собой хорошее настроение. Салюты, хлопушки, искры бенгальских огней, азарт и веселье — все это Весы. Главное помнить, что джина потом, ой, как сложно вернуть обратно в бутылку.

Скорпион — Наполеон

Торт с первой ложки вызывает стойкую зависимость даже у тех, кто не очень любит сладкое. Нежный десерт быстро проникает как в желудок, так и в самое сердце. Люди готовы на многое, чтобы добиться благосклонности данного зодиака, но Скорпион не спешит давать доступ через свою многослойность и коварство калорий.

Стрелец — водка

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Для полноты новогодней картины всегда не хватает именно водки. Без нее и праздник — не праздник. Если до этого гости томно потягивали шампанское из длинных фужеров и закусывали маленькими канапешками, то с приходом этого знака зодиака начинается настоящий кутеж — гремит музыка, звенят рюмки, отовсюду слышатся задушевные беседы и песни, на скатерть нечаянно проливаются напитки, в банке не остается ни одного огурца, а в телефоне — памяти от сделанных фотографий и снятых видео.

Козерог — холодец

Часы муторной готовки определенно стоят результата. Классическая закуска приходится по вкусу практически каждому гостю на Новый год. И конечно, у каждый хозяйки обязательно есть свой, особый, рецепт нежного холодца. Так и у каждого Козерога всегда свой собственный путь к совершенству. Он симпатичен всем, и даже если немного приедается, то, как только этот знак зодиака пропадает с горизонта, сразу вызывает непонятную тоску.

Водолей — мандарины

От этого знака зодиака, как и от мандаринов, прямо-таки веет Новым годом, чудесами и праздником. Водолеи приносят с собой предчувствие незабываемых приключений и веселья. В компании этих людей практически невозможно заскучать. Они, как и оранжевые фрукты, прекрасно поднимают всем настроение.

Рыбы — заливная рыба

Это одно из самых странных угощений на новогоднем столе. Мало кто решится его распробовать. Все неизменно готовят это блюдо по традиции, хотя не очень понимают, зачем же тратить столько усилий, чтобы получить рыбный холодец. Данный знак зодиака — это особые люди с полным чувством собственного достоинства. Они никогда не останутся в Новый год без внимания, но как обычно останутся слегка разочарованы.