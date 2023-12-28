Всего 4 правила: как отличить качественный новогодний фейерверк от опасной подделки

Каждую новогоднюю ночь сотни человек по всей стране получают травмы из-за пиротехники. И часто причиной таких происшествий становятся бракованные или просроченные петарды и фейерверки, которые завезли в страну нелегально, а под Новый год продают на стихийных рынках и развалах.

Но у официальных продавцов цены на фейерверки всегда выше, чем на развале. А будет ли отличаться качество пиротехники и стоит ли переплачивать и брать дорогие наборы? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Правила безопасного запуска салюта на улице

Константин Соловей работает с пиротехникой и много лет и знает, как выбрать качественный фейерверк.

«Если будет покупать на улице, скорее всего, там будет снег же, естественно, он уже может сыграть. То есть это уже повлияет на безопасность», — предупреждает он.

Проверить упаковку. В первую очередь он советует осмотреть упаковку. Она должна быть целой, без вмятин и подтеков.

«Там может быть поврежден сам порох. Залп может не вылететь и разорваться, допустим», — предупредил мастер.

Изучить инструкцию. На коробке легальной пиротехники всегда будет инструкция на русском языке. Если ее нет, это точно контрафакт. Такой товар может быть некачественным и небезопасным.

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Посмотреть срок годности. Просроченный товар может испортить не только праздник, но и стать причиной ожогов и травм.

Проверить сертификат. Если продавец отвечает за качество и безопасность продукции, на коробке можно найти сертификат.

Для проверки качества были приобретены три батареи салютов. Все одного калибра. В каждом по тридцать шесть залпов, но цена разная — 2300 3000 и 4100 рублей.

По технике безопасности от места запуска нужно отойти на 30 метров. Но во время праздничных гуляний редко кто соблюдает это правило. Что произойдет, если человек окажется всего в трех метрах от фейерверка? Проверить решено на манекене. По его одежде можно определить, какое количество искр упало на одежду.

А заодно можно проверить производителей на честность и посчитать количество залпов.

Все производители не обманули. Каждый образец выстрелил ровно 36 раз. Но что делать, если залпов оказалось меньше, чем написано на упаковке? Эксперт напоминает: разбирать коробку неразорвавшегося салюта опасно.

«Мы не подходим к салюту минимум пять минут и стоим так же на расстоянии 30 метров. Затем аккуратно подходим к нему, переворачиваем и заливаем его водой либо опрокидываем в сугроб и ждем, пока отмокнет. Через 15 минут мы уже можем его перевернуть и утилизировать», — перечислил действия специалист.

Удивительно, но на одежде никаких следов. Эксперт считает, что на этот раз просто повезло.

Куда и как разлетаются искры от фейерверка

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Чтобы наглядно убедиться, безопасен ли салют, его будут запускать из своеобразной теплицы. Ее соорудили из обернутых пищевой пленкой колышков. Если вдруг салюты разлетаются уже у поверхности земли, по отверстиям в пленке это будет понятно.

Все три батареи салюта не упали, не сдвинулись с места и стреляли строго вверх, но искры все равно прожгли пленку насквозь. После дешевого фейерверка повреждения незначительные, а вот от двух других намного серьезнее. У третьего, например, большая зона поражения.

А все потому, что в дорогих экземплярах более насыщенный химический состав, больше цветов и разных эффектов. Хотите красочный фейерверк — будьте готовы, что отходить от места запуска придется как можно дальше.

Бюджетный образец оказался более безопасным, при этом смотрелся тоже достойно.

«Там были тоже достаточно хорошие эффекты. Я не вижу смысла переплачивать», — подытожил продавец.

Получается, неважно, сколько стоит фейерверк. Главное купить его в проверенным магазине. Причем лучше сделать это заранее. Как минимум за две недели до Нового года. Тогда и цены не кусаются, и выбора хватает. А значит, меньше шансов нарваться на брак или подделку.