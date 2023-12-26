Что категорически нельзя есть, если в новогоднюю ночь резко заболел зуб

Какие только народные средства ни посоветуют гости и родственники, если в разгар новогоднего застолья внезапно заныл зуб. Но от некоторых может стать только хуже.

Страшный кошмар в новогоднюю ночь — это внезапная и острая зубная боль. Ноющее неприятное ощущение сразу перечеркивает всю радость от праздника и лишает аппетита.

Какие народные средства помогут унять боль, а какие продукты ее лишь усилят, эксклюзивно Пятому каналу рассказал стоматолог-хирург и имплантолог Андрей Авраменко.

Куда обращаться, если в праздники заболел зуб

Одно из главных заблуждений, которое мешает в короткие сроки забыть о досадной неприятности, — что стоматологии якобы не работают в Новый год, особенно первого января.

«Существует миф, что все новогодние праздники стоматологи отдыхают, но в эти дни работают как частные клиники, причем круглосуточные, так и государственные. Узнать, по какому адресу и в какие часы в выходной день принимает ближайший врач, можно, позвонив в скорую помощь по телефону 103», — заверил специалист.

Врач-стоматолог подчеркнул, что ни в коем случае не нужно мучительно ждать третьего или даже девятого января, чтобы записаться на прием. Проблему нужно решать до появляется осложнений.

«Если вдруг зуб перестал болеть, это вовсе не значит, что не нужно обращаться к стоматологу», — также предупредил он.

Какие народные средства помогут унять зубную боль

Помимо приема обезболивающего препарата, самый простой вариант облегчить внезапную боль — это приложить к щеке холод.

«Это уменьшит кровоток к этой области, тем самым боль тоже может уменьшиться», — пояснил врач.

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В дополнении к этому желательно пополоскать полость рта раствором шалфея или календулы.

«Они устраняют болезненность, успокаивают и убирают раздражители», — добавил он.

Кроме того, если рядом есть круглосуточная аптека, врач посоветовал приобрести специальные зубные капли.

«Этот препарат можно спокойно использовать в домашних условиях. На ватный тампон наносится несколько капель, и он прикладывается к зубу. Через некоторое время болезненность пройдет», — объяснил специалист.

Какие продукты нельзя есть при зубной боли

Каким бы ни было разнообразие угощений на новогоднем столе, некоторые блюда стоит отодвинуть от себя подальше. В противном случае, предупреждает стоматолог, болезненные ощущения могут лишь увеличиться.

Спиртные напитки

«Алкоголь, если начинается зубная боль, лучше не принимать. Это наоборот усилит боль», — подчеркнул Авраменко.

Все цитрусовые — апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, лаймы и другие.

Ананасы.

«За счет кислот в составе, химических раздражителей, они увеличивают болезненность зубов», — объяснил стоматолог.