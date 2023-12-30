ТОП-5 ошибок, которые совершает практически каждая хозяйка на Новый год

Невнимательность при приготовлении блюд для праздничного стола может серьезно отразиться на здоровье гостей.

Предновогодняя суета — тяжелое время для многих хозяек, ведь перед ними стоит непосильная задача приготовить еду на большое количество гостей. Чтобы угодить каждому, поклонники кулинарии обычно подают большое количество закусок, но не замечают, что упускают важные мелочи.

Какие ошибки чаще всего совершают при подготовке новогоднего стола, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

1. Покупать просроченные продукты

Часто в магазинах перед Новым годом объявляют акции. Однако в погоне за скидками покупатели не всегда внимательно смотрят на маркировку. Так, в корзину могут попасть просроченные продукты. Несмотря на указанную на упаковке дату, считается, что товар сохраняет свою свежесть еще несколько дней, но эта ошибка может оказаться фатальной.

«Мы считаем, ничего с этим продуктом не случится, <…> и отправляем в холодильник. Но это тоже опасно для здоровья, потому что в нем могут обзавестись вредоносные бактерии, которые, в свою очередь, способны спровоцировать серьезное отравление», — прокомментировала эксперт.

Некоторые также считают, что неприятный запах — тоже вполне естественное явление, и можно замаскировать его специями и пряностями. Однако остановить те процессы, которые уже начали происходить в мясе или рыбе, таким способом не получится.

2. Недоготовленные мясо и рыба

Проверять продукты нужно не только в магазине, но и в процессе приготовления. Некоторые хозяйки, руководствуясь принципом «горячее сырым не бывает», ставят на стол блюда в не совсем готовом виде. Однако если с овощными продуктами в подобном случае действительно ничего не произойдет, то с рыбой и мясом неправильная технология способна обернуться острой желудочно-кишечной инфекцией.

«Когда происходит недостаточная термическая обработка мяса или рыбы, это может вызвать серьезные отравления и стать источником сальмонеллеза [заболевание, вызванное жизнедеятельностью бактерий]», — подчеркнула специалист.

При верном следовании рецептуре все болезнетворные микроорганизмы погибают, но если мясо или рыба недостаточно времени провело на сковороде или в духовке, то бактерии остаются в пище и с ней попадают в организм человека.

3. Добавлять яичную скорлупу в десерты

Некоторые хозяйки невнимательно относятся к чистке яиц, поэтому не придают значения тому, что в миску вместе с содержимым продукта попадают частички оболочки.

«Еще одна ошибка — включение в крем для домашних тортов сырых яиц, скорлупа которых недостаточно очищена или внутри находятся сгустки крови», — прокомментировала эксперт.

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В этих составляющих также могут содержаться вредоносные микроорганизмы, способные вызвать не только отравление, но повлечь серьезные заболевания.

4. Готовить салаты тазами

Еще с давних времен повелась традиция наготовить перед Новым годом всего да побольше, чтобы на все праздники расслабиться и забыть о хлопотах на кухне. С детства одним из самых запоминающихся моментов были огромные тазы салатов и противни с холодцом. Однако такое рвение — тоже большая ошибка.

«Лучше не готовить блюда в большом количестве и не хранить их в пластмассовых тазах, как делают наши хозяйки, потому что-то, что не удается съесть, потом стоит на столе при теплой температуре, что может спровоцировать возникновение вредных бактерий», — предостерегла эксперт.

Лучше по возможности готовить в умеренных объемах и подавать порционно. Также салаты рекомендуется заправлять только перед подачей на стол.

5. Надолго оставлять блюда на праздничном столе

Некоторые начинают накрывать на стол за несколько часов до главного праздника страны. Однако заправленные салаты и другие блюда на новогодней трапезе в тепле за отведенное время могут испортиться.

Даже несмотря на то, что еда не приобретет затхлого аромата или каких-то внешних изменений, внутри угощения жизнь в виде бактерий будет бурлить. После застолья также важно сразу убрать всю еду со стола в холодильник.