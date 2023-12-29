Одно из самых любимых праздничных угощений в праздник может не только добавить пару лишних килограмм, но и привести к развитию серьезных заболеваний.

В тройку самых популярных блюд на Новый год точно входит холодец. Несмотря на сложность рецепта, хозяйки продолжают баловать родных и близких данным продуктом. Вместе с особенностями, предусмотренными рецептом, это угощение таит в себе множество свойств. Его считают довольно полезной и сытной закуской, но из-за содержания определенных веществ, некоторым лучше в праздничную ночь отказаться от данного блюда.

Как влияет холодец на здоровье и чем он может быть вреден, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

Как появился холодец

Традиционное русское блюдо имеет давнюю историю. Когда и где впервые стали готовить холодец, доподлинно неизвестно. Однако считается, что выносить мясную похлебку на мороз и ждать, пока жидкость схватится, придумали северные народы. В старину подобную пищу готовили впрок, а также брали с собой в долгую дорогу охотники, солдаты и путешественники. Полюбили холодец не только за вкус, но и питательность. Калорийность кушанья помогала насытиться и долго не прибегать к дополнительным перекусам.

В разных регионах России варили холодец из разного вида мяса. В южных районах традиционно использовали свинину, а на севере, где блюдо прозвали студнем, — из говядины. Эти и некоторые другие нюансы обусловили происхождение большого количества рецептов кушанья.

Праздничной еда стала только в последния столетия. До этого блюдо считали простым народным угощением. В богатых домах хозяевам его не подавали, но, как утверждают некоторые исследователи, существовали холодцы для слуг, когда остатки яств от обильных застолий заливали бульоном, выносили на холод, а после — отдавали челяди.

Однако не все представители высших чинов предвзято относились к русской кухне. Например, Петр I с удовольствие лакомился этим кушаньем.

В чем польза холодца

Любимое многими новогоднее угощение содержит множество питательных веществ. Богато оно витамином А, благотворно влияющим на состояние глаз, иммунной системы и метаболические процессы, а еще помогает поддерживать здоровье кожи, так как включает в свой состав ретинол. Также данная составляющая благотворно влияет на развитие плода, поэтому продукт показан при беременности.

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В блюде содержится и большое количество коллагена, он позволяет укрепить волосы, улучшить состояние кожи и ногтей, увеличить эластичность связок, что благоприятно влияет на состояние суставов.

«Холодец очень полезный продукт, так как он содержит в себе коллаген. Поэтому тем, кто следит за своей кожей или имеет проблемы с суставами, <…> конечно, 31 декабря я вам даже рекомендую обязательно включить в свой рацион холодец», — порекомендовала эксперт.

Стоит добавить в праздничное меню данный продукт и пожилым людям, так как в этом возрасте особо требуются те питательные вещества, которые содержатся в студне.

«Чтобы перекрывать суточную норму коллагена, нужно есть холодец каждый день, а тем более с возрастом, когда выработка коллагена снижается и все больше требуется этот элемент», — рассказала специалист.

Также блюдо содержит большое количество витаминов группы В, что благотворно сказывается на состоянии нервной и сердечно-сосудистой систем и стимулирует работу головного мозга.

Кому нельзя есть холодец

Стоит помнить, что холодец — достаточно калорийный продукт, поэтому при некоторых проблемах в организме лучше воздержаться от его употребления даже в новогодние праздники.

«Ни в коем случае нельзя есть блюдо людям, у которых есть проблемы с холестерином, так как <…> холодец может спровоцировать возникновение бляшек на стенках сосудов и, соответственно, в целом, заболевания сосудов и сердца», — отметила эксперт.

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Жирный продукт рекомендуется в умеренных количествах включать в свой праздничный рацион и тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Если уже есть какие-то хронические заболевания, язвы, запоры, проблемы с перистальтикой кишечника, то, конечно, вы можете включить 31 декабря холодец, но с осторожностью», — подчеркнула нутрициолог.

Внимательно нужно относиться к продукту и в случае проблем с мочевым пузырем. Студень на свином мясе способен усугубить ситуацию, так как в нем содержится большое количество гистамина, усиливающего работу выделительной системы.

Не стоит налегать на холодец тем, кто мечтает похудеть, так как блюдо содержит большое количество калорий. Желающим прикоснуться к блюду придется отказаться от других лакомств с новогоднего стола.

Чем можно заменить холодец

Чтобы не иметь проблем с кожей и не страдать от нехватки коллагена, холодец нужно есть регулярно.

«Если у вас все хорошо со здоровьем, вы себя хорошо чувствуете и контролируете уровень холестерина, можно понемногу каждый день включать холодец, но с осторожностью наблюдать за своим состоянием», — рассказала специалист.

Рекомендованная порция — не более 100 грамм в сутки. Такая порция точно принесет только пользу.

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Так как холодец — довольно жирное угощение и есть обширная группа людей, которым противопоказан данный продукт, то можно его заменить специальными препаратами.

«В этом случае конечно, лучше заменить блюдо биологически активными добавками», — прокомментировала эксперт.

Однако самостоятельно назначать себе прием этих препаратов не стоит. Необходимо проконсультироваться с врачом.