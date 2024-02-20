Цифры счастья: как приумножить доход по дате рождения

Материальный успех напрямую зависит от дня появления на свет. В дате рождения сокрыта полная информация о том, как нужно двигаться к карьерным вершинам и что делать с прибылью для ее преумножения.

Как вычислить свой код финансовой удачи, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нумеролог Илаха Самедова.

Илаха Самедова

Нумеролог

Как узнать главный ключ к финансам по нумерологии

Особым числом в дате рождения является день появления на свет. Именно этот показатель дает представление о талантах и способностях, а также подсказывает, какие методы помогут добиться предначертанного судьбой.

Нумерологи называют сумму цифр дня рождения числом жизни. Если дата двузначная, то следует сложить цифры. Например, если праздник выпадает на 31 число, то нужно сложить 3+1=4.

Оно играет важную роль в построении долгосрочных планов в карьере и финансах.

Один (рожденные 1, 10, 19, 28)

Единица, согласно нумерологии, — число начинаний. Для увеличения дохода появившимся на свет в указанные дни необходимо постоянно искать новые пути. Не стоит отказываться от перспективных возможностей, переездов и саморазвития. Только постоянно пребывая в движении, рожденные под данными числами могут поймать финансовый успех за хвост.

«У кого в сумме день рождения дает единичку, удачу притягивает любая активность. Чем более подвижный образ жизнь ведет такой человек, тем больше у него удачи», — отметила нумеролог.

Однако в порыве азарта такие люди могут не уследить за кошельком и серьезно потратиться сразу же после получения финансовых выгод. Стоит рациональнее подходить к своим желаниям и быть экономнее в тратах.

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Два (рожденные 2, 11, 20, 29)

Рожденные в указанные числа часто видят не возможности, а личностей, которые дают им возможность заработать больше. Найдя подходящих инвесторов, заключив договоры с надежными партнерами, влившись в дружный коллектив, они могут добиться невероятных высот.

«Удача в финансах придет через отношения. Чем более гармонична связь с окружающими людьми, с семьей, особенно с мамой, тем больше у такого человека будет вводиться денег», — рассказала эксперт.

Но при получении нужного результата «двойки» легко способны все потерять, так как любовь к шоппингу и большим тратам заложена у них в крови. Бывает, что они даже не замечают, как их баланс на карте стремительно приблизился к нулю. Стоит доверить распределение бюджета кому-то из близких или довериться надежному банку и сделать вклад под хороший процент, но с условием, что снимать с него можно только определенную сумму.

Три (рожденные 3, 12, 21 и 30)

Рейтинг богатейших личностей рожденные в данные даты. Тройка, которая получается в процессе складывания цифр, словно денежный магнит, притягивает к ним необходимые финансовые возможности. Но сидеть и ждать у моря погоды не стоит.

«Чем больше вы будете посещать какие-то тренинги, марафоны, еще что-то, тем больше у вас станут прибавляться деньги. Даже если вы будете тратиться на эти курсы, вам это будет возвращаться в десятикратном размере», — отметила эксперт.

Но даже с особым внутренним денежным магнитом не стоит останавливаться и бездействовать. Управляющей цифрой 3 планетой является Юпитер — небесный покровитель расширения и приумножения. Если перестать двигаться в заданном направлении, планета будет увеличивать проблемы.

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Четыре (рожденные 4,13, 22,31)

Рожденные в указанные числа уверенно и осознанно идут к своим целям, особенно в сфере финансов. Они обычно четко знают, чего хотят, и продумывают стратегии по достижению задуманного. Считается, что «четверки» обладают развитой интуицией и высоким интеллектом. Нестандартные идеи помогают им резко поменять курс, когда это нужно.

Для этих людей больше важна цель, чем материальный результат. Однако их желание помогает добиться поставленной цели.

«Четверки и семерки — это про духовность. <…> Еще эти числа очень близки к религии. Все, что касается внутреннего развития, будет расширять ваш денежный поток», — отметила эксперт.

Талисманом удачи данных именинников являются кольца и другие украшения. Благодаря аксессуарам удастся не только хорошо выглядеть, но и привлечь к себе надежные финансовые ресурсы.

Пять (рожденные 5, 14, 23)

Многое в финансовой сфере «пятерок» зависит от их своевременных действий. Чем больше они находятся в движении, путешествуют, меняют место жительства, тем больше денег на карте имеют.

«Скорее всего, это замечали все „пятерки“: сколько бы они ни потратили, когда они возвращаются из путешествия, откуда-то у них появляется доход: или кто-то звонит, или знакомства, возможности появляются, и потраченная сумма компенсируется», — прокомментировала эксперт.

Чтобы привлечь больше богатства, таким именинникам стоит завести талисман в виде монетки и в важные моменты брать волшебный «пятачок» с собой.

Шесть (рожденные 6, 15, 24)

Согласно нумерологии, шестерка — это спираль, которая соединяет духовный мир и материальный, поэтому рожденные в данное время способны лучше других реализовывать свои планы, особенно если занимаются изготовлением каких-либо вещей.

Однако деньги с трудом держатся в их руках. «Шестерки» обожают тратиться, но опасаются, что очередная покупка нанесет большой удар по их карману. Ни в коем случае не стоит совершать эту фатальную ошибку.

«Нужно обязательно себя баловать. Если они будут на себе экономить, жалеть деньги, чтобы сохранить больше, то действия возымеют обратный эффект. Средства станут уходить на что-то срочное», — предостерегла специалист по нумерологии.

Также стоит радовать себя вкусными блюдами, тогда изобилие и финансовый успех не заставят себя ждать.

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Семь (рожденные 7, 16, 25)

Рожденные под покровительством «семерки» интуитивно чувствуют, где можно хорошо заработать. Однако иногда стараются проверить свою интуицию опасным способом, например, в азартных играх. Подобные затеи серьезно отражаются на их кошельке. Стоит мудрее относиться к деньгам и не поддаваться на провокации. Все документы лучше проверять и перепроверять, а если есть какие-то сомнения, то прислушиваться к себе.

По жизни именинникам нужно прокачивать свою духовность. Работа с внутренним миром, сферы эзотерики, йога-практик, образования принесут им удивительный доход.

Также им стоит почаще спрашивать совета у близких, чтобы приумножить богатство и не лишиться накоплений.

Восемь (рожденные 8, 17, 26)

Денежные вихри все время окружают «восьмерок». Именинникам важно научиться грамотно использовать финансовые ресурсы, а не бездумно тратить или бесцельно копить. Лучше сохранять баланс в доходах и расходах, а также всегда руководствоваться законными механизмами.

«Им нельзя никогда никого обманывать. Все должно быть документально зафиксировано, где бы они ни работали, чем бы ни занимались, следует блюсти порядок в бумагах», — предостерегла нумеролог.

Все пробелы в документальной сфере нужно пресекать на корню, чтобы денежный поток не иссякал.

Девять (рожденные 9, 18, 27)

Как утверждает нумерология, рожденные под данным числом — самые активные. Прыжки с парашютом, экстремальные походы, скалолазание — ничто их не может напугать. Однако физические занятия нередко приносят им неплохую выгоду и в финансовом плане.

«Чем больше в вашей жизни будет спорта, тем выше доходы. Вы можете поэкспериментировать: неделю просыпаться, делать зарядку по утрам, либо ходить в спортзал. Ваш денежный поток увеличится троекратно», — посоветовала нумеролог.

Неуемная энергия постоянно заставляет их идти вперед к своим целям. И возможно, стоит также расценивать спорт как источник заработка.

Как снять финансовый блок при помощи чисел

Чтобы заручиться поддержкой судьбы и повысить материальное благосостояние, нужно помнить не только свое число жизни, но и еще несколько составляющих денежного кода.

Важно рассчитать сумму дня и месяца. При этом нужно помнить, что складывать следует только цифры и доводить вычисления до однозначного результата, поэтому если человек родился 27 декабря, то сумма будет представлять следующий вид: 1+7+1+2=11. Окончательный итог — 2.

Третьим числом финансового успеха является сумма всех чисел года рождения. Например, для рожденного в 1974-м вычисления окажутся следующими: 1+9+7+4=21. Итоговая сумма — 3.

Последний показатель финансового благополучия — сумма всех знаков даты рождения. Так, рожденному 27 декабря 1974 придется проделать следующие вычисления: 2+7+1+2+1+9+7+4=33. Итог — 6.

Код удачи для такого человека будет 9236. Следует постоянно окружать себя этими числами, например, покупать билеты на 23 место в девятом вагоне поезда или выбирать этаж, квартиру, кабинет с номером, включающем указанные выше знаки. Тогда в жизнь войдет череда позитивных денежных перспектив. Можно эти числа установить на заставку на телефоне, чтобы код удачи всегда сопровождал.

Благоприятно также устанавливать цены на свои услуги так, чтобы в них входили данные числа. Тогда денежный магнит начнет свою работу с еще большей эффективностью.