«Приходи, сниму трусы»: вдова Грачевского в отчаянии из-за миллионных долгов

Екатерина Белоцерковская призналась в неспособности справиться с финансовыми трудностями. Кто и почему требует у нее миллионы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Директор «Ералаша» Аркадий Григорян требует от вдовы и детей Бориса Грачевского 11 миллионов рублей. В эксклюзивном интервью Екатерина Белоцерковская рассказала, откуда взялся новый долг. Как тяжбы подкосили ее здоровье? Правда, что она планирует родить ребенка от покойного супруга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я замужем за Борей, и я не снимаю до сих пор кольца. Замуж точно не собираюсь и никаких отношений заводить не собираюсь», — заявила Екатерина Белоцерковская.

Вдова Бориса Грачевского до сих пор тяжело переживает утрату. Она категорически не хочет строить новые отношения. Сейчас Белоцерковская в одиночку растит сына Филиппа. Оказывается, женщина могла еще раз стать матерью. Но произошла трагедия. После похорон у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности.

«Я пила успокоительные таблетки, лишь бы только выдержать. Я там… Если плачу, то ночью в подушку», — поделилась вдова Грачевского.

«Катя действительно оказалась в очень сложной жизненной ситуации. И слава богу, что у нее есть сын. Потому что это основная поддержка для нее сейчас», — подчеркнула актриса Лариса Преториус.

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Несколько месяцев назад Екатерина ошеломила публику заявлением: она намерена родить от покойного супруга. Незадолго до смерти Борис Грачевский заморозил свой биоматериал и оставил на хранение в одной из клиник Израиля.

«Я хочу девочку, но меня останавливает, что пока у меня маленький ребенок. Конечно, я справлюсь. С момента, как Боря умер, я поняла, что я сильная», — заявила Белоцерковская.

Некоторые заподозрили, что таким образом Белоцерковская хочет получить большую долю наследства. После смерти Грачевского прошло уже три года, а битва за его богатства еще не окончена. На кону остается квартира в Москве стоимостью около 50 миллионов рублей. На нее претендуют дети режиссера от других браков и вдова с сыном Филиппом.

«Во всех объектах наследственного имущества наследники получили по ¼ доле, кроме квартиры. Нотариус не выдает свидетельство в связи с тем, что в свое время Борис Юрьевич и вторая жена Анна заключили брачный договор и не внесли в Единый государственный реестр недвижимости сведения об этом брачном договоре», — объяснил адвокат Екатерины Белоцерковской Евгений Бранецкий.

Наследники также судятся с новым генеральным директором «Ералаша». На днях Аркадий Григорян подал очередной иск. В 2011 году Грачевский взял десять миллионов в фонде компании на личные нужды под проценты. Старшая дочь Ксения нашла необходимую сумму и в одиночку погасила долг отца. Но из-за просроченных платежей теперь нужно выплатить еще и неустойку по договору займа.

«11 миллионов. Неустойку в 11 миллионов. То есть при долге, который был 18 миллионов, неустойка у него 11 миллионов. Причем 18 миллионов — это с процентами был долг. Я не знаю, как считается, да, я просто не понимаю. Я почему и говорю, даже банки такие проценты не берут», — отметила Белоцерковская.

«Я даже разговаривала с Аркадием. Говорю: „Может, как-то это все мирно разрешить. Ты же знаешь прекрасно природу этих денег. И Боря все это видит сверху“. Я не знаю. У человека такая позиция. Это неправедный путь, и он закончится не очень хорошо для него, я так думаю», — выразила свое мнение Преториус.

Правда, Ксения не просто благородно выплатила задолженность. После завершения судов Екатерина Белоцерковская планирует переписать свою долю в «Ералаше» на нее. По информации СМИ, старшая дочь мэтра ранее уже стала соучредительницей киножурнала в двух юридических компаниях. Ей принадлежит 12,5% от всех активов.

«Все наследники договорились на таких условиях, что в счет того, что Ксения через третье лицо погасила задолженность, эти доли в „Ералаше“ будут переданы через третье лицо Ксении», — уточнил адвокат Бранецкий.

Вдова Грачевского нигде не работает. Продать имущество пока не имеет права. Екатерина признается: одной ей не справиться с финансовыми требованиями Григоряна.

«Ребят, у меня нет вообще ни рубля для того, чтобы… У меня что тех денег не было, что этих денег нет. Что ты хочешь? Может, мне трусы снять, тебе отдать? Приходи. Сниму, отдам», — заявила Екатерина Белоцерковская.

Аркадия Григоряна спросили, не жалко ли ему чисто по-человечески вдову Грачевского.

«А что вы знаете про наши взаимоотношения? Ответ: очень жаль, очень жаль. По-человечески очень», — сказал генеральный директор ООО «Ералаш».

«В тусовке они приходили, ей говорили: „Как ты можешь с ним жить? Посмотри, какая разница в возрасте“. А она его действительно любила, понимаете? И любила бескорыстно. И то, что она фактически осталась без наследства, это еще раз доказывает тот факт, что ей не нужны были его деньги», — подчеркнул светский журналист Денис Сорокин.

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Где найти 11 миллионов, Екатерина не знает. Из-за переживаний у нее возникли проблемы со здоровьем. Скачки давления, сыпь на теле.

«Появилось такое нехорошее пятнышко псориазное. Естественно, это на фоне всех стрессов, нервов. Я хочу просто свободно дышать. Я не хочу, чтобы мне прилетали какие-то новые иски. Я уже просто устала от этого. Я не хочу, чтобы мне просто в спину нож за ножом втыкали люди, которым Боря верил», — призналась вдова Грачевского.

Белоцерковская надеется, что ей удастся сохранить недвижимость и она с сыном не окажется на улице. Очередное заседание суда по разделу имущества назначено на 29 января.