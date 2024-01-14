«Не смогла сделать за тебя последний вздох»: вдова Грачевского не может смириться с его смертью

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 73 0

Три года назад скончался создатель «Ералаша» Борис Грачевский

«Не смогла сделать за тебя последний вздох»: вдова Грачевского не может смириться с его смертью

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитый режиссер ушел из жизни ровно три года назад.

Актриса Екатерина Белоцерковская в личном блоге опубликовала пост, посвященный годовщине смерти своего супруга Бориса Грачевского, советского и российского режиссера, создателя «Ералаша». Он скончался 14 января 2021-го в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Пара поженилась в 2016-м — это был третий брак Бориса. Они познакомились на съемках фильма «Ералаш в кино». От супруга Белоцерковская родила сына Филиппа в 2020 году.

Екатерина очень любила своего мужа, его смерть стала для нее настоящей трагедией. Больше выходить замуж артистка не собирается: она старается следовать своим «установкам» и не хочет предавать бывшие чувства.

«Однажды ты сказал, что не можешь без меня дышать… И я ответила, что готова помочь сделать вздох в любой момент и выдох за тебя. Но последний вздох я не смогла сделать за тебя… Покойся с миром, любовь моя», — написала Белоцерковская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли новый претендент побороться за наследство Грачевского.

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