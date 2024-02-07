Проклятье «Белого солнца пустыни»: как сложилась жизнь актеров культового советского фильма

Советский кинематограф богат различными кинолентами — от горячо любимых мелодрам и сложных драм до ярких комедий, которые разошлись в народ на цитаты. Известная не одному поколению кинолента «Белое солнце пустыни», релиз которой состоялся 30 марта 1970 года, до сих пор остается фаворитом многих зрителей. В опросе, приуроченном к столетию Мосфильма, многие выбрали лучшим героем именно товарища Сухова.

Любят картину даже космонавты, для которых просмотр фильма о приключениях стойкого красноармейца стал неотъемлемой частью предполетного ритуала. Однако спустя годы после выхода на большой экран череда неудач и происшествий поглотили многих актеров нашумевшего кино. Пятый канал решил вспомнить, как сложилась их судьба после съемок.

Павел Луспекаев — Верещагин

Первая трагедия настигла актерский состав менее чем через месяц после релиза фильма. Павел Луспекаев, сыгравший своего тезку таможенника Верещагина, ушел из жизни 17 апреля 1970-го в возрасте 42 лет от разрыва аорты. Проблемы со здоровьем его мучили уже долгие годы.

Началось это еще в молодости. Во времена Великой отечественной войны Луспекаев ушел на фронт добровольцем, где сильно обморозил ноги. В первое время проблема не давала о себе знать, однако уже к 26 годам у актера диагностировали атеросклероз нижних конечностей, при котором сосуды теряют свою эластичность, затрудняя ток крови.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», режиссер Владимир Мотыль, 1969 г.

Врачи настаивали на ампутации ног до колена, так как уже развивалась гангрена — некроз тканей. Вот только Павел Борисович, несмотря на огромные риски, отказался. Ему не хотелось ставить крест на своем будущем, поэтому ему удалили лишь пальцы. Впоследствии его всю жизнь мучили ужасные фантомные боли.

Вскоре справляться с постоянным дискомфортом становилось все сложнее. Актер начал принимать сильнодействующие лекарства. Те помогали лишь первое время, ведь затем у Луспекаева развилась зависимость. В 38 лет он вынужденно ушел на пенсию по инвалидности, и все же оптимизма не терял — продолжал трудиться на актерском поприще, лишь благодаря огромной силе воли сокращая привычную дозу обезболивающих, пока не отказался от них полностью.

О его здоровье беспокоились многие — министр культуры Екатерина Фурцева, к примеру, доставала для артиста импортные протезы и лекарства. Вот только режиссеры, несмотря на признанный талант, Луспекаева звать в проекты не спешили.

Не побоялся трудностей Владимир Мотыль, снявший «Белое солнце пустыни». В этой киноленте Павел Борисович играл без дублеров, а предложение режиссера дать ему персонажа на костылях не принял вовсе. Во всех сценах его снимали сидящим, так как мужчина уже с трудом ходил. Подменили его лишь единожды, где герой сталкивает бандитов за борт баркаса.

Со своей задачей Луспекаев справился блестяще. Съемочную команду так поразила харизма и талант актера, что Верещагина, которому изначально дали имя Александр, переименовали в Павла. Посчитали, что новое ему идет больше.

Как известно, фильм ожидал огромный успех. Вот только вкусить славу Луспекаеву не удалось. Он умер в 42 года.

Анатолий Кузнецов — Федор Сухов

Страшного проклятия «Белого солнца пустыни», о котором до сих пор говорят многие, удалось избежать Анатолию Кузнецову. Он снимался в кино на протяжении 60 лет, успев примерить на себя самые разные образы — олигарха, депутата, военного и многих других. Удивительно, но артист не стал заложником одной роли, хотя в воплощении товарища Сухова его знал весь Советский Союз.

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Примечательно, что актер мог так и не принять участие в съемках культовой картины. Вскоре после проб он сломал ногу, из-за чего был отстранен от съемок. Главным кандидатом стал Георгий Юматов, уже зарекомендовавший себя благодаря таким кинолентам, как «Молодая гвардия», «Баллада о солдате» и «Опасные гастроли». Однако, как известно, тот нередко выпивал, потому его с роли сняли.

Восстановившегося Анатолия Кузнецова вернули в актерский состав. Ему удалось достоверно передать на экране простого, но стойкого и упорного красноармейца. Карьера устремлялась вверх с каждым новым проектом. Казалось, все играло ему на руку — и невероятный талант, и отменное здоровье. Он даже играл в зарубежном кино, к примеру, чехословацком фильме «Гордубал». Хотя тот и не приобрел широкой огласки.

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Разного рода проблемы добрались до артиста лишь в старости. В 2011 году, когда Кузнецов пересек 80-летний рубеж, появились слухи, что ему диагностировали онкологию. Актер прошел через тяжелое лечение химиотерапией и даже операцию. Но проблема все никак не решалась.

Лишь после смены врача Анатолий Борисович узнал, что причиной недомогания стал полип, с которым можно было легко справиться. Вот только пожилой организм после облучения и хирургического вмешательства начал сдавать. Артист скончался 7 марта 2014 года на 84-году жизни. За несколько часов до смерти он отправил супругу домой, чтобы та оплатила счета за газ, вероятно решив, что лучше ему покидать мир в одиночестве.

Николай Годовиков — Петруха

Светловолосый юноша, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни» после выхода фильма привлек к себе немало внимания зрителей. Казалось, он вытащил золотой билет, благодаря которому ему откроются двери всех киностудий. Тогда еще никто даже подумать не мог, насколько сложной окажется дальнейшая жизнь Николая Годовикова.

Во время релиза артист служил в армии, а как вернулся, сразу же женился и обзавелся дочерью. Парадоксально, но предложений от режиссеров практически не было. Денег вечно не хватало, о чем актеру постоянно напоминала жена. Он брался за любую работу, чтобы прокормить семью. Но старания не окупились — спустя время его обвинили в тунеядстве. Николай Львович получил тюремный срок.

Это горькое событие стало переломным в жизни артиста. После срока привычный мир не хотел принимать его обратно. Супруга ушла, забрав ребенка, на работу брали с опаской. Тогда он и связался с криминалом.

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В следующий раз он попал в тюрьму на четыре года из-за кражи, которую организовал со знакомыми-рецидивистами. Второй срок заставил Годовикова многое переосмыслить. Выйдя на свободу, он вновь взялся за актерство и даже получил роль в киноленте «Взрыв по заявке». Правда, и это событие нельзя было назвать удачным — участие в съемках едва не стоило ему жизни из-за ошибки пиротехника.

Жизнь с чистого листа принесла ему новые знакомства и любовь. Вторая супруга Римма вскоре родила артисту сына. Но история повторилась вновь. Проблемы с финансами порождали множество конфликтов в паре, в конце концов приведя к расставанию. Годовиков оказался на улице.

Каждая попытка зажить как все проваливалась. Потому уже бывший артист вновь ввязался в преступный мир. Вскоре он отправился в тюрьму уже в третий раз.

Белая полоса в его жизни настала лишь в 90-е. Третья супруга Людмила стала настоящим спасением для Николая Львовича. Женщина сумела вырвать его из порочного круга и привнести в жизнь долгожданное спокойствие.

В 2015 году она скончалась, причиной стал диабет. Всего двумя годами позднее не стало и самого Годовикова. Он умер в 2017-м от рака почек в возрасте 67 лет.

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Кахи Кавсадзе — Абдулла

Актеру, исполнившему одну из наиболее узнаваемых ролей в «Солнце белой пустыни», в жизни пришлось пройти через множество испытаний. Он пережил немало утрат, после которых мог с трудом оправиться.

Первая болезненная потеря настигла его еще в раннем возрасте — отец, ушедший на фронт, попал в плен. Однако после освобождения главе семейства было не суждено добраться домой. Его сослали в Сибирь как предателя родины, откуда он уже не вернулся. Заботы о детях полностью легли на плечи матери, которая отдавала им всю себя. Следующей Кахи Кавсадзе потерял ее. Женщина умерла на руках сына.

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Немало трудностей артисту доставляло клеймо сына врага народа. Его сторонились, нередко отказывали в работе. Но была у него отдушина — любимая супруга Белла Мирианашвили. Вместе они прожили долгие годы, разделяя горе и радости.

Сильным ударом для Кахи Кавсадзе стала болезнь жены. Во время беременности та заболела воспалением легких, но отказалась от лечения, чтобы не навредить ребенку. Впоследствии заболевание дало осложнение — воспаление нервных окончаний. У женщины отнялись руки и ноги.

Врачи оказались бессильны. Все, что оставалось Кавсадзе, — ухаживать за ослабевшей супругой вплоть до ее смерти в 1992 году. Значительный успех на актерском поприще не мог унять душевную боль. Артист умер 27 апреля 2021 года, причиной смерти стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции. Ему было 85 лет.

Татьяна Кузьмина — Гюльчатай

Громкую славу после выхода «Белого солнца пустыни» на большой экран прочили юной танцовщице Татьяне Кузьминой (Федотовой в девичестве), сыгравшей «любимую жену» Гюльчатай. В то время она училась в хореографическом училище и даже подумать не могла о карьере актрисы. Когда же попала на площадку, то тут же влюбилась в кинематограф. Однако ошеломительный успех не состоялся.

После премьеры 20-летняя Татьяна вернулась к обучению. Тогда же она познакомилась с композитором Геннадием Кузьминым. Однако на пути к счастливым отношениям возникла серьезная преграда — возлюбленный уже был женат. И все же обаяние молодой Федотовой вскружило мужчине голову. Вскоре он ушел из семьи.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», режиссер Владимир Мотыль, 1969 г.

Тогда танцовщица еще не знала, чем для нее обернется эта связь. Публика встретила новости крайне негативно, Кузьмину порицали и обвиняли в ветрености. В танцевальном ансамбле о ней также отзывались противоречиво — считали проблемной и слишком скандальной.

В 90-е несостоявшаяся актриса ударилась в религию. Веру она обрела среди сторонников христианской церкви, которая оказалась сектой. О своем решении отказаться от актерства нисколько не жалеет. Напротив, Татьяна Кузьмина считает, что это бы ее и сгубило. Некоторое время работала уборщицей в Русском музее. Сейчас ей 74 года.

Раиса Куркина — жена Верещагина

Актрисе Раисе Куркиной в культовой киноленте досталась роль жены таможенника Верещагина. Примечательно, что попала в актерский состав она без каких-либо проб. Супругом артистки на тот момент был режиссер фильма Владимир Мотыль.

В семейной жизни пары все было не так идеально, как на съемочной площадке. Спустя шесть лет брака произошло расставание. Раиса Куркина узнала об изменах мужа, что нанесло ей серьезную душевную травму. В первом браке она также пережила неверность со стороны возлюбленного.

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Счастья в любви у артистки обрести так и не вышло, а успех в кино после громкого релиза продлился недолго. К 80-м Куркина полностью отошла от актерства.

Сейчас 96-летняя актриса живет одна, единственная дочь, родившаяся в первом браке, переехала в Канаду. В последние годы бывшей артистке было сложно справляться с бытом в одиночку, поэтому на помощь ей приходили социальные работники. Это и сыграло с ней злую шутку.

Однажды на порог к ней заявились мошенники. Те внушили Куркиной, что все ее сбережения сгорят, если не обменять их в иностранную валюту. Доверившись, та отдала около полутора миллиона рублей злоумышленникам взамен на фальшивки. Когда женщина поняла в чем дело, было уже поздно.