«Дай ему сил»: презентованная росгвардейцам песня ST пошла в народ после выступления в зоне СВО

Рэпер ST приехал в зону СВО и впервые исполнил песню о герое, ставшем примером мужества и отваги для всей страны. Как росгвардейцы приняли артиста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, а также гитарист рок-группы «Звери» Герман Осипов 6 февраля провели полевые концерты для бойцов СВО в Луганской Народной Республике (ЛНР). Музыканты признались, что хотели повидаться с теми, кто защищает свою родину, и поднять их боевой дух. Подробности поездки — в программе Пятого канала «Светская хроника».

По словам ST, он не впервые приехал на новые территории, но раньше выступления перед бойцами в зоне СВО организовать по определенным причинам не получалось. А сейчас возможность появилась, поэтому музыкант сразу поехал.

«Встретили хорошо. Были ребята, которые знакомы с моим творчеством. Были и те, что познакомились с ним впервые. Но и те, и другие были рады. Я там играл впервые и песни, не свойственные для репертуара ST. Однако та обратная связь, которую я получил, очень много для меня значит. Ребятам понравилось. Они говорят, что очень здорово, что такие песни получаются, что звучат из уст популярных артистов», — рассказал рэпер.

ST исполнил свои популярные композиции под аккомпанемент гитары и балалайки. Росгвардейцы отметили, что мероприятие не было похоже на обычный концерт, ведь между артистами и зрителями не было привычной сцены.

«Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться», — поделился один из бойцов Росгвардии.

Степанов также впервые исполнил свою новую композицию «Дай ему сил» о герое, который стал примером мужества и отваги для всей страны. Песня тут же стала негласным патриотическим гимном для бойцов. Они переписывают ее текст от руки и исполняют под гитару в блиндажах. При этом музыкант ST признался, что до выступления в зоне СВО даже не думал выпускать ее.

«Вся ситуация, происходящая вокруг, вдохновила меня на написание этой песни. Припев появился после одной из поездок в Донбасс. Сразу же как-то появились и куплеты. Но я не думал, что выпущу ее. Она как-то появилась в таком виде, в каком она есть. И мне казалось, что в репертуар ST она не очень подходит. Я какое-то время думал ее отложить», — рассказывал Степанов.

Но бойцы поинтересовались у артиста, почему он не выпускает композицию.

«Они спросили, почему я ее не выпускаю. И я подумал, что действительно, а почему я ее не выпускаю? И решил выпустить сам в авторском исполнении», — уточнил ST.

«Безусловно, правильно!» — Рич похвалил ST за поездку в зону СВО и песню для росгвардейцев

Трек, официальный релиз которого состоялся 9 февраля, вошел в ТОП-20 самых популярных песен. Сейчас музыкант готовится к съемкам видео.