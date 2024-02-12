«Безусловно, правильно!» — Рич похвалил ST за поездку в зону СВО и песню для росгвардейцев

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 73 0

Рич похвалил ST за поездку в зону СВО и песню для росгвардейцев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Музыкант дал интервью редакции 5-tv.ru, где рассказал об отношении к творчеству молодого и перспективного рэпера.

Российский музыкант Рич (настоящее имя — Ричард Семашков — Прим. ред.) положительно оценил поездку своего коллеги ST (настоящее имя Александр Степанов — Прим. ред.) в зону СВО и его песню, написанную для росгвардейцев. Об этом музыкант рассказал в интервью 5-tv.ru.

Артист добавил, что не является основной целевой аудиторией своего коллеги. При этом он рад, что все большее число артистов начинают поддерживать российских бойцов на фронте.

«Я видел кадры, как он приезжал. Это было лампово под гитару. И все это правильно, безусловно. Здорово, что такой московский рэпер сделал свой выбор. Надо сказать, что ни один паблик, культурная платформа об этом ничего не написали. Это все неслучайно», — отметил артист.

Музыкант Рич выпускает новый альбом «Тихий ход»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST и гитарист группы «Звери» Герман Осипов выступили перед спецназовцами Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР). ST исполнил свои популярные композиции под аккомпанемент гитары и балалайки. Военнослужащие отметили, что мероприятие не было похоже на обычный концерт. Артист выступал не на сцене, а сидя вместе с бойцами в небольшом укрытии.

Тема:
Спецоперация
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