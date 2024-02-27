Как девочка стала: 7 пластических операций, которые вернут красоту после 50

Молодость и красота до сих пор остаются одними из основных ценностей человека. Современные методы косметологии и пластической хирургии способны намного отсрочить старение кожи. Однако внимательный глаз все равно может обнаружить возрастные изменения на лице, если их вовремя не замаскировать.

Какие детали внешности выдают годы и что делать, чтобы улучшить себя и не потерять естественность, эксклюзивно Пятому каналу рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Ковынцев.

Из чего складывается общее впечатление о возрасте

Впечатление о возрасте складывается из множества факторов. Часто человек не осознает, почему одному на вид он приписывает 30 лет, а другому — 50. На самом деле это довольно сложный процесс. Мозг анализирует разные черты лица собеседника, а затем выдает заключение — молод тот или стар. Существуют определенные признаки, которые невольно бросаются в глаза и предательски выдают возраст.

Зона вокруг глаз

Есть выражение, что глаза — зеркало души, но в них отражается еще и возраст. С годами не только меняется взгляд, но и особенно заметными становятся уплотнения кожи в данной зоне.

«Наружный угол по веку опускается, верхнее веко претерпевает изменения, уходит объем, появляется большая складка кожи, <…> бровь начинает подниматься кверху, нижний ресничный край опускается», — отметил пластический хирург.

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Кроме дряблости и отечности, около глаз способны возникнуть и пигментные пятна.

Нос и уши

С возрастом все ткани теряют эластичность, из-за чего некоторые черты вытягиваются. Например, и без того выдающаяся часть лица — нос — с годами увеличивается, а кончик обвисает. Также со временем растет расстояние между ноздрями и верхней губой.

Подобный процесс происходит и с мочками ушей, которые тоже начинают опускаться вниз.

Овал лица

В связи с тем, что кожа со временем теряет упругость, овал лица под действием разных типов старения тоже меняет форму. У женщин со славянскими чертами наиболее распространена отечно-деформационная разновидность, при которой выразительность и четкость в первую очередь теряют углы челюсти и подбородок. Под действием гравитации дряблая кожа обвисает, поэтому нижняя часть лица кажется массивнее.

Челюсть

Нижняя треть лица с годами тоже меняется в размере — расстояние между носом и подбородком в зрелом возрасте по многим причинам сокращается.

«Зубы могут с возрастом стираться, из-за этого уменьшается высота челюсти, что тоже влияет на общее восприятие возраста», — прокомментировал пластический хирург.

Все эти дефекты выглядят не очень приятно, но есть успешные способы их скрыть.

Какие операции могут помочь выглядеть моложе

Перед походом к специалисту лучше достать старые фотографии и сравнить себя в подростковом возрасте или во время студенчества с отражением в зеркале. Дело в том, что уже в 15-17 лет череп полностью сформировывается, поэтому все черты лица, если после, конечно, не случалось каких-то травм или серьезных операций, сильно не меняются до появления возрастных изменений.

Подобный анализ помогает установить, что именно нужно подкорректировать, и составить примерный комплекс процедур. Своими замыслами лучше поделиться не с одним хирургом, а посетить консультации нескольких врачей. Сторонний и, что самое главное, профессиональный взгляд убережет от ненужных хирургических вмешательств и поможет добиться натурального результата.

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На сегодняшний день существует множество процедур, позволяющих вернуть свежесть и молодость, но самыми востребованными являются семь из них.

Платизмопластика

Поскольку качество кожи снижается, в углах нижней челюсти и в зоне шеи образуются отеки и кожные уплотнения. Именно измененный и слегка оплывший овал лица способен выдать возраст пациента.

Дряблые складки и второй подбородок позволяет убрать такая процедура как платизмопластика, во время которой происходит работа с мышцей подбородка — платизмой — и перераспределение мышц в ходе хирургического вмешательства.

«Чтобы повернуть время назад, следует обязательно проработать углы, которые изменились с возрастом. Если где-то избыток тканей есть, его можно убрать, но, в основном, на сегодняшний день операции тканесохраняющие», — прокомментировал эксперт.

То есть перед хирургом не стоит задача — отрезать все «лишнее». Во время операции пациенту сшивают мышечную ткань шеи и натягивают ее так, чтобы больше не возникало провисов. С помощью такой пластики удается бороться с увеличением жировых складок в нижней трети лица.

Блефаропластика

Уплотнения в области век, которые неизбежно образуются с возрастом, легко можно убрать при помощи изменения формы век. Однако при пластической операции важно не удалить жировую ткань, а умело перераспределить ее. Тогда удастся получить более свежий и молодой взгляд.

«Пациенты, которые проходят подобные операции, где целью является убрать как можно больше ткани, изначально видят положительный результат, пока сохраняется отек. Когда это проходит, пациента начинает беспокоить, что что-то не так», — предостерег специалист.

Изменить форму можно не только верхнего века, но и нижнего. Подобные процедуры помогают избавиться от уставшего взгляда и сделать лицо моложе.

Кантопексия

Еще одна операция, помогающая подтянуть кожу в зоне вокруг глаз, — кантопексия. Данная процедура позволяет бороться с нависшими углами наружного и нижнего век, чтобы убрать морщинки и тяжелые мешки, а также сделать более выразительным ресничный край.

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При данных хирургических вмешательствах обязательно прорабатывают слезную борозду, чтобы устранить уставшее выражение лица.

Ринопластика

Опущение кончика носа с возрастом тоже можно успешно скорректировать, прибегнув к ринопластике. Во время операции хирург придает этой части лица ту форму, которая была определена на консультациях.

«Иногда даже пациенты, сделавшие пластику век, остаются довольны, но потом обращают внимание самостоятельно, что нужно изменить еще и нос. <…> Они совершенно правы, потому что это будет также более моложаво выглядеть», — прокомментировал врач.

Однако при выборе формы носа следует обращать внимание на то, какой нос сейчас. Врачу не удастся создать, к примеру, римский профиль, если у пациент курносый.

Булхорн

Чтобы сократить расстояние между красной каймой верхней губы и носом, можно прибегнуть к пластической операции, называемой булхорн. Эта процедура распространена не только у возрастных клиентов. Дело в том, что она позволяет увеличить верхнюю губу, сделать ее выразительной без инъекций филлерами и получить более долгосрочный эффект.

СМАС-пластика

Хирургическая подтяжка лица помогает вернуть четкий овал лица, избавиться от крупных морщин за счет того, что врач не только убирает избыток кожи, но и перемещает мышцы.

«Здесь опять же, к каждому пациенту индивидуальный подход. Есть достаточно много различных методик», — пояснил эксперт.

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Данная процедура затрагивает глубокие слои кожи и мышц и возвращается составляющие на те позиции, которые они занимать ранее.

Липотрансфер

Даже если лицо выглядит молодо, то выдать все могут руки. Однако, по словам пластического хирурга, кисти тоже можно омолодить с помощью операции. Вопрос с характерными рубцами и морщинами удается решить за счет липофиллинга, липотрансфера или липографтинга. Несмотря на обилие названий, процедура имеет единый механизм.

«Суть одна — работа с жировой тканью пациента. Часть ее <…> переносится в те места, где необходимо добавить объем для омоложения. По данной схеме можно работать абсолютно везде: на лице, на теле, руках», — прокомментировал эксперт.

Возможность осложнений при такой процедуре минимальна, так как в организм вводится «родной» для человека продукт.

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Как не лишиться узнаваемости в результате пластической операции

Существуют ситуации, когда после пластической операции пациент способен изменится до неузнаваемости. Это не только приводит ко множеству вопросов со стороны окружающих, но и проблемам с состоянием самого обратившегося за процедурой.

«В данной ситуации пациент может испытывать даже большие психологические проблемы, потому что как некоторые сами говорят: „На меня в зеркале смотрит другой человек“. И вот это невосприятие, оно усложняет жизнь», — отметил врач.

Чтобы не было подобного дискомфорта, нужно помнить несколько важных правила.

Планировать операции комплексно

Не стоит обращаться к хирургу, четко не сформулировав свои желания. Не представляя финальной картинки, хирургу будет сложно проконсультировать обратившегося к нему за помощью. И если человек будет по очереди хотеть то одно, то другое, итоговый результат может огорчить. Врач прежде всего ориентируется на эстетику всего лица, поэтому, меняя черты поочередно, можно потерять весь прежний шарм.

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Слушаться советов врачей

Многим известны случаи, когда пациенты меняют форму носа и лишаются собственной индивидуальности, однако о подобных последствиях врачи заранее предупреждают.

Не доводить до идеала

Иногда люди становятся зависимыми от различных коррекций и не могут успокоиться на достигнутом. Хорошо это заметно после проведения некоторых косметологических процедур.

«При помощи филлера увеличивается размер губ. Полученный эффект очень нравится. Губы смотрятся красиво. Пациентка на себя смотрит в зеркало, привыкает и понимает, что мало, надо еще», — отметил эксперт.

И постоянные игры с филлерами зачастую приводят к неприятным последствиям. На неестественно накачанные губы все обращают внимание, но с совершенно другими эмоциями.

Как поддерживать красоту без операций

К пластическим операциям рекомендуется обращаться, когда уже возрастные проявления становятся значительными. Однако не обязательно, что хирургическое вмешательство когда-нибудь понадобится. Многие процессы зависят не от возраста человека, а от его предрасположенностей, физиологических процессов и образа жизни. Чтобы надолго сохранять себя в форме, нужно придерживаться определенного распорядка дня.

«Чтобы пациенту выглядеть привлекательнее, моложе, свежее, конечно, следует хорошо отдыхать, правильно питаться. Здоровье всегда на лице заметно. Когда огонь горит в глазах, то, извините, это ничем не скрыть», — отметил врач.

Однако если все-таки некоторые проявления начали давать о себе знать, то лучше не затягивать и обращаться за косметологическими процедурами. Это направление медицины позволяет отсрочить возникновение серьезных признаков старения. Причем эффект от многих процедур заметен буквально сразу.