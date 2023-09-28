Удар по красоте: какие проблемы со здоровьем выдают синяки и мешки под глазами

Темные круги и отеки на лице требуют комплексного лечения, так как могут быть вызваны различными нарушениями в организме.

Считается, что глаза — зеркало души, но внутреннее состояние отражается и на области вокруг них.

В периорбитальной зоне, как называют специалисты участок под нижним веком, находится достаточно нежная и чувствительная кожа, пронизанная большим количеством мелких сосудов — венозной капиллярной сеточкой. Когда в организме что-то происходит не так, именно здесь могут появляться первые признаки серьезных заболеваний.

Почему возникают синяки и мешки под глазами и как их убрать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина.

Виктория Семагина

Врач-косметолог, дерматовенеролог

В чем разница между синяками и мешками под глазами

Синяки — это изменение цвета кожи возле нижнего века. Эта область может приобретать оттенки синего, фиолетового, серого и даже коричневого цветов. Темные круги появляются из-за ухудшения качества кожи лица.

Иногда под глазами появляются уплотнения — отеки, которые в народе называют мешками. На данное проявление нужно обратить особое внимание, поскольку оно чаще всего свидетельствует о заболевании внутренних органов.

Почему возникают синяки под глазами

Синяки под глазами появляются из-за того, что стенки сосудов под глазами истончаются, что приводит к возникновению гематом. Существует множество причин, по которым капилляры истончаются. На этот процесс способно повлиять множество факторов:

переутомление и недостаток сна;

наследственность (когда от природы кожа тонкая, а сосуды находятся близко к поверхности);

недостаток жидкости в организме;

возрастные изменения;

отсутствие долгих прогулок, так как в случае, когда человек мало времени проводит на свежем воздухе, у него развивается кислородное голодание, что серьезным образом отражается на коже;

вредные привычки,

механическое воздействие, когда человек постоянно трет глаза.

Также изменение цвета кожи может быть связано с пигментацией, вызванной, например, долгим пребыванием на солнце. Подобные синяки становятся заметны после отпуска.

Еще одним сопутствующим признаком синяков под глазами являются выраженные носослезные борозды — линии, которые проходят по нижнему краю глазницы.

Как избавиться от синяков под глазами

Чтобы избавиться от синяков под глазами, нужно в первую очередь начать самостоятельную работу: наладить режим сна, нормализовать питание, больше бывать на свежем воздухе. Однако если эти меры не помогают, есть наследственная предрасположенность к истончению стенок сосудов или потемнение в периорбитальной зоне вызвано пигментацией, то лучше обратиться к специалисту.

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По слоам косметолога, самое простое, что можно сделать при появлении темных кругов — убрать носослезные борозды с помощью филлера, который способен заполнить складки и выровнять участок кожи. Однако инъекции имеют ограниченный период действия. После шести месяцев нужно будет повторить процедуру, потому что за это время препарат распадется и выйдет из организма.

«У всех косметических процедур всегда есть срок. <…> Но несмотря на то, что эффект рассчитан на полгода, во-первых, это время мы чувствуем себя хорошо, а во-вторых, накопительный эффект срабатывает», — прокомментировала эксперт.

От синяков под глазами помогают еще и такие процедуры, как:

Плазмолифтинг — инъекционный метод устранения косметических дефектов, в ходе которого человеку вводят обогащенную плазму собственной крови, что способствует регенерации тканей.

— инъекционный метод устранения косметических дефектов, в ходе которого человеку вводят обогащенную плазму собственной крови, что способствует регенерации тканей. Мезотерапия — введение в проблемные участки кожи препаратов с биологически активными компонентами.

— введение в проблемные участки кожи препаратов с биологически активными компонентами. Стимуляция собственных белков.

«Коллаген уплотняет кожу под глазами, поэтому разглаживаются морщины и выравнивается цвет», — прокомментировала специалист.

Все эти способы подразумевают курсовое введение препарата, поэтому нужно быть готовым к нескольким посещениям косметолога. Однако эффект у этих процедур временный, поэтому через шесть месяцев придется проводить их снова.

Почему возникают мешки под глазами

Отеки под глазами — более серьезная проблема. Существует множество причин, почему возникает данный дефект:

малярный жир, который скапливается в зоне век (это чаще всего после 35 лет при отечно-деформационном типе старения);

сопутствующие заболевания: патологии щитовидной железой, почек, сердца, аллергии, железо-дефицитной анемии;

перенапряжение глаз и офтальмологические проблемы;

злоупотребление алкоголем;

наследственность;

употребление большого количество воды в вечернее время;

неправильное положение головы во время сна;

малоподвижный образ жизни.

Как избавиться от мешков под глазами

Многие девушки пытаются уменьшить отеки под глазами с помощью холодных компрессов из чайных пакетиков и косметических средств, но если мешки появились внезапно, эти процедуры не помогут избавиться от проблемы.

В данном случае следует подходить комплексно к устранению данного дефекта, поэтому нужно сразу записываться к врачу и сдать анализы. Если со здоровьем все в порядке, то удалить отеки можно при помощи косметологических процедур.

Самым распространенным методом коррекции данного недостатка является блефаропластика — операция, позволяющая устранить лишний кожный покров и жировые отложения на веках.

«Бывает, пациентки идут к хирургу удалять. Но если это молодая пациентка, она еще не готова делать себе пластику. Она может попробовать препараты которые поднимают веко», — прокомментировала эксперт.

Убрать подобную проблему можно при помощи инъекций лимфодренажных препаратов. В данном случае также подойдет плазмолифтинг и стимуляция собственного коллагена.

Разгладить кожу под глазами также помогает ботулинотерапия. Уколы ботокса расслабляют мышцы около глаз и разглаживают заломы и морщины на лице.