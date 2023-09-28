Удар по красоте: какие проблемы со здоровьем выдают синяки и мешки под глазами

Александра Саливанова
Александра Саливанова Эксклюзив 26 0

Косметолог Семагина: мешки под глазами часто выдают серьезные заболевания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera; 5-tv.ru

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Темные круги и отеки на лице требуют комплексного лечения, так как могут быть вызваны различными нарушениями в организме.

Считается, что глаза — зеркало души, но внутреннее состояние отражается и на области вокруг них. 

В периорбитальной зоне, как называют специалисты участок под нижним веком, находится достаточно нежная и чувствительная кожа, пронизанная большим количеством мелких сосудов — венозной капиллярной сеточкой. Когда в организме что-то происходит не так, именно здесь могут появляться первые признаки серьезных заболеваний.

Почему возникают синяки и мешки под глазами и как их убрать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина.

Виктория Семагина
Врач-косметолог, дерматовенеролог

В чем разница между синяками и мешками под глазами

Синяки — это изменение цвета кожи возле нижнего века. Эта область может приобретать оттенки синего, фиолетового, серого и даже коричневого цветов. Темные круги появляются из-за ухудшения качества кожи лица.

Иногда под глазами появляются уплотнения — отеки, которые в народе называют мешками. На данное проявление нужно обратить особое внимание, поскольку оно чаще всего свидетельствует о заболевании внутренних органов.

Почему возникают синяки под глазами

Синяки под глазами появляются из-за того, что стенки сосудов под глазами истончаются, что приводит к возникновению гематом. Существует множество причин, по которым капилляры истончаются. На этот процесс способно повлиять множество факторов:

  • переутомление и недостаток сна;
  • наследственность (когда от природы кожа тонкая, а сосуды находятся близко к поверхности);
  • недостаток жидкости в организме;
  • возрастные изменения;
  • отсутствие долгих прогулок, так как в случае, когда человек мало времени проводит на свежем воздухе, у него развивается кислородное голодание, что серьезным образом отражается на коже;
  • вредные привычки,
  • механическое воздействие, когда человек постоянно трет глаза.

Также изменение цвета кожи может быть связано с пигментацией, вызванной, например, долгим пребыванием на солнце. Подобные синяки становятся заметны после отпуска.

Еще одним сопутствующим признаком синяков под глазами являются выраженные носослезные борозды — линии, которые проходят по нижнему краю глазницы.

Как избавиться от синяков под глазами

Чтобы избавиться от синяков под глазами, нужно в первую очередь начать самостоятельную работу: наладить режим сна, нормализовать питание, больше бывать на свежем воздухе. Однако если эти меры не помогают, есть наследственная предрасположенность к истончению стенок сосудов или потемнение в периорбитальной зоне вызвано пигментацией, то лучше обратиться к специалисту.

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По слоам косметолога, самое простое, что можно сделать при появлении темных кругов — убрать носослезные борозды с помощью филлера, который способен заполнить складки и выровнять участок кожи. Однако инъекции имеют ограниченный период действия. После шести месяцев нужно будет повторить процедуру, потому что за это время препарат распадется и выйдет из организма.

«У всех косметических процедур всегда есть срок. <…> Но несмотря на то, что эффект рассчитан на полгода, во-первых, это время мы чувствуем себя хорошо, а во-вторых, накопительный эффект срабатывает», — прокомментировала эксперт.

От синяков под глазами помогают еще и такие процедуры, как:

  • Плазмолифтинг — инъекционный метод устранения косметических дефектов, в ходе которого человеку вводят обогащенную плазму собственной крови, что способствует регенерации тканей.
  • Мезотерапия — введение в проблемные участки кожи препаратов с биологически активными компонентами.
  • Стимуляция собственных белков.

«Коллаген уплотняет кожу под глазами, поэтому разглаживаются морщины и выравнивается цвет», — прокомментировала специалист.

Все эти способы подразумевают курсовое введение препарата, поэтому нужно быть готовым к нескольким посещениям косметолога. Однако эффект у этих процедур временный, поэтому через шесть месяцев придется проводить их снова.

Почему возникают мешки под глазами

Отеки под глазами — более серьезная проблема. Существует множество причин, почему возникает данный дефект:

  • малярный жир, который скапливается в зоне век (это чаще всего после 35 лет при отечно-деформационном типе старения);
  • сопутствующие заболевания: патологии щитовидной железой, почек, сердца, аллергии, железо-дефицитной анемии;
  • перенапряжение глаз и офтальмологические проблемы;
  • злоупотребление алкоголем;
  • наследственность;
  • употребление большого количество воды в вечернее время;
  • неправильное положение головы во время сна;
  • малоподвижный образ жизни.

Как избавиться от мешков под глазами

Многие девушки пытаются уменьшить отеки под глазами с помощью холодных компрессов из чайных пакетиков и косметических средств, но если мешки появились внезапно, эти процедуры не помогут избавиться от проблемы.

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В данном случае следует подходить комплексно к устранению данного дефекта, поэтому нужно сразу записываться к врачу и сдать анализы. Если со здоровьем все в порядке, то удалить отеки можно при помощи косметологических процедур.

Самым распространенным методом коррекции данного недостатка является блефаропластика — операция, позволяющая устранить лишний кожный покров и жировые отложения на веках.

«Бывает, пациентки идут к хирургу удалять. Но если это молодая пациентка, она еще не готова делать себе пластику. Она может попробовать препараты которые поднимают веко», — прокомментировала эксперт.

Убрать подобную проблему можно при помощи инъекций лимфодренажных препаратов. В данном случае также подойдет плазмолифтинг и стимуляция собственного коллагена.

Разгладить кожу под глазами также помогает ботулинотерапия. Уколы ботокса расслабляют мышцы около глаз и разглаживают заломы и морщины на лице.

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