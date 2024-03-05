Опасные сосульки: как получить компенсацию за авто и куда обращаться

Падение остроконечных сосулек и ледяных глыб с карнизов и кровель приводит не только к поломке автомобилей, но и может нанести непоправимый ущерб здоровью человека или вовсе обернуться трагедией.

Как защититься от ледяных атак? Кто несет материальную ответственность за «убитый» автомобиль? Что делать, если человек или машина все же стали жертвами талого льда и почему полис ОСАГО не спасет?

Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Последствия упавших с крыши сосулек: кто несет ответственность за ущерб

Центр Самары. Снежная лавина сходит с крыши и едва не задевает группу детей. Чудом никто не пострадал. В Нефтекамске куча снега обрушилась прямо на пенсионерку. Женщина отделалась испугом.

Даже металл не в силах сопротивляться глыбам льда, падающим с крыш домов. Свидетельницей такого происшествия стала Ксения Попович, проживающая в элитном районе Москвы. Ее автомобиль сильно пострадал из-за обвалившихся на лобовое стекло сосулек.

«Вдребезги разбито лобовое стекло, в салоне многочисленные осколки, также на кузове имеются вмятины. „Виновники“ повреждений автомобиля — валяются тут же, и никто их не торопится убирать. Вот они — льдины размером с хороший булыжник», — рассказала пострадавшая.

Автомобилисты давно назначили виновных.

«Повреждения связаны с тем, что управляющая компания своевременно не убирает кровлю дома и объясняет это дефицитом кадров. Поэтому мы все мучаемся», — утверждает Ксения.

Но все ли так однозначно? Управляющие компании парируют: автовладельцы зачастую халатно относятся к ледяной опасности.

«Вывешивается объявление „Внимание! Идет очистка от снега“. И, как правило, внизу один человек из бригады кровельщиков с мегафоном стоит и всех предупреждает. Но есть люди, которые не прислушиваются, ничего вокруг не замечают, все равно ставят автомобиль там, где хотят», — отметила глава управы района Якиманка Елена Макарова.

Ее поддержала и начальница домоуправления Елена Кобанец.

«Чтобы почистить этот дом с двумя высотниками, как сейчас у меня, мне нужно два дня. И, опять-таки, при условии, что жители организуются, уберут свои автомобили, потому что на автомобили мы бросать не можем. Вот автомобиль припаркован один, мы этот угол почистить не сможем», — объяснила она.

Похожая ситуация произошла в Петербурге. Исторический центр, в легендарных дворах-колодцах которого совсем не безопасно.

«Выхожу на улицу, а у меня просто машина превратилась в кабриолет. Огромная глыба льда свалилась с крыши. Я была в шоке», — поделилась Мария Образцова.

Как шрапнелью, прошиты льдом и другие машины, а ситуация не меняется.

«В „Жилком-Сервисе“ нам сказал директор, что, к сожалению, они выбрали неправильного подрядчика, в этом году их обманули, у них якобы должно было быть 30 альпинистов, а у них только 15 альпинистов. Они не справляются с нагрузкой», — рассказала пострадавшая.

Как получить компенсацию за ущерб после падения сосулек

Что делать в такой ситуации отчаявшимся владельцам? И кто несет материальную ответственность за «убитый» автомобиль?

«В данном случае необходимо со всеми доказательствами — фото-видеосъемка, показания свидетелей — данные погоды, справки из медучреждений — все это с исковым заявлением подается в суд», — подсказала адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая.

Кто же компенсирует затраты?

«Собственниками могут выступать управляющая компания, муниципальные органы, ТСЖ, владельцы, частные владельцы зданий и сооружений», — отметила она.

Важно помнить, что полис ОСАГО не спасет.

«Если только машина застрахована по риску КАСКО, тогда необходимо вызвать органы внутренних дел, зафиксировать данный страховой случай, заявить страховой компании о том, что это произошло, предоставить все необходимые документы и страховая компания либо отремонтирует, либо компенсирует в денежном эквиваленте», — объяснила заместитель директора страховой компании Лилит Словягина.

Поэтому важно всегда фиксировать любой ущерб и неотложно вызывать органы внутренних дел, чтобы иметь возможность получить компенсацию.

Кто виноват в смерти человека от падения сосульки и где искать помощи

Автомобиль — только средство передвижения. А если потери куда серьезнее? И ничего уже не вернуть?

«Прям насмерть его убило», — поделился ужасом от произошедшего случая Александр Власенков.

Он едва сдерживает слезы. На момент смерти его сыну был всего 31 год. Ледяная глыба упала на голову около круглосуточного магазина.

«Тут трудно сказать, кто виноват. Я вообще считаю, что, конечно, виноваты, те, кто открыл здесь магазин, в первую очередь, в жилом доме. Без козырька», — утверждает отец погибшего.

Удар был такой силы, что лед буквально смял металлические перила, как пластилин.

В данном случае виновным лицом признается именно собственник нежилого помещения, с которого произошел сход сосульки, глыбы льда или снега.

А ведь трагедии можно было избежать.

«Если человек хочет максимально быстро решить проблему. Он увидел, что у него большущая сосулька висит, выходит на двор, и он опасается, что она упадет, нужно позвонить в диспетчерскую и оставить заявку. И тогда максимально быстро бригада кровельщиков, либо даже вышка подъедет и все свесы почистит», — рассказала Елена Макарова.

Зима — время повышенной опасности. И нужно быть максимально внимательным на улице. Обращать внимание на предупреждающие таблички и ленты. Ведь это может спасти жизнь.