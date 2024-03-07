Не плавятся и не хрустят: чем на самом деле опасны дешевые шоколадки

Прекрасным подарком любимой женщине на 8 марта всегда будет шоколад, однако не стоит откладывать покупку, ведь в этом году россиян ждет дефицит шоколада. Все из-за роста цен на какао-бобы и высоких затрат на логистику. Часть кондитерских изделий скоро пропадет с прилавков, а остальные заметно подорожают минимум на 20%.

Как отличить настоящий шоколад от кондитерской плитки? Что производители добавляют в состав вместо натурального какао? И можно ли найти на прилавках вкусный и полезный продукт без лишнего сахара и химических добавок?

В этих вопросах разобралась «Самая полезная программа».

На что стоит обратить внимание при выборе подарка

Чтобы снизить себестоимость продукта, производители шоколада будут экономить на ингредиентах.

«Часть какао-масла заменяют молочным жиром, а на этикетках могут быть указаны наличие не только какао тертого, но и какао-порошка или кэроба, что является тоже отхождением от ГОСТа. Кэроб — это еще достаточно такой средний ценовой сегмент, то есть его замена не так страшна, но когда заменяют какого тертое на какао-порошок, то здесь мы говорим об удешевлении не только себестоимости, но и о снижении качества и вкуса», — поделилась шеф-кондитер.

Поэтому при выборе шоколада важно обращать внимание на состав. В первую очередь в качественном продукте не должно быть пальмового масла и консервантов.

«Настоящий шоколад должен содержать в себе какао тертое, какао-масло, сахар. Это если мы говорим про темный или горький шоколад. В молочный шоколад добавляется еще сухое молоко», — рассказала шоколатье.

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Добросовестный производитель обязательно укажет, сколько в составе какао-бобов. В черном шоколаде их должно быть не меньше 55%. В темном шоколаде не меньше 40%, а в молочном как минимум 20%. Чем меньше сахара, тем лучше. В списке ингредиентов он должен стоять на последнем месте.

«Надо внимательно изучить, что же дальше будет написано. Там, где сахар на первом месте значит, будет что-то еще не так», — отметила эксперт.

Сколько хранится шоколад

Натуральный шоколад хранится не больше года, потом какао-масло окисляется и продукт приобретает горький вкус.

«Все, что хранится больше 12 месяцев значит, не обошлось без консервантов, стабилизаторов и прочих элементов», — объяснила Наталья Виниченко.

Как только какао-масло портится, на плитке проступает белый налет. То же самое может случиться, если шоколад хранили неправильно.

«На самом деле шоколад не хранят в бытовых холодильниках. В холодильнике всего плюс четыре-пять градусов, а шоколад хранится при температуре плюс восемнадцать градусов. Из-за того, что температура слишком низкая, какао-масло, которое содержится в шоколаде, начинает неправильно застывать, грубо говоря, и от этого появляются разводы или налет», — утверждает шеф-кондитер.

Выходит, что отличить испорченный продукт просто.

Как найти качественный шоколад

Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты купили четыре плитки молочного шоколада за 60, 85, 144 и 235 рублей в пересчете за сто граммов. Первый образец сразу же показался шеф-кондитеру подозрительным. Слишком дешево.

«Хороший качественный шоколад не может стоить меньше 80 рублей за 100 грамм. Это не целесообразно производителям. Если они производят из качественного сырья, то меньше 80 рублей — я бы засомневалась насчет шоколада», — отметила шоколатье.

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Специалисты проверили шоколад. Действительно, на первом месте сахар. Еще есть лишние ингредиент — молочный жир.

«Жир молочный добавляют тогда, когда хотят какую-то часть какао-масла заменить», — объяснила эксперт.

Но и у более дорогих шоколадок на первом месте в составе стоит сахар или его заменители, тогда как тертое какао почти в конце списка, а еще во всех образцах, кроме третьего, есть ароматизаторы.

«Ароматизаторы тоже добавляют в шоколад. Чаще всего это ваниль или ванильный экстракт, иногда добавляют какой-то дополнительный — корицу или мяту. Но, когда слишком много ароматизаторов, то есть мы едим плитку и чувствуем именно ароматизатор в первую очередь значит, производитель за вот этим ярко выраженным запахом вкусов скрывает более низкого качества продукт», — поделилась шеф-кондитер.

Похоже, что одной добавкой дело не обошлось. Если у первой и второй шоколадок срок годности в норме год, то образцы подороже могут храниться на прилавках целых полтора года.

«Срок годности полтора года может быть достигнут только с помощью использования каких-то стабилизаторов», — уверяет специалист.

Эксперты узнали, о чем еще умалчивают производители, после вскрытия упаковки. Из-за какао-масла качественная шоколадка должна блестеть. Второй, третий и четвертый образцы именно так и выглядели, но экземпляр за 60 рублей был матовым. Значит, какао в составе очень мало. Чтобы в этом еще раз убедиться, разломали плитку. Хороший шоколад хрустнет, однако продукт за 60 рублей оказался мягким и рыхлым.

«Какао-масло обеспечивает твердость шоколада и, соответственно, вот этот хруст появляется при достаточном количестве какао-масла. Конечно, в молочном шоколаде его меньше, чем, например, в темном, но настолько отсутствующий звук говорит о том, что совсем мало содержится какао-масла», — рассказала приглашенный специалист.

Как должен плавиться качественный шоколад

Чтобы узнать, какой шоколад самый качественный, провели еще несколько тестов. Для начала отломали небольшой кусочек шоколада и подержали его в руках. Хороший продукт растает не сразу, а примерно через 20-30 секунд.

«Если, например, положить шоколад в руку на 10-15 секунд, и, если он начал активно таять, значит, это все-таки не шоколад. Если шоколад тянется и мнется как пластилин, значит, там нет какао и какао-масла. Они явно заменены на какие-то другие элементы», — заверила шеф-кондитер.

Этот тест выдержали только второй и третий образцы. Самый дорогой шоколад сдался уже через пятнадцать секунд, а дешевый через десять. Возможно, вместо тертого какао в их составе более дешевый какао-порошок. Ответ на этот вопрос поможет дать огонь, поэтому эксперты попробовали сжечь плитку шоколада.

«Если в шоколаде содержится какао-порошок, то шоколад будет тлеть и обугливаться. Если же там будет содержаться тертое какао и какао-масло, то шоколад будет гореть как свеча», — прокомментировала специалист.

Второй, третий и четвертый образцы в итоге загорелись, а первый так и не вспыхнул. Производитель точно сэкономил на сырье.

«Не всегда все то, что написано на этикетке, является правдой, как уже выяснилось. Первый образец просто пластилиновый, поэтому решил обуглиться и растаять. При этом даже растаять не там, где жгли, а выше», — рассказала шоколатье.

Качественный шоколад не прилипает к зубам, а сразу тает во рту. Кроме этого, у лакомства не должно быть привкуса масла и жира.

«Если мы чувствуем жир внутри, когда пробуем шоколад, это говорит о наличии не только какао-масла, но и о дополнительных жирах разного растительного производства», — объяснила Наталья Виниченко.

Эксперименты показали, что найти на прилавках натуральный и качественный шоколад очень сложно. Производители дешевых плиток заменяют настоящее какао бюджетным порошком, а продавцы дорогих предлагают переплачивать за бренд и красивую упаковку при том, что состав ненамного чище.

Лучше всего показали себя образцы из среднего ценового сегмента, но и к ним у эксперта есть замечания. Во второй экземпляр производитель добавил ароматизатор. У третьего подозрительно долгий срок годности.

Эксперты пришли к выводу, что шоколад лучше покупать не в супермаркете, а в кондитерской. Продавать его будут на развес и, скорее всего, не плиткой, а бруском.