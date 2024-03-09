Идеал всех девочек: почему кукла «Барби» уже 65 лет самая популярная игрушка в мире

Нет в мире более популярной куклы, чем Барби. И если в детстве каждая девочка мечтала с ней играть, то в более зрелом возрасте хотела бы ею стать. Конечно, а кому бы не хотелось такой жизни и замечательных отношений, какие придумали производители Mattel своей самой продаваемой игрушке?

Девятого марта известнейшей кукле в мире исполняется 65 лет. В честь этого Пятый канал решил вспомнить, с чего начиналась история Барби и как ей удалось вдохновить весь мир.

Как и кто придумал куклу Барби

Компания Mattel, приложившая руку к созданию самых популярных кукол в мире, изрядно постаралась над биографиями своих «подопечных», и не зря. Ведь по итогу они оказались хороши и как пара, и как отдельные персонажи.

Барби — худая, длинноногая блондинка, которая к тому же добра, крайне успешна и трудолюбива. К 65 годам (официальная дата рождения всеобщей любимицы — 9 марта 1959 года) на ее счету более 200 профессий — ветеринар, медсестра, ведущая, фигуристка, и это только начало карьерного пути.

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Ее прообразом является дочь основателя компании Mattel — Барбара Хэндлер. Кстати, полное имя известной куклы — Барбара Миллисент Робертс, но сокращенный вариант все же намного удобнее и проще для запоминания.

Среди тысяч кукол-пупсов, играя с которыми, девочки могли представлять себя мамами, светловолосая «взрослая» Барби особенно выделялась, ведь больше походила на добрую и красивую подругу. Смелый шаг добавил компании немало проблем. Ведь в 1950-е представить красавицу-карьеристку, которая к тому же не обручена, было невозможно, подобная картинка попросту не укладывалась в голове американцев того поколения. Поэтому фанаты буквально завалили компанию жалобами и просьбами добавить кукле жениха.

Кадр из фильма «Барби», режиссер Грета Гервиг, 2023 г.

Тогда компания пошла на поводу у покупателей, создав Кена. Однако на первых порах это была лишь отмашка, позволяющая продавать еще больше игровых наборов. Лишь спустя время Mattel поняли, что Барби и Кен приносят больше денег вместе, чем порознь. На протяжении нескольких десятилетий Барби оставалась одной из самых продаваемых игрушек в мире. Утверждалось, что каждую секунду в мире продавалось три игрушки.

Ее верный спутник Кен (младше Барби на 2 года) — высокий голубоглазый блондин (хотя изначально был брюнетом), который не отстает от Барби ни по красоте, ни по достижениям. Он — востребованный актер рекламы и модель, живет и веселится в огромных таунхаусах.

«Я не хочу быть идеей, я хочу придумывать их»: почему Барби стала популярной во всем мире

Красавице Барби, несмотря на приличное количество достижений и известность, по мнению покупателей, кое-чего все равно не хватало. И хотя мир быстро развивался, а в женщинах с каждым годом все реже видели лишь блеклых домохозяек, многие были недовольны тем, что идеал многих девочек все еще не замужем. Компания в самом деле оттягивала момент, когда Барби и Кен станут молодоженами, до последнего.

www.globallookpress.com / Caroline Seidel

Создательница Барби, Рут Хэндлер, объяснила, почему так и не осмелилась объявить кукольную пару супругами.

«К началу 1960-х Mattel вновь была завалена письмами фанатов, которые просили Барби выйти замуж за Кена и родить ребенка. Мы отказались, не желая укреплять идею о том, что молодые девушки должны стремиться только к замужеству и материнству», — пояснила она в интервью.

Между тем, регулярно выходили наборы со всеобщей любимицей в различных модных образах, где она примеряла на себя очередную «не женскую» профессию. Именно нестандартный подход компании и сделал куклу настолько популярной. Она и сегодня задает новые стандарты и смело рушит устоявшиеся стереотипы.

Осиная талия и ноги от ушей: почему куклу Барби критикуют

И все же вокруг куклы Барби уже десятилетиями не прекращаются дискуссии. Немало тех, кто считает прогрессивную игрушку вредной и неподходящей для подрастающих девочек. Одним из основных аргументов противников является внешний облик игрушки, который совсем не соответствует реальным параметрам женского тела.

Многие считают, что идеал красоты, который продвигает Mattel, формирует нереалистичные стандарты красоты среди девочек, заставляя их стремиться к недостижимым идеалам. Особенно много вопросов вызывает экстремально тонкая талия и длинные ноги куклы.

В крайне запущенных случаях подражание любимой кукле может привести к анорексии (болезненной тяге к снижению веса и страху перед ожирением), а также дисморфофобии (искаженному восприятию собственной внешности).

www.globallookpress.com / Viktor Chernov

В ответ на критику Mattel в последние годы начали менять дизайн Барби. В 2016 году компания выпустила первые пробные версии Барби с различными типами телосложения и оттенками кожи. Общественность отнеслась к этому нововведению крайне положительно.

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В 2023 году на большие экраны вышел фильм «Барби», где длинноногую блондинку сыграла Марго Робби. В трогательной киноленте жизнь всеобщей любимицы далека от идеала. Попав в реальный мир, она сталкивается с проблемами обыкновенных женщин, и все же стойко их переносит, вновь вдохновляя весь мир своим примером. И хотя к фильму можно относиться по-разному, интерес к Барби во всем мире даже спустя более полувека с мометна создания игрушки не угасает, миллиардные доходы в кинопрокате это лишь доказывают.