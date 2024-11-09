Виноваты бактерии? Почему рак и диабет «передаются по наследству»

Ежегодно сахарный диабет и онкологические заболевания диагностируют миллионам людей по всему миру. Эти болезни накладывают отпечатки на судьбы и даже перечеркивают планы на будущее. В связи с этим здоровые люди систематически проходят профилактические чекапы.

Кажется, в мире не осталось ни единого человека, который поставил бы под сомнение безопасность контакта больного сахарным диабетом или онкологией. Однако недавно ученые допустили, что данные заболевания все же могут передаваться от человека к человеку посредством микробиома. Действительно ли это так и кто входит в группу риска, рассказала 5-tv.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Заразны ли рак и диабет

Как известно, и онкология, и сахарный диабет могут диагностироваться у родственников разных поколений, что говорит о наследственной передаче обеих болезней. Об иных случах передачи пока ничего не известно.

«Прямо от контакта от человека к человеку эти заболевания не передаются. Но это, по крайней мере, то, что известно на сегодняшний день. Генетически повысить риски переноса — да [можно]. Особенно если два человека, скажем, со стороны матери, со стороны отца имеют вот эти слабые места», — рассказала Соломатина.

Иными словами, заразиться сахарным диабетом и раком от посторонних невозможно. Однако если в семье были родственники с данными диагнозами, риск столкнуться с болезнью возрастает, поясинла врач.

Тем не менее ученые активно обсуждают варианты передачи от одного человека к другому схожих условий для развития заболевания. По последним исследованиям, рак и диабет способны «передаваться» за счет обмена бактериями, живущими внутри организма.

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Как полагают исследователи, микробиом — сообщество бактерий, грибков, вирусо в нашем теле — может стать предрасположенностью к определенным заболеваниям. При обмене букетом из микроорганизмов может произойти «заражение» сахарным диабетом или онкологией.

В человеческом организме обитает свыше десяти тысяч видов разных микроорганизмов. При этом число бактериальных генов в 360 раз превышает количество человеческих — тх суммарный объем в кишечнике исчисляется триллионами. Все они выполняют важнейшие задачи: помогают расщеплять продукты питания, участвуют в синтезе витаминов и аминокислот, борются с патогенами и ядами.

Если учесть особенности питания в конкретной семье, изучить пищевые привычки родственников и принять во внимание, что они все проживают в одной и той же среде, становится понятно, как одна и та же болезнь диагностируется, например, сначала у отца, а спустя годы — у сына.

На сегодняшний день в зависимости от особенностей бактериального кода кишечника можно определить риск развития разных заболеваний у того или иного пациента. А если заранее установить тип микробиоты кишечника, можно предотвратить болезнь.

Многие биохимические процессы без бактерий невозможны, а нарушение баланса микрофлоры приводит к неприятным последствиям. Микробиом играет важную роль при возникновении не только сахарного диабета, но и функциональных заболеваний ЖКТ, ожирения, болезней сердца, бронхиальной астмы, рассеянного склероза и неврологических состояний.

Как могут возникнуть рак и сахарный диабет

Любое заболевание вызвано тем, что иммунная система по той или иной причине не справляется с нарушениями в организме. На работу иммунитета влияют множество факторов, среди которых и состав микробиома. От того, насколько он богат и сбалансирован, зависит наша защитная реакция.

«Допустим, если больше одних бактерий, которые замечательно размножаются на сахаре, то они, конечно же, будут требовать как можно больше сахара и передавать эту информацию в мозг, который будет побуждать нас искать этот сахар. И человек, понимая, что сахар вред, все равно становится сахарным «наркоманом“», — объясняет Соломатина.

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Если иммунитет плохо выполняет свою функцию, риск развития заболеваний значительно выше. Кроме того, порой у каждого человека иммунная система начинает хуже работать, потому что бросает силы на борьбу с вирусами и другими «агентами». Это отвлекает организм от борьбы с другими серьезными заболеваниями, такими как сахарный диабет и рак. Также ослаблять иммунитет могут вредные привычки и условия окружающей среды.

«Курение, стрессы, другие заболевания, консерванты, различного рода излучения, ионизирующие излучения. В общем на самом деле можно много перечислять. Даже загар тот же так или иначе ослабляет ряд звеньев иммунной системы, и она может просто пропустить развитие онкологической клетки», — поясняет специалист.

Раковые клетки в человеческом организме возникают ежедневно. Многие могут даже не догадываться, но их количество достигает поистине устрашающих чисел — нескольких миллионов. Однако в большинстве случаев здоровая иммунная система уничтожает такие опасные элементы.

Могут ли появиться заразные формы

На данный момент социальный микробиом не способствует заражению сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. Однако нельзя исключать вероятность того, что постоянное взаимодействие людей друг с другом не изменит ситуацию.

«Люди так или иначе как-то пересекаются, то есть здороваются, целуются, испражняются, пьют из одного источника, дышат одним и тем же воздухом. Все это, конечно, осуществляет вот такой перенос микробов. Потому что микробы живут везде, и не только в кишечнике, а везде — на слизистых, и на коже и на волосах», — уточняет врач.

Продолжительное соседство с бактериями, живущими на чужих телах, оказывает влияние на организм. Ни для кого не секрет, что так и происходит заражение различными инфекциями, в перечень которых на данный момент не входят сахарный диабет и онкологические заболевания.