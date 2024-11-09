Наши достижения: как в России производят глюкометры нового поколения

Екатерина Козлова
Екатерина Козлова 15 0

Россия активно развивает производство современных глюкометров. Отечественные приборы отличаются высокой точностью измерений и удобством для миллионов людей с диабетом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Где купить недорогие, но качественные глюкометры и тест-полоски? Таким вопросом задавались миллионы россиян, болеющих сахарным диабетом, после ухода с рынка иностранных компаний.

Переплачивать за аппараты для измерения сахара в крови россиянам не придется. Отечественные производители уже предложили достойную альтернативу. О них рассказала «Самая полезная программа».

«Сейчас мы находимся в начале нашей производственной линии, где при помощи трафаретного принтера мы печатаем электроды карбоновой пастой. Эти электроды служат нам проводником электрического сигнала, который мы получаем при взаимодействии ферментной композиции с глюкозой в крови человека», — продемонстрировал директор по производству компании «Медтехсервис» Егор Поздняков.

Иркутское предприятие «Медтехсервис» не просто запустило собственное производство глюкометров и тест-полосок, но и внедрило уникальную технологию.

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«В основе ее лежит использование полимерно-карбоновой пасты и фермента последнего поколения GDH-NAD. Это позволяет получить высокую точность без использования золотого напыления электрода. Глюкометры у нас имеют функцию автокодирования, что позволяет диабетику не думать о внесении кодов перед использованием тест-полоски и не кодировать самостоятельно. То есть исключает ошибку при использовании», — объяснил Поздняков.

Благодаря высокотехнологичному производству продукция отечественной компании по уровню точности и стабильности результатов измерений соответствует аналогичной продукции западных предприятий.

«На сегодняшний день на предприятии выпускается до трех миллионов тубусов ежегодно и 500 тысяч глюкометров. Но мы рассматриваем увеличение объемов производства примерно до 4,5 миллиона тубусов ежегодно и до миллиона глюкометров в год», — прокомментировал директор по развитию компании «Медтехсервис» Артем Журавлев.

При поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в частности, цифровой платформы «Мой экспорт», пользоваться качественными глюкометрами и тест-полосками смогут не только жители России, но и ближнего зарубежья.

«С помощью этого нацпроекта мы имеем возможность участвовать в реверсных бизнес-миссиях. Помимо прочего, мы рассматриваем возможность локализации производства на территории стран СНГ», — добавил Журавлев.

Нацпроект помогает компании не только с увеличением объемов продукции и ее продвижением в странах СНГ, но и с получением всех необходимых документов.

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