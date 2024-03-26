Не сушит, не стягивает и не портит кожу: как правильно выбрать увлажняющий крем

Секреты молодой и упругой кожи. Как правильно выбрать увлажняющий крем? И какие ошибки лучше не допускать? Рекомендации диетологов: как питание влияет на цвет лица? Почему важно изучать состав косметических средств?

В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

На что обратить внимание при подборе средств для ухода

Начало весны — время серьезных испытаний для кожи. Перепады температур, ветер, а еще сухой воздух в отапливаемых помещениях. Все это вытягивает влагу. Нередко лицо начинает шелушиться, появляется чувство стянутости. Вот и молодая актриса Нина Андронаки перебрала несколько увлажняющих средств, но проблему сухости кожи так и не решила.

«Теми кремами, которыми я пользуюсь, они для меня недостаточно увлажняющие, так скажем. Вроде как нанес, приятно. А потом понимаешь, что кожа все равно сохнет очень быстро. Нет ощущения напитанности изнутри», — объяснила она.

Девушка часто использует грим. Профессия обязывает постоянно менять образы. А ведь это тоже отрицательно сказывается на состоянии кожи. При этом сама актриса к выбору средств по уходу за лицом относится довольно легкомысленно.

«Я пользуюсь кремом, который первым вижу в магазине. У меня нет каких-то определенных предпочтений. На состав я обычно не смотрю», — призналась Андронаки.

Артистка отправилась к профессиональному косметологу-эстетисту Ирине Ткачевой. Эксперт сразу уточняет информацию о жалобах.

«У меня сохнет кожа вокруг рта. У меня лоб тоже. Вообще чувствую стянутость», — рассказала Андронаки.

«Нина, я вижу, что кожа сухая. И еще здесь присутствует купероз. И, конечно же, нам очень важно ее увлажнять… Почему краснеет лицо и реагирует? Скорее всего, у вас нарушается эпидермальный барьер», — уточнила Ткачева.

Косметолог рассказала, на что обязательно нужно обратить внимание при подборе средств.

«Я рекомендую средства брать в аптеке и не брать разные марки. Например, если вы взяли пенку, то крем брать этой же марки, потому что на самом деле ингредиенты между собой могут конфликтовать», — подчеркнула она.

Какие целебные свойства есть у гиалуроновой кислоты

По мнению специалиста, пациентке нужен комплексный уход. Не только увлажняющий крем, но также сыворотки и пенки для умывания. Причем важно, чтобы в их составе была гиалуроновая кислота.

«Гиалуроновая кислота — это полимер, который притягивает к себе большое количество воды и является неотъемлемой частью внеклеточного матрикса кожи. Гиалуроновая кислота нам нужна для того, чтобы все клетки нашей кожи правильно функционировали. Чтобы вырабатывался коллаген, эластин и кожа была упругой, с хорошим тонусом и с хорошим цветом», — рассказала косметолог Ткачева.

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Однако не вся гиалуроновая кислота одинаково хорошо подходит для увлажнения. Да, она тоже бывает разной.

«Есть низкомолекулярная, среднемолекулярная и крупномолекулярная гиалуроновая кислота. Крупномолекулярная кислота: есть риски, что у нас может возникать отечность, особенно если ее наносить в вечернее время. Низкомолекулярная кислота будет лучше проникать в кожу, достигать более глубоких слоев, увлажнять кожу, задерживать трансэпидермальную потерю влаги. То есть кожа не будет терять влагу, и кожа будет после этого с хорошим сиянием, с хорошим цветом», — объяснила косметолог-эстетист.

Многое зависит и от питания. К примеру, однообразие в рационе ухудшает состояние кожных покровов.

«Когда человек в какой-то определенный период времени, длительный период времени использует один или два продукта в рационе, это может привести к сухости и ухудшению качества кожи», — уточнила диетолог ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Елена Игнатикова.

Среди других негативных факторов: алкоголь, табак, быстрые углеводы и дефицит жидкости в организме.

«Кожа при этом может становиться сухой, тусклой, появляется много мелких морщинок, появляются темные круги под глазами», — подчеркнула диетолог Игнатикова.

К счастью, Нина Андронаки ведет здоровый образ жизни, и ей достаточно соблюдать рекомендации косметолога. Она убедилась, что только экспертный подход к увлажнению кожи дает максимально эффективный результат: кожа становится увлажненной, молодой и красивой.