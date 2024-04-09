Сухая смерть: что грозит водителям без увлажнителя воздуха в салоне

Около 20% всех ДТП происходит из-за того, что водитель засыпает за рулем. Мало кто знает, но причиной плохого самочувствия может быть воздух в салоне автомобиля. При недостаточной влажности слизистые пересыхают, а организм получает меньше кислорода. Итог: жжение в глазах и чувство усталости. Решить проблему помогут увлажнители воздуха.

Какой лучше выбрать, разобралась «Самая полезная программа».

Зачем нужен увлажнитель воздуха в салоне авто

Каждый из приборов превращает обычную воду в насыщенный пар, который увлажняет воздух. Это касается тех ситуаций, когда воздух в салоне автомобиля сухой. Кондиционеры его пересушивают и, конечно, лучше увлажнить воздух для того, чтобы дышать можно было полной грудью. По сути, для автомобиля подойдет любой увлажнитель воздуха. Главное, чтобы он помещался в подстаканник и мог работать от порта USB. На прилавках есть десятки таких моделей на любой вкус и кошелек.

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Эксперты решили протестировать сразу три образца за 400, 700 и 1300 рублей. Все одинакового объема — 250 мл. Первым делом заправили увлажнитель воздуха водой. Каждый из приборов оснащен фильтром. Производитель рекомендует обязательно использовать для данных устройств очищенную воду. Вода из водопровода не подойдет, потому что в ней огромное количество всевозможных солей, а эти соли рано или поздно забьют фильтры, прибор просто выйдет из строя.

Какие увлажнители более герметичны для машины

Важно, чтобы вода из увлажнителя не расплескалась в дороге. Для этого корпус устройства должен быть герметичным, поэтому, в целях проверки, специалисты перевернули образцы вверх дном. Стоит отметить, что первый девайс сильно протекал. Получается, если вдруг устройство упадет или перевернется, вода начнет вытекать. Бюджетный увлажнитель провалил тестирование, однако и у дорогого прибора результат ничем не лучше. Это значит, что в машине может произойти короткое замыкание. Понятное дело, предохранитель спасет, но это явно плохая характеристика для дорогого устройства.

По-настоящему герметичным оказался только увлажнитель за 700 рублей. На столе ни капли не осталось. Специалисты перевернули образец, чтобы посмотреть, не прольется ли вода. Немного потрясли. Вода не капала и не текла.

Далее перешли к испытаниям увлажнителей в салоне автомобиля. Поставили первый образец в подстаканник, подключили к бортовой сети и отправились в путь.

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Всего через несколько поворотов на дороге корпус дешевого устройства дал течь. И это при том, что ехали не быстро. Поэтому на больших скоростях, на больших виражах наверняка несколько капель бы вытекло, если бы увлажнитель был доверху наполнен. А вот прибор за 700 рублей и на этот раз не подвел. Он не протек на поворотах и не упал во время резкой остановки. Его не болтало, даже несмотря на то, что было очень много места вокруг увлажнителя.

Образец за 1300 рублей справился с задачей наполовину. Вода не расплескалась, но сам увлажнитель оказался неустойчивым. Бутылка, которая светится в темноте, качалась влево и вправо. Это, конечно, не самый удобный вариант.

Какие устройства лучше увлажняют воздух в авто

Эксперты провели главное испытание. При включенном обогреве уровень влажности в салоне автомобиля держится на отметке 25-30%. Это низкий показатель. Смогли ли увлажнители исправить ситуацию?

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На 30 минут оставили увлажнители в салоне автомобиля и после посмотрели, как изменилась влажность внутри салона. Комфортные показатели влажности — от 40-60%. Изменения отслеживали с помощью гигрометра. Для чистоты эксперимента выставили на всех трех образцах одинаковый режим беспрерывной подачи пара, а затем приступили к испытанию.

За полчаса бюджетный прибор повысил влажность на 18%. В передней части салона датчик показал 41%, а задний — 44%. Неплохой результат, но и не идеальный. Второй увлажнитель справился с задачей лучше. За те же 30 минут показатели на гигрометре почти приблизились к оптимальному значению. А вот дорогой прибор оказался самым неэффективным. Его тестировали последним, к этому времени воздух в салоне автомобиля итак был довольно влажным. Казалось бы, результат должен быть выше, чем у других образцов, однако в районе передней панели уровень влажности поднялся на 17%, а в задней части салона всего на 12%.

Какой увлажнитель воздуха работает дольше

Заключительная проверка выявила, как долго работают приборы без дозаправки. Снова залили в каждый увлажнитель по 250 мл воды и засекли время. Первым перестал вырабатывать пар дорогой образец. Его хватило на три часа. Еще через полчаса отключился бюджетный прибор. А самым стойким оказался образец за 700 рублей. Продержался четыре часа.

По итогам всех экспериментов он и стал победителем. Значит, для автомобиля можно смело покупать увлажнитель средней ценовой категории. Главное, чтобы он был устойчивым и герметичным. Для этого подбирать устройство следует под размер подстаканника. Еще у прилавка стоит убедиться в том, что между элементами корпуса нет щелей и зазоров.