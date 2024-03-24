Потеряют все: для каких знаков коридор затмений особо опасен с 25 марта по 8 апреля 2024

Весна всецело вступает в свои права, принося теплую погоду и хорошее настроение. Вот только расслабляться в этот период точно нельзя, ведь уже 25 марта на мир обрушится влияние мощного коридора затмений. Изменения на небосводе способны внести значительные коррективы в жизнь представителей зодиакального круга.

О том, какую опасность таит грядущая череда затмений, и что в этот период категорически запрещено делать, дабы не навлечь на себя беды и тяжелые испытания, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Елена Островская.

Когда будет коридор затмений в 2024 году

В астрономии под этим термином принято понимать череду лунных и солнечных затмений, происходящих за короткий промежуток времени. В последний раз подобное явление на небе можно было наблюдать в октябре прошлого года. Вновь необычный феномен произойдет в конце марта 2024-го.

Он начнется полутеневым лунным затмением, которое состоится ночью 25 марта, а завершится полным солнечным — 8 апреля. Однако отследить его в России не получится, такая возможность будет доступна лишь жителям Мексики, США и Канады.

В астрологии подобной конфигурации на небосводе уделяют не меньше внимания. Тем более, что в 2024-м важно проявлять особую осторожность, так как многие специалисты называют его «годом кармы», когда каждому возвращается вдвойне за все хорошие и плохие поступки.

«Главными в грядущий коридор затмений станут темы здоровья и отдыха, расслабления, путешествий. Также многие люди задумаются о том, как они сейчас живут. Приносит ли удовлетворение моральное и материальное то, чем они сегодня занимаются?», — рассказала астролог.

Какое влияние окажет коридор затмений с 25 марта по 8 апреля 2024

Грядущий коридор затмений пройдет под влиянием прямолинейного и импульсивного Овна, поэтому стоит заранее подготовиться к неизбежным спорам и потенциально опасным ситуациям. В рамках всего мира особое внимание будет приковано к сферам финансов, здравоохранения, а также культуры и образования.

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Даже в последние дни тяжелого кармического периода нельзя расслабляться. С 7 по 12 апреля, когда произойдет финальное солнечное затмение, кратно возрастет риск травм и аварий. Желательно избегать большого скопления людей. Кроме того, многие почувствуют желание заняться здоровьем — пройти профилактический осмотр, сдать анализы или же устроить себе недолгий отдых.

«Также важно отметить, что в солнечном затмении 8 апреля будет участвовать ретроградный Меркурий (со 2 по 26 апреля 2024). Это значит, что нужно уделять предельное внимание поступающей к нам информации», — подчеркнула эксперт.

Дабы избежать лишних тревог и громких ссор, звезды советуют, внимательно следить за собственными словами, иначе в общении с окружающими непременно возникнут двусмысленность и недопонимание. Лучше несколько раз переспросить и внести предельную ясность по всем аспектам, пока Меркурий не внес свои коррективы.

Что нельзя делать в коридор затмений с 25 марта по 8 апреля 2024

Многие представители зодиакального круга в момент наступления коридора затмений ощутят значительный прилив сил и желание кардинально изменить свою жизнь. Поддаваться внезапному порыву, который принесет сезон Овна, ни в коем случае нельзя.

«Коридоры затмения — это время для самоанализа, наблюдения за тем, что происходит внутри вас и вокруг. Понять, куда вы хотите двигаться дальше», — рассказала астролог.

Следует повременить с дорогостоящими приобретениями и любого рода финансовыми вложениями. Высок риск того, что деньги попросту сгорят, оставив ни с чем. Это же касается любых начинаний, будь то поход в спортзал, смена работы или новое хобби. Все будет буквально валиться из рук, а новое дело вряд ли принесет ожидаемую радость.

Также звезды советуют воздержаться от аффирмаций и составления карты желаний. Скорее всего о задуманном после придется пожалеть.

Что можно делать в коридор затмений с 25 марта по 8 апреля

Кипучую энергию в период коридора затмений важно направить в полезное русло. Вместо того, чтобы сходу браться за все дела, представителям зодиакального круга лучше, наоборот, замедлиться и уделить внимание тщательному планированию.

Однако и список дел нельзя составлять бездумно. Так как 2024 — год кармы, за все замыслы, не получившие реализации, в конце концов, придется отвечать вдвойне.

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Какие знаки зодиака сильнее подвергнутся влиянию коридора затмений

Подопечным всех знаков зодиака в коридор затмений с 25 марта по 8 апреля стоит обратить внимание исключительно на себя.

Особенно это касается Рыб, которым в данный период полезно научиться лучше понимать собственные желания и отслеживать личностный рост. А тем же Девам, напротив, важно в эти даты стараться уделять время отношениям как с возлюбленными, так и с коллегами.

Львам, Тельцам, Козерогам и Водолеям звезды советуют быть внимательнее с финансами. Крайне важно в этот период отказаться от спонтанных покупок и акцентировать внимание на накопительстве. Отложенные деньги в будущем обязательно пригодятся.

Для Раков грядущие конфигурации на небосводе готовят трудности в поездках и путешествиях. Однако, если подходить к вопросу серьезно, проблем в дороге удастся избежать.

Стрельцам и Близнецам коридор затмений принесет множество сомнений относительно их работы, положения в обществе и предназначения в целом.

Больше остальных повезет Весам, Овнам и Скорпионам. Их эмоциональное состояние во время череды затмений будет наиболее стабильным. Но целенаправленно лезть на рожон и создавать себе проблемы все же не стоит.