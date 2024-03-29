Томительные ожидания весеннего тепла подходят к концу, ведь на пороге солнечный апрель. В это время легкий ветерок принесет энергию, которая окончательно пробудит все вокруг от зимней спячки. Многим захочется не сидеть на месте и добиться невообразимых высот. В итоге большинство знаков зодиака окажутся в самом центре круговорота ярких событий.

Однако не обойдется и без испытаний. Расположение и движение некоторых планет проверят многих на прочность и внимательность. И те, кому удастся справиться со всеми трудностями, получат щедрую награду от Вселенной. Кому в апреле 2024 года посчастливится преуспеть в жизни, а для кого месяц станет чередой испытаний, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Гороскоп на апрель 2024 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Апрель 2024 года обещает быть ярким и очень интересным. Все знаки зодиака столкнутся с двумя важными астрологическими периодами, которые принесут в их жизнь огромное количество разнообразных событий. Первым будет время ретроградного Меркурия, ожидающееся со 2 по 25 апреля. Данное движение планеты в обратном направлении считается причиной черной полосы в жизни и связано с возникновением большого количества ошибок. Астрологи советуют отложить намеченные планы и посвятить это время исправлению промахов прошлого.

«В этот раз придется исправлять ошибки, которые люди совершили, отвоевывая себе „место под солнцем“. Вернутся ситуации, в которых они были неправы. Придется их решать и учиться договариваться», — объясняет астролог.

В период ретроградного Меркурия не стоит принимать важных решений и начинать новых дел, ведь риск провала крайне велик.

«Поэтому есть смысл отложить новые дела, запуск новых проектов на время после ретроградного Меркурия. Тем более там будет прекрасный период конец апреля», — предостерегает эксперт.

В данный период ошибки начнут закрадываться и в документы. Порой они будут настолько неожиданными, что заметить их будет крайне трудно. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, важно внимательно относиться ко всем бумажным делам и перепроверять написанное перед тем, как поставить подпись.

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Во время ретроградного Меркурия нужно тщательно анализировать приглашения на новую работу. Есть большая вероятность, что даже самые привлекательные предложения в период ретроградного Меркурия окажутся полны различных нюансов, о которых представители зодиакального круга могли даже не догадываться. Поэтому перед выходом на новую работу важно обсудить все волнующие вопросы с будущими коллегами и руководителем.

Также во время ретроградного Меркурия важно с особым вниманием относиться к медицинским анализам, ведь и в них возможны ошибки. Лучше перенести все осмотры у врача, а если отменить планы все же не удастся, после 25 апреля необходимо убедиться, что все анализы верны.

«Ну и, конечно же, рекомендация всех времен и народов для периода ретроградного Меркурия — не покупать технику. Если она сломалась, лучше ее отремонтировать, либо отложить покупку на период после ретроградного Меркурия», — предупреждает специалист.

Ретроградный Меркурий не обделит ошибками и любителей путешествовать. Во время поездок может произойти путаница с билетами. Неожиданно произойдут задержки рейсов, смены гейтов и другие изменения. Кроме того, визиты в зарубежные страны могут быть затруднены проблемами с коммуникацией. Многие путешественники окажутся непонятыми местными жителями. Гороскоп рекомендует не стесняться переспрашивать, чтобы поездка осталась в воспоминаниях приятным событием.

А 18 апреля Юпитер соединится с Ураном. Благодаря данному явлению многие почувствуют невероятный подъем сил и неудержимое желание действовать. Однако важно помнить, что до 25 числа Меркурий все еще будет ретроградным, а значит об осторожности забывать не стоит.

«В этот период с 18 по 25 апреля готовьтесь. Очень многие люди захотят поменять работу, поменять жизнь, переехать, купить что-то себе новое. Вообще, в целом будет меняться сознание и будут меняться ценности. Поэтому не самый лучший период 18–25 апреля для того, чтобы начинать что-то новое», — рекомендует астролог.

Все решительные и активные действия лучше начинать с 26 апреля, тогда успех будет не за горами.

Овен — гороскоп на апрель 2024

Начало апреля для огненных Овнов окажется крайне активным, что сроднит его с характером самого знака. Период будет взрывным, суетным и даже немного агрессивным. Представители зодиакального круга столкнутся с большим количеством задач, требующих достаточно быстрых решений. Это могут быть как собственные дела, так и семейные.

Несмотря на значительную загруженность, пылкая душа Овна будет требовать творчества. Долго сопротивляться этому желанию у подопечных огненной стихии не получится, и ближе к концу месяца они начнут новый проект или откроют для себя новое хобби. А некоторым посчастливится устроиться на работу мечты или занять новую должность. Звезды советуют довериться своим желаниям и отправиться навстречу переменам.

Телец — гороскоп на апрель 2024

Во второй месяц весны Тельцы ощутят прилив сил и станут особенно работоспособными. Внутренняя энергия будет пробуждать в подопечных знака зодиака желания сменить имидж, попробовать себя в новом деле или принять участие в каком-либо проекте. Гороскоп рекомендует не игнорировать данные стремления.

Также запала знака зодиака хватит на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки дела, которые раньше были не по силам или оказались отложены в долгий ящик. Главное — уверенно действовать.

Близнецы — гороскоп на апрель 2024

В апреле 2024 года Близнецы будут купаться в деньгах. Вселенная подарит им возможность повысить свое благосостояние различными способами. Это может быть как повышение зарплаты, так и хорошее предложение об участии в прибыльном проекте или вовсе о новой работе.

Увеличившийся денежный поток позволит воздушным знакам зодиака реализовать ранее намеченные планы и приобрести то, о чем они давно мечтали.

Рак — гороскоп на апрель 2024

Ракам в апреле не удастся сидеть на одном месте. Гороскоп намекает, что в течение данного времени представителей зодиакального круга ожидает много поездок.

Середина весны может подарить водным знакам зодиака интересные встречи с людьми, которые в будущем окажутся крайне полезными в рабочей сфере жизни. Также Ракам предстоит посетить какие-либо обучения или другие мероприятия, способные принести новые знания. Стоит постараться не упустить все возможности, подаренные Вселенной, даже если это будет очень трудно. Согласно гороскопу, проделанные в этот месяц старания могут окупиться к лету.

Лев — гороскоп на апрель 2024

Для ярких Львов апрель станет «домашним» и уютным месяцем. Представителей знака зодиака захватят бытовые вопросы и хлопоты. Это может как ремонт и обновление интерьера, так и покупка квартиры и смена места жительства.

Несмотря на их большое количество, заботы окажутся действительно приятными. Львам удастся прочувствовать все прелести комфортной домашней жизни. На фоне настоящей душевной радости проблемы, которые длительное время не оставляли в покое, будут казаться вовсе незначительными.

Дева — гороскоп на апрель 2024

В середине весны Девам придется много работать. Трудовые будни полностью захватят мысли представителей знака зодиака, однако у большинства хлопоты будут связаны не только с рабочими проектами, но и с детьми.

Также в середине весны в сердцах многих Дев вспыхнет влюбленность или романтическая привязанность. Чтобы максимально насладиться чувствами, гороскоп советует им поддаться или же вовремя остыть, оставив в душе лишь теплые воспоминания. Тогда апрель 2024 года на долгие годы сохранится в памяти как невероятно счастливое время.

Весы — гороскоп на апрель 2024

В начале месяца Весам важно пересмотреть свое отношение к работе. Лучше отказаться от обязанностей, с которыми справиться крайне сложно. Однако это не значит, что можно будет расслабиться. Для достижения успеха взамен трудным задачам важно взять на себя те, что приносят больше удовольствия.

В конце месяца Весам стоит заняться здоровьем. Период будет благоприятным для прохождения обследований и визитов к врачу с жалобами на проблемы, которые были замечены ранее, но остались проигнорированы.

Скорпион — гороскоп на апрель 2024

Для таинственных Скорпионов апрель станет временем партнерства. Представителям знака зодиака, привыкшим закрываться от внешнего мира, придется выйти из зона комфорта. Им необходимо научиться вести переговоры и договариваться с окружающими. Пересилив себя, подопечные водной стихии смогут достичь успеха.

Умение грамотно вести диалоги поможет во многих сферах жизни, включая карьеру и личную жизнь. Порой попытки договориться с возлюбленным, коллегами или клиентами могут создавать напряженные ситуации. Однако звезды обещают, что Скорпионам удастся выйти победителями даже из затруднительного положения.

Стрелец — гороскоп на апрель 2024

Во второй месяц весны 2024 года на Стрельцов свалится огромное количество работы. Гороскоп предостерегает, что это время окажется крайне трудным, и знаки зодиака будут едва справляться с водоворотом обязанностей.

Однако звезды гарантируют, что результат такого цейтнота окажется очень благоприятным. Данный факт не сможет не порадовать Стрельцов. Наградой за проделанные труды станет либо повышение зарплаты, либо внушительная премия. Поэтому не стоит опускать руки и сдаваться раньше времени.

Козерог — гороскоп на апрель 2024

Апрель 2024 года подарит Козерогам две возможности: отправиться в путешествие или усовершенствовать свои навыки и значительно повысить профессиональный уровень.

Предпочтения всех представителей знака зодиака будут разниться. Одни выберут карьеру, а другие — возможность увидеть мир. Согласно гороскопу, Вселенная благосклонно отнесется к любому решению, и оно обязательно будет полезным. Однако не стоит пытаться угнаться за двумя зайцами сразу, ведь тогда получить удовольствие не удастся.

Водолей — гороскоп на апрель 2024

Водолеи в апреле 2024 года будут чувствовать себя настоящими победителями. И это неудивительно, ведь прорыв в карьере им обеспечен Вселенной. Значимым шагом на пути к успеху может стать победа в конкурсе, важные знакомства, получение новой должности или даже смена места работы.

Подопечным знака зодиака важно быть активными и внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить ни единой возможности. И даже если не удастся получить результат сразу, то не стоит отчаиваться. Искренние старания станут хорошим заделом на будущее.

Рыбы — гороскоп на апрель 2024

Чувствительные Рыбы в апреле 2024 года окажутся в центре внимания. Их будут приглашать не только на неформальные встречи, но и на различные выступления и конференции. Гороскоп советует не отказываться от приходящих предложений.

Водным знакам зодиака стоит расширять круг общения и увеличивать социальный капитал. Спустя время будет понятно, что данные взаимодействия с людьми были крайне полезны, ведь представителям зодиакального круга удастся найти новых друзей и настоящих единомышленников.