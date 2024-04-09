«Очень плохо сейчас»: 79-летний Юрий Антонов приходит в себя после травмы на сцене

Певец Юрий Антонов из-за проблем со здоровьем не часто выступает на сцене. Как на нем сказался инцидент, после которого он чуть не оглох, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юрий Антонов пострадал во время концерта. По чьей вине знаменитый артист едва не оглох? Удалось ли ему восстановиться после операции на коленном суставе? И почему певец сел на диету и больше не употребляет спиртное? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня сегодня были проблемы на сцене. Вы себе не представляете. Первая песня началась с того, что я сразу чуть не оглох… В моей жизни, 50 с чем-то лет я работал на эстраде, первый раз в жизни я это испытал», — рассказал народный артист РФ.

79-летний Юрий Антонов жалуется: он едва не лишился слуха во время выступления на музыкальной премии. Артист вышел на сцену, чтобы исполнить несколько песен. По его словам, технический персонал неожиданно включил очень мощный звук.

«У меня и так со слухом не очень. Такой силы были мониторы, такой, вы себе не представляете. Я удар звуковой испытал просто. Я после первой песни сказал, что надо убавить мониторы. Они, наоборот, еще сильнее включили», — объяснил Юрий Антонов.

Музыкант отработал концерт, но после ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. Антонов говорит: он получил акустическую травму с пульсирующей болью в ушах и головокружением. Также у артиста временно ухудшилась ориентация в пространстве. Но Юрий Михайлович отказался вызывать врачей.

«Очень плохо сейчас. Я не все слова слышу, потому что… Я не могу даже сообразить, что вы говорите», — сказал он.

Поклонники переживают за Антонова. Ведь исполнитель и так редкий гость на мероприятиях. Ранее из-за проблем со здоровьем он не смог выступить на новогодних концертах в Москве. В 2018-м у Антонова произошел разрыв мениска. Певец перенес несколько операций, в том числе и по замене сустава. Но это не решило проблему. Артист до сих пор испытывает сильные боли.

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«Да нет, еще пока не перестала (нога болеть. — Прим. ред.). Так, чувствую, чувствую… Нет, в больницу нет. У меня есть место, где много тренажеров», — рассказал Юрий Антонов.

Несмотря на недуг, Антонов старается не падать духом. Чтобы снизить нагрузку на сустав и в целом чувствовать себя лучше, по рекомендации врача он сел на диету. Отказался от спиртного, перешел на минеральную воду. Убрал из рациона мясо, уменьшил порции еды. И уже похудел на несколько килограммов.

«Я просто, как вам сказать, на голодном пайке начал сидеть. Только начал еще… Фрукты, овощи», — поделился артист.

«Это очень опасно. Нужно к любой диете и к любому переходу на диетическое питание подходить с умом. Если ты ешь только овощи и фрукты (он, в принципе, мужчина уже зрелый), то как организм будет получать тот же самый белок, животные эти все вещества», — высказался певец Илья Гуров.

Антонов рассказал: выбирает исключительно экологичные продукты. Покупает их лично.

«Овощи на рынке покупаю. Когда молодой человек, он не думает о старости, о молодости. Он выпивает, хорошо закусывает. Все это потом отрыгнется, просто отрыгнется. Сто процентов», — подчеркнул певец.

Но главным залогом здоровья артист считает жизнь за городом. Несколько лет назад он построил усадьбу в подмосковном поселке Грибово, в 20 километрах от столицы. Общая площадь участка — более 1000 квадратных метров.

«Деньги вкладываю… В землю. У меня лес, вы понимаете? 40 метров высотой деревья. Лес», — рассказал исполнитель.

В особняке Антонова предусмотрено все, что нужно для артиста: студия звукозаписи, свой кинотеатр, а также крытый бассейн и сауна. Юрий Михайлович живет один. После трех неудачных браков он так и не женился. Прошлым летом маэстро заметили в компании молодой брюнетки. Но сам он опроверг отношения.

«Возлюбленная (смеется. — Прим. ред.). Я очень старомоден в этом смысле», — заявил Антонов.

Артист не исключает, что однажды решится на четвертый брак. Но сейчас ему важнее личный комфорт и спокойствие. После выступления на премии пострадавший певец поспешил уехать домой восстанавливаться.