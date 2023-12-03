«У меня секс каждый день»: 78-летний Юрий Антонов рассказал о личной жизни

По словам знаменитого музыканта, секрет его отличной формы и хорошего настроения — горький шоколад.

Народный артист России Юрий Антонов не празднует Международный день секса, который отмечается 30 ноября. В календарях знаменательных и памятных дат он появился в 2007 году. А в жизни Антонова, судя по ответу, гораздо раньше. И не потерял актуальности до сих пор, хотя исполнителю через три месяца исполнится 79 лет. Возраст, видимо, не является помехой и никак не спорит с аппетитами звезды.

«Этот праздник я как-то специально не отмечаю, ибо секс у меня есть и так каждый день», — цитирует Юрия Михайловича utro.ru.

Журналисты подстерегли Антонова за кулисами «Песни года», мероприятие прошло в Дверце спорта «Мегаспорт». И мало того, что не постеснялись задать знаменитости пикантный вопрос, еще и получили амбициозный ответ. Поспешили похвалить отличную форму Антонова — все-таки большие успехи для мужчины в неполные 79 лет. Артист с готовностью поделился секретом бодрости и активности.

«Горький шоколад. Это источник моего хорошего настроения», — со смехом рассказал певец.

Юрий Антонов был женат трижды. Впервые он повел под венец избранницу Иду в 1976 году. Вместе с еврейскими родственниками женщина решила эмигрировать в США, где и прожила жизнь, за ней музыкант не последовал. Вторая жена Мирослава Бобанович была родом из Югославии, после развода она перебралась в Хорватию. Третья супруга мэтра Анна тоже не захотела оставаться в России, сейчас она живет во Франции, как и дочь Антонова Людмила. В Москве проживает сын артиста Михаил.

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