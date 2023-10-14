«Кушают лучше нас»: сколько Юрий Антонов тратит на содержание домашнего зоопарка

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 5 391 0

Певец Антонов тратит на корма для своих животных больше 50 тысяч рублей в месяц

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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За городом у 78-летнего артиста особняк, на территории которого живут десятки питомцев. Юрию Михайловичу предложили именно им завещать свое имущество.

Народный артист РФ Юрий Антонов тратит на корма для домашних питомцев не менее 50 тысяч рублей в месяц. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru в ходе гала-ужина, посвященного старту голосования Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2024». Известно, что у знаменитости дома не просто много животных и птиц — речь идет не об одном и не о двух десятках! Пернатые и четвероногие живут на территории его загородного особняка в элитном подмосковном поселке Грибово.

Встретить спутницу жизни, с которой можно было бы разделить старость, не получилось, артист трижды разведен, дети выросли. В прежних интервью он признавался, что любовь к женщине никогда не была его творческой музой. Котики и собачки оказались для Антонова куда более приятной и желанной компанией. По данным прессы, основанным на интервью музыканта, в его усадьбе живут 40 кошек, 17 собак, 20 белок, утки и гуси, один петух, павлины и фазаны, а в пруду плавают декоративные рыбки.

«Коты кушают лучше нас. В месяц, я думаю, тысяч 40-50, даже побольше. Это только корма! Я покупаю много пшеницы, кукурузу, у меня же там зоопарк целый!» — смеется Антонов.

Корреспондент в беседе с маэстро припомнил знаменитостей, которые завещали свое имущество домашним питомцам. Так, например, поступил модельер Карл Лагерфельд. Заработавший невероятное состояние дизайнер отписал любимой кошечке Шупетт 200 миллионов долларов! У нее две горничные, едва ли не раз в неделю ее осматривает ветеринар, еще у нее личный блог и собственный самолет… Услышав вопрос журналиста о наследстве, Юрий Антонов засмеялся и махнул рукой.

«Они не поймут меня, животные. Им все равно ничего не достанется, как бы я ни хотел. Много найдется желающих», — добавил он с улыбкой.

Ранее 5-tv.ru выяснял, насколько опасным может быть содержание диких животных в домашних условиях. Не только для хозяев, но и для самих «питомцев».

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