Кошмар наяву: какие ошибки допускают звездные хирурги и как взыскать компенсацию

Многие мечтают о походе к косметологу или пластическому хирургу в надежде, что тот сможет исправить недостатки, однако люди не подозревают, чем может обернуться поход к такому специалисту.

Как жертвами неудачной пластики становятся сами хирурги? Чего ждет недовольный пациент от звездного хирурга Тимура Хайдарова и какие претензии к нему у Росздравнадзора? Чем может обернуться нитевая подтяжка лица?

Ответ узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Тяжелые последствия пластических операций

Полные концертные залы, мероприятия и толпы поклонников. Все это в прошлом — жизнь певицы Алены Демидовой поделилась на до и после шесть лет назад, когда она решила сделать несложную на первый взгляд нитевую подтяжку лица.

«При этой подтяжке раздался хлопок очень сильный. Ну, знаете, как из пневморужья. В этой области. Жгучая, сильная боль. Я попросила дальше не продолжать. Он сказал, что все будет хорошо. На следующий день у меня вообще голова съехала на левую сторону. Я как бы придерживала ее плечом», — поделилась певица.

После этого Алена еще долго посещала своего хирурга, но уже с просьбой вернуть все как было.

«Ездила к Соцкому (пластический хирург Лев Соцкий — Прим.ред.) как на работу. Все говорила. Лев, ну давай уже нити-то вытащим. Не надо оно мне. — „Не-не-не, все будет нормально, ничего“», — рассказала пострадавшая.

По словам певицы, доктор посоветовал ей просто отвлечься, отправиться в отпуск. Так она и поступила, но это не помогло.

«Уже за границей, когда у меня пошло просто огромное слюноотделение, врачи сказали, что срочно в Москву, мол это слюнные нервы у вас. Прилетели, пришли ко Льву. Видимо, он уже понял все. Сделали МРТ, а дальше классика жанра», — пожаловалась женщина.

А жанр вылился в эпопею — Алене пришлось удалить гланды, а потом снова лечь под нож уже другого пластического хирурга. На этот раз врач задел лицевой нерв.

«У меня сразу на операционном столе, когда я вышла из-под наркоза, не закрылся глаз. Я не смогла проморгать. То есть сейчас я еще хоть как-то его вот так закатываю. Просто был открытый глаз. Все», — вспоминала Демидова.

Но если простые пациенты часто не знают, какие последствия могут быть от некачественных косметологических процедур и операций, то, казалось бы, знают пластические хирурги. Однако не все.

Александр Вдовин увеличил себе ягодицы.

«Вначале была флегмона, а потом начался сепсис крови, что подтверждает документы. Вы знаете, я не мог ходить, жить, есть, пить. Да и вообще ничего не мог. Я думал, что я умру. Я четыре месяца лежал», — поведал пластический хирург Александр Вдовин.

Он утверждает, что смертельно опасную операцию проводил звездный хирург Тимур Хайдаров.

Как добиться справедливости после неудачной операции

По словам Демидовой, операцию хирург проводил ей в тот момент, когда в организме развивалась инфекция. После Алена пыталась урегулировать вопрос с врачом, просила оказать помощь в лечении.

«Вы меня оперировали на бактериальной инфекции. И это официально доказуемый факт», — объяснила пациентка по телефону.

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Однако челюстно-лицевой хирург Георгий Геворков навстречу не пошел.

«А зачем вы с бактериальной инфекцией пришли оперироваться? Вы несете ответственность», — парировал он.

Доводы, что перед операцией клиентка сдала все необходимые анализы, в том числе кровь, по которым врач должен был оценить ее состояние, а потом давать добро на хирургическое вмешательство, не подействовали.

«Я принесла все анализы. А вы уже решаете как врач, поднимать меня на операцию или нет. Я не врач», — пыталась объяснить артистка.

В итоге певица решила обратиться с заявлением в Следственный комитет.

«Первым, что мы сделали, конечно, мы написали заявление в правоохранительные органы. Однозначно, здесь может судимость доходить до десяти лет лишения свободы у врача», — объяснила адвокат Алены Демидовой Алена Коробейникова.

Другой пострадавший от рук пластического хирурга — Александр Вдовин — рассчитывает на компенсацию более чем в 57 миллионов рублей. Правда, в отличие от Демидовой, обращаться в суд он не спешит.

«Мой адвокат считает, что надо, чтобы на него завели уголовное дело. У одной девушки отгнили соски, ареолы отвалились. Вот так вот, представляете, она подала в суд. И выиграть дело так и не может. Уже два или три года суд висит», — утверждал потерпевший.

Впрочем, судебных разбирательств Тимуру Хайдарову хватает. Недавно иск к его клинике направил Росздравнадзор. Как следует из картотеки Арбитражного суда, дело связано с нарушениями по части лицензионных требований. В частности, по результатам экспертизы качества оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».

«Наши юристы сейчас готовят и уже подготовили документы, которые будут оспаривать решение Росздравнадзора. То есть, где-то не было термометра, мы уже его повесили, все, пожалуйста, у нас термометр висит. Где-то там не был загружен в программу список сотрудников, мы уже это все исправили, понимаете? И 90% вот этих всех предписаний будут оспариваться», — парировал пластический хирург Тимур Хайдаров.

Как же защитить себя от негативных последствий пластической хирургии? Важно помнить, что любая операция влечет за собой определенные риски.

«Не лишним будет поискать в интернете отзывы об этой клинике, чтобы было понимание, все ли там довольны теми процедурами, которые они получили. И только уже после этого принимать решение, стоит ли вам обращаться непосредственно в эту клинику к конкретному врачу-косметологу», — посоветовал адвокат Тимур Матвеев.

Даже самая, казалось бы, простая подтяжка лица может вызвать побочные реакции. Поэтому тем, кто все же собирается стать моложе при помощи хирургов, рекомендуют сначала узнать подробнее о процедуре и пройти комплексное обследование организма. Возможно, лучше прервать гонку за красотой в пользу безопасности.