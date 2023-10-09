Гной, инсульт и тампон в ягодице: кто еще заявил о неудачной операции у хирурга Хайдарова

Скандал вокруг деятельности Тимура Хайдарова продолжает разрастаться. В чем пациенты обвиняют пластического хирурга, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Количество недовольных работой Тимура Хайдарова растет с каждым днем. Как пластический хирург испортил жизнь своему коллеге? Почему он отказался приезжать на досудебные переговоры? Какие требования выдвигают певицы Слава и Любовь Успенская? И кто еще из знаменитостей рассказал о неудачной пластике у звездного врача? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я даже знаю, какая у него крыша. Я про тебя все, *****, знаю. Ты успокойся уже, *****. Остановись и выплати компенсации», — заявила певица Слава.

«Волна хейта, фейков распространяется с целью (многие это и не скрывают) уничтожения, дискредитации», — высказался Тимур Хайдаров.

Уже несколько месяцев вся страна следит за разборками Славы и Любови Успенской с пластическим хирургом. Скандал с каждым днем набирает обороты. Регулярно появляются новые подробности.

«Он всем говорил про все свои клиники, что это его личная клиника. А на самом деле он просто там ангажировал этаж. И каждый год он перебирался из клиники в клинику», — уточнила Слава.

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, что когда-то дружил с Хайдаровым. И даже отправлял к нему своих пациентов. Естественно, не бесплатно.

«У нас договоренность была, что он возвратит мне сумму. Я говорю: „Давай сделаем так: процентов десять будет“», — уточнил он.

Позже в качестве благодарности Тимур предложил сделать Александру упругие ягодицы. Вдовин доверился другу.

«Он меня уверял, что уже работал у себя в Узбекистане, что он был лучшим по имплантам», — объяснил пластический хирург.

Но практически сразу после операции Александр Вдовин пожалел о своем решении.

«Через два месяца началась шишка у меня на правой ягодице. И я ее через полгода вырезал. Это был ватный тампон», — рассказал он.

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С того момента прошло уже несколько лет. А последствия вмешательства до сих пор не дают Вдовину жить спокойно. Он обратился за помощью к другому пластическому хирургу — Владимиру Плахотину. Тот был поражен, в каком ужасном состоянии находится его коллега.

«Это было гнойное воспаление ягодицы. Ягодица была такая здоровая, напряженная. И стали выпускать, собственно говоря, гной. Полтора литра — это кастрюля. Кастрюля такого прекрасного содержимого», — вспомнил врач.

Вдовин много раз пытался мирно договориться с Хайдаровым. Обещал не поднимать шум, если тот выплатит ему компенсацию.

«Я хотел, чтобы он вернул мне 12,5 миллиона. Потому что я, во-первых, потерял… Я то капался, то лежал. У меня были нерабочие дни. И эти нерабочие дни, которые были, я терял пациентов», — подчеркнул пластический хирург.

Когда Слава и Любовь Успенская публично заявили о своих претензиях, Вдовин тоже не стал молчать и захотел привлечь внимание к своей беде. На днях адвокат певиц Елена Сенина предложила Хайдарову урегулировать вопрос с помощью медиации, то есть в присутствии беспристрастной стороны. Хирург согласился и пообещал лично приехать на встречу. Однако в последний момент передумал. Он прислал вместо себя юриста. Это разочаровало пациентов, которые остались недовольны работой звездного врача.

«Я делала грудь, маммопластику с подтяжкой. В итоге, когда сошел отек, этого я ничего не увидела. Не увидела ни подтяжку, я не увидела ничего абсолютно. Это была субстанция. Это была, в общем-то, какая-то изуродованная кривая грудь», — рассказала пациентка Хайдарова Людмила.

«Через несколько дней после операции у меня начала болеть грудь. Я обращалась к ним. Они мне говорили: „Ждем, ждем, ждем, пока мы найдем там инфильтрат“. Потом мне говорили, что они впервые сталкиваются с такой ситуацией. Мне поставили 16 ноября дренажи в грудь. Потом я еще месяц не работала. Когда мне грудь восстанавливали, они мне говорили: живот им не нравится мой. Говорили, что не доделали, вероятнее всего, липосакцию», — поделилась пациентка пластического хирурга Алевтина.

А зимой этого года женщина почувствовала себя странно. Она обратилась к врачу и была в ужасе после того, как узнала диагноз.

«Я сделала себе МРТ. И у меня обнаружили инсульт. Меня увезли в Боткинскую больницу. В реанимации я пролежала», — уточнила пациентка Тимура Хайдарова.

Но еще больше пациентка поразилась, когда ей сказали, что всему виной перенесенная пластика.

«Мне дали вердикт, что это постгипоксические изменения на фоне наркоза. Сейчас я обращаюсь к своему неврологу… Она говорит: „По счету это где-то пять-семь часов тебя оперировали. Скорее всего, либо остановка дыхания была, либо на низком давлении тебя оперировали“», — сказала Алевтина.

Елена Сенина уверяет: эти истории — лишь малая часть. Ведь пострадавших намного больше.

«Порядка ста человек сейчас заявляют свои претензии к Тимуру Хайдарову и, соответственно, к клиникам. Это те заявители, которые активны», — отметила адвокат Славы и Любови Успенской.

Все пациенты уверяют: неудачная пластика спровоцировала множество не только физических, но и психологических проблем.

«Я сижу на антидепрессантах. Вы не представляете, какой букет болезней у меня после этого всего. У меня попытка суицида была», — заявила пациентка Тимура Хайдарова Людмила.

«Я год жила в стрессе. Я не могла ни ********* ни с кем. Я в зеркало на себя не могла смотреть», — рассказала певица Слава.

На днях еще одна знаменитость рассказала, что после операции у Хайдарова ей пришлось обращаться к другим врачам. Ирина Дубцова призналась, что мечтает забыть тот период как страшный сон.

«Хватит, доктор, меня записывать в „счастливые и довольные“ пациентки на всевозможных интервью. Я не люблю скандалов», — написала певица в соцсетях

Адвокат Елена Сенина заявила, что ее звездные клиентки не собираются сдаваться. Ведь конфликт уже зашел слишком далеко. Слава и Любовь Успенская даже поругались с другом Филиппом Киркоровым. Поп-король встал на защиту хирурга. Это возмутило артисток.

«Моя чудо-диета и мое все — это Тимур Хайдаров сегодня. Он дал мне вдохновение и возможность преображения на сцене в той форме, в которой я когда-то был», — объяснил певец.

«А этот Киркоров до смеха, до слез. Так смешно он пытается оправдать и сказать: „Да я стою с лучшим хирургом мира“. Это смешно. Филипп, тебе не стыдно? Он с годами двигается, ******* мозгами», — высказалась Любовь Успенская.

Певицы считают своим долгом довести дело до конца. Они лично поддерживают пострадавших и надеются, что смогут добиться справедливости.