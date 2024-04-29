Месяц красоты: когда в мае 2024 делать стрижку на успех и финансовую удачу

В мае, наконец, наступает долгожданное спокойствие, и появляется возможность восстановить силы, направив весь фокус внимания лишь на себя. Это особенно актуально после трудностей, которые многим уготовил апрель. Конфигурации мощного коридора затмений и коварного ретроградного Меркурия истрепали немало нервов.

К счастью, в самый теплый период весны о спешке и проблемах можно забыть. Тем более, что в это время особенно удачно пройдут бьюти-процедуры. О том, в какие дни лучше всего записывать на стрижку, чтобы привлечь в свою жизнь финансовую удачу и успех, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Когда делать денежную стрижку в мае 2024

Различные поверья о магических свойствах Луны найдутся у многих народов. Считается, что цикл светила по-особенному влияет на человека и его биологические ритмы. Зная об этом, женщины в прошлом подстраивали свою рутину под определенные фазы, чтобы сохранить или отрастить шевелюру.

Пять знаков окутает магия романтики: любовный гороскоп на весну 2024

Согласно обычному календарю, существуют наиболее благоприятные для стрижки дни, когда Луна находится в определенном знаке зодиака, например, – во Льве или Стрельце. Но также есть и периоды, когда проведение бьюти-процедур лучше отложить, так как это может привести к ослаблению и истончению локонов.

Сегодня многие также продолжают придерживаться рекомендаций несложного календаря, дабы поход к парикмахеру не заканчивался разочарованием и бесконечными попытками отрастить волосы.

Самые благоприятные дни для стрижки в мае 2024

Любые манипуляции с внешностью лучше всего планировать на период, когда Луна попадает в знаки, традиционно находящиеся под управлением Венеры, которую также называют планетой красоты, эстетики, соблазнения и даже денежной удачи, — Весы и Телец. Поэтому стрижка во время ее наибольшего влияния поможет улучшить внешность и привлечь к себе внимание окружающих.

“7 мая – Луна в Тельце. Используем этот день, если совсем приспичило. Перед новолунием все-таки нежелательно проводить манипуляции с волосами, а 8 число, наоборот, пропускаем. Светило ослаблено, и наша энергия тоже”, — поделилась эксперт.

Зато, начиная с 14 часов по московскому времени в период с 18 по 20 мая, Луна зайдет в знак Весов. Идеальное положение даже для самых смелых бьюти-экспериментов — результаты точно порадуют. Особенно хорошо эти дни подойдут для объемных причесок.

Считается, что стрижки сделанные под влиянием данного положения, способствуют увеличению густоты шевелюры. Но стоит также помнить, что при воздушной Луне, волосы могут стать непослушными и начнут виться.

Когда делать денежную стрижку в мае 2024

Тем, кто уже долго мечтал о посещении парикмахерской, осуществить задуманное удастся уже в первых числах месяца. Именно в этот момент Луна пройдет через воздушные знаки – Близнецов, Водолея. Так, например, 1, 2 и 9, 10 мая рекомендуется делать объемные и легкие прически, а также химическую завивку.

“Дни с Луной в Овне – 5 и 6 мая – подходят для спортивных и коротких мужских стрижек. Это время как раз убывающей фазы, и волосы после стрижки замедляют свой рост, что так сильно любят мужчины”, — отметила специалист.

Читайте также Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Дабы привлечь в свою жизнь поклонников и популярность, согласно гороскопу, лучше планировать посещение парикмахерской на Луну во Льве – 14 и 15 мая. В эти дни поход в салон красоты поднимет настроение и принесет успех у противоположного пола. К томе же, окрашивание в фиксированном знаке продержится дольше, чем обычно.

“16, 17 (с 13 часов по московскому времени) и 18 мая (до 14 часов) – Луна в Деве подходит для тех стрижек, которые в дальнейшем не потребуют от вас особого ухода, но зато они будут долго сохранять форму. А также это подходящее время для оздоровительных процедур”, — прокомментировала астролог.

Наконец решиться на кардинальную смену имиджа лучше во время Луны в Стрельце. Огненный знак поможет воплотить в жизнь смелую авантюру и проявить свою индивидуальность. Это положение выпадет на 24 и 25 мая. Однако звезды не рекомендуют делать окрашивание, так как оно долго не продержится и, возможно, быстро потускнеет.

Дни с Луной в Козероге – 26 и 27 мая — также считаются благоприятными для бьюти-процедур. Стрижка поможет улучшить структуру прически и укрепить локоны. Впоследствии новый образ привлечет рост в карьере или повышение социального статуса.

Неблагоприятные даты для стрижки в мае 2024

Поход к мастеру стоит отложить в дни, когда Луна находится в водных знаках. Изменения образа в эти периоды может привести к разочарованиям и неожиданным результатам.

“Это 3 и 4 число. Затем 11, 12 и 13 (до 14) мая, а также 21, 22, 23 (до 12), 30 и 31 мая”, — рассказала эксперт.

Зато это благоприятное время для стрижки сеченых кончиков волос и проведения увлажняющих и питательных процедур.