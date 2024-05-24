Дешево и смертоносно: какая страшная опасность скрывается в покупной шаурме

Шаурма — не только дешевый, но и быстрый способ утолить голод. Однако обычный прием подобной пищи может привести к развитию страшной болезни. Какие последствия ждут тех, кто неудачно перекусил на бегу? Всегда ли продавцы шаурмы соблюдают санитарные требования?

Ответы на вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какие последствия могут быть от перекуса шаурмой

Раньше простая жительница мегаполиса Елизавета Кургузова частенько перекусывала шаурмой из-за нехватки времени. Однако теперь от курицы с овощами в лаваше отказывается. Виной тому печальный опыт.

«Я покупаю, прям в машине ее быстренько съедаю, приезжаю домой и сразу чувствую какое-то состояние. Я побежала в туалет, не понимала вообще, что происходит <…>, как будто я умираю. Мне было настолько плохо, что меня всю выворачивало, у меня текли слезы от усталости», — рассказала пострадавшая.

Девушку доставили в больницу.

«Первые три дня, когда меня туда положили, я вообще ничего не ела, потому что было очень плохо. Я буквально ложку поднять не могла, потому что из меня вышло все, и я была бездыханным телом», — поделилась Кургузова.

Какое наказание ждет владельцев ларьков с шаурмой

Заведение, где отравилась Елизавета, больше не работает. А вот в Иркутске подобную закусочную не только закрыли, но и взяли под арест ее хозяев.

«Вы когда открыли кафе, какой год был?», — спросил сотрудник правоохранительных органов.

«Двадцать третий год», — ответил обвиняемый.

Владельца и повара кафе, в котором отравились 11 человек, заключили под стражу на два месяца до вынесения окончательного приговора.

Почему шаурма опасна для жизни

Ранее Роскачество исследовало шаурму 29 торговых марок. В результате проверки выяснился ужасающий факт — 28 из 29 образцов оказались опасны для жизни.

«В половине — кишечная палочка. У еще двух товаров выявлены листерии и золотистый стафилококк. Это показатель, например, непромытых овощей или зелени. Золотистый стафилококк говорит о том, что, скорее всего, была стафилококковая инфекция у сотрудника, то есть у повара, который делал эту шаурму», — объяснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

В большинстве случаев кишечная палочка вызывает рвоту и диарею, а иногда эти бактерии провоцируют даже пневмонию и менингит.

Что такое листериоз и чем он опасен

Листериоз — это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Его возбудителем является бактерия листерия моноцитогенес. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области здравоохранения в связи с высокой смертностью.

Даже перчатки не спасут: как в шаурму попадают опасные инфекции

«В отличие от стафилококка, они развиваются не через 30-40 минут, а спустя один-два дня. Другое проявление листериоза может быть в виде болей в горле, повышения температуры и конъюнктивита. Наиболее опасен листериоз для беременных, так как он может приводить к заражению малыша и к другим неблагоприятным проблемам, таким как выкидыш», — поведала гастроэнтеролог Елена Зятенкова.

Какая угроза скрывается в мясе для шаурмы

Эксперты считают, что сам процесс приготовления шаурмы уже закладывает определенные риски. Например, мясо на вертеле не проходит должную термообработку.

«Прогревается только активно два-три сантиметра толщиной, все остальное чуть-чуть нагревается в диапазоне 30-40 градусов, формируя внутри оптимальную для развития практически всех видов микроорганизмов температуру. И на следующий день продолжают подогревать то же самое, и через три дня, пока не будут распроданы все запасы», — объяснила доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко.

Всегда ли соблюдаются санитарные нормы в ларьках с шаурмой

Специалисты прошлись по столичным закусочным с целью выяснить, как там соблюдают санитарные нормы. К концу дня сотрудники обычно пренебрегают правилами, поэтому для посещения намеренно выбрали вечернее время.

Заглянули в три точки продаж шаурмы и проверили их по нескольким критериям:

наличие перчаток и головного убора у повара;

оборудованные раковина и металлическая поверхность для приготовления блюда;

дезинфицирующие средства;

соблюдение порядка на рабочем месте и отсутствие посторонних предметов.

В первой закусочной эксперты заказали мини-шаурму. При приготовлении блюда повар пользовался перчатками и работал на металлической поверхности, однако на голове не было шапочки, а также отсутствовали дезинфицирующие средства.

Во второй точке заказали обычную шаурму. В этом месте, кроме наличия перчаток, ничего не соблюдалось: блюдо готовили на деревянном столе, а поверхность обязательно должна быть металлической. Помимо всего прочего, на рабочем месте лежал телефон — посторонний предмет. Ложки постоянно находились в соусе.

Обе точки не вызвали у специалистов доверия, потому они проверили и третью, однако вновь результат не порадовал — критерии не были соблюдены.

Итог проверки: во всех трех закусочных так или иначе пренебрегают санитарными нормами. Раковины в зоне видимости отсутствуют, дезинфицирующие средства и металлическая поверхность — тоже редкость. Если человек решился перекусить шаурмой, то ему следует обратить внимание на то, как ее делают. Также не стоит бояться спрашивать у поваров медкнижки.