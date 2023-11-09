Даже перчатки не спасут: как в шаурму попадают опасные инфекции

Ароматную шаурму любят во всем мире, поэтому купить ее можно практически на каждом углу. Зачастую, только заприметив заветный ларек, люди сразу идут брать обожаемый фастфуд. И в большинстве случаев такое решение бывает вызвано не чувством голода, а желанием вкусно перекусить.

Однако не все задумываются, что может скрываться под тонким слоем лакомства в лаваше. Несмотря на сочетание, казалось бы, полезных продуктов и привычного многим людям соуса, покупка ради удовольствия может стать смертельно опасной. Чем рискует человек, употребляя покупную шаурму, и как получить удовольствие от любимого фастфуда, не навредив при этом своему здоровью, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасна покупная шаурма

У многих фанатов шаурмы есть излюбленные палатки, где приготовленная еда кажется особенно вкусной. Но даже в проверенных временем местах может таиться опасность.

Серьезный удар по здоровью может нанести просроченное куриное мясо, которое бывает использовано при готовке. Оно может испортиться как в самом заведении, так еще и на этапе доставки. Также существуют неофициальные цехи, торгующие куриным мясом с вышедшим сроком годности. Их предприниматели заменяют этикетку с настоящей датой и выдают просроченную продукцию за свежую.

Испорченное мясо является источником множества опасных инфекций. Поэтому заведения должны ответственно подходить ко всем этапам работы.

«Никакое мясо, изъятое из розницы с истекшим сроком годности, не должно продаваться. Должны быть холодильники, оборудование для охлаждения и нагрева, также должны соблюдаться технологические операции. И, конечно же, должен быть персонал, который обязан пройти медицинский контроль», — рассказывает кандидат технических наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко.

Нарушения могут быть незаметны, но их последствия проигнорированными точно не останутся.

Какие болезни можно подхватить с шаурмой

Отравление покупной шаурмой, в составе которой есть просроченная мясная продукция, не заставит себя долго ждать. Большинство жертв плохого качества жалуются на постоянную тошноту и диарею.

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В ходе медицинского обследования у пострадавших выявляют различные инфекции. Наиболее часто встречаются такие диагнозы как стафилококковая инфекция, вызванная одноименной бактерией и провоцирующая гнойное воспаление, а также острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта под названием сальмонеллез.

«Один из источников заболеваний — это не только продукт, но и бактериовыделители. Это люди, которые столкнулись с этой инфекцией, но их иммунитет адаптировался. Именно бактериовыделители, которые имеют контакт с пищевыми продуктами, самые опасные», — объясняет гастроэнтеролог, инфекционист Нурия Дианова.

Как передается сальмонеллез

Сальмонеллез является смертельно опасным заболеванием. Его возбудители проникают в организм через рот, куда бактерии попадают из-за грязных рук, а также через загрязненную воду и различные продукты, чаще всего это мясо или яйца.

Чтобы избежать заражения, необходимо часто и тщательно мыть руки, пить чистую воду и употреблять исключительно качественные продукты, подвергающиеся термической обработке.

Как выбрать безопасную шаурму

Для того чтобы перекус покупной шаурмой остался в памяти исключительно приятным, важно обращать внимание на некоторые нюансы в заведении:

у каждого продавца обязательно должна быть действующая медкнижка;

в процессе готовки работники должны использовать перчатки;

любое заведение, даже самый маленький ларек, должно быть чистым.

Однако даже соблюдение этих правил не будет стопроцентной гарантией качества. Организовать внеплановую проверку мест приготовления шаурмы можно лишь по заявлениям потребителей. Поэтому если есть желание полакомиться любимым блюдом, а рисковать здоровьем не хочется, можно приготовить шаурму самостоятельно в домашних условиях.

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Рецепт домашней шаурмы с курицей

Рецептом домашней шаурмы делится шеф-повар Юрий Малов.

Ингредиенты:

куриное бедро — 1 шт;

огурцы — 2 шт;

помидоры — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

салат айсберг — 2 листа;

лаваш;

растительное масло — 2 ст. ложки;

лимонный сок — 1 ст. ложка;

йогурт 2%;

лимон;

один зубчик чеснока;

зелень по вкусу;

перец и соль — по вкусу.

Рецепт шаурмы в домашних условиях:

Процесс приготовления шаурмы начинается с обработки мяса и приготовления маринада. Его рецепт прост: нужно смешать растительное масло, лимонный сок, соль и перец. В готовом маринаде мясо должно находиться в течение 10 минут. В это время можно приступить к приготовлению соуса. В йогурт необходимо выжать немного лимонного сока, добавить раздавленный зубчик чеснока, а после добавить зелень, немного перца и соль. Вкуснее всего соус получится, если использовать в рецепте укроп. Когда соус готов, пора выкладывать курицу на гриль. А пока она будет томиться, можно нарезать овощи: свежие огурцы, помидор, репчатый лук и салат айсберг, который сделает шаурму сочнее. После того как все ингредиенты готовы, наступит время завернуть шаурму. Для этого необходимо положить все ингредиенты в центр лаваша. Затем нужно взять два края мучного изделия, сложить их в центре и прижать. Далее один из нетронутых концов необходимо начать заворачивать, периодически уплотняя будущую шаурму. Когда шаурма готова, ее необходимо пожарить на гриле.

Заведения, специализирующиеся на шаурме, являются популярным бизнесом. Однако несмотря на большой выбор среди данных точек питания, лучше отдать предпочтение домашнему блюду, заведомо избежав проблем со здоровьем.